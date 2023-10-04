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СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яка діяла у Харківській та Житомирській областях. У результаті спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки, серед яких – громадянин Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за вказівкою окупантів агенти збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіонів України. 

Також вони приховано відстежували дані про повітряні атаки Росії на місцеві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до ГРУ РФ "звіти" про можливі "прильоти".

"Усю інформацію агенти передавали резиденту (старшому) ворожої групи, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського ГРУ.

Отримані дані він переправляв своєму "куратору" – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ", - йдеться у повідомленні пресслужби. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила понад 300 кадрових агентів спецслужб РФ від початку повномасштабного вторгнення

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об’єктах.

Контррозвідники СБУ встановили місця перебування російських агентів і затримали їх у власних помешканнях.

За даними слідства, затримані ˗ місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. У поле зору російських спецслужб вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію ворога, де їх і завербували.

Після 24 лютого 2022 року російська розвідка "активувала" своїх агентів і перейшла з ними на регулярні "сеанси" зв’язку через месенджер, уточнили в СБУ.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух та переміщення Збройних Сил України).

Наразі вони під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині 01
СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині 02
СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині 03
СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині 04
СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині 05
СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині 06

Автор: 

СБУ (12847) спецслужби (267) Харків (5631) Житомирська область (1267)


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Топ коментарі
+8
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....


треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, наумавих, акстів, ревенків, кyлінічей, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
все іде по-плану.... по-оманському плану....на жаль...

але 73% виборців України хотіли "па-пріколу"....
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04.10.2023 10:22
+5
Их в поликлинику надо сдать! Для опытов....(с)

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04.10.2023 10:21
+4
Там є практиканти....це страшніше...
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04.10.2023 10:56
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Их в поликлинику надо сдать! Для опытов....(с)

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04.10.2023 10:21 Відповісти
І тоді рашистські кацапи та їхні підпівали а-ля портнов, кузьмін, кива затягнуть свою постійну пісеньку про "біолабораторії" та "внєшнєє управлєніє"
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04.10.2023 10:26 Відповісти
А у поліклініці є паталогоанатом-ветеринар?
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04.10.2023 10:53 Відповісти
Там є практиканти....це страшніше...
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04.10.2023 10:56 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....


треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, наумавих, акстів, ревенків, кyлінічей, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
все іде по-плану.... по-оманському плану....на жаль...

але 73% виборців України хотіли "па-пріколу"....
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04.10.2023 10:22 Відповісти
забув дописати зеленського.
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04.10.2023 13:08 Відповісти
Якісь стандартні затримання СБУ і морди завжди замазані. На фіга такі повідомлення, якщо вони не переконливі.
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04.10.2023 10:23 Відповісти
Контррозвідці СБУ Гранд Респект!
Головне - не зупинятися! Вдалого полювання!
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04.10.2023 10:24 Відповісти
Расстрелять нафиг таких подонков
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04.10.2023 10:30 Відповісти
В даному і нших подібних випадках --СБУ молодці Але насторожує один факт--де зрадники і агенти фсб які працюють проти України із числа працівників СБУ ? Досвід Криму показав,що майже 90% сбушників зрадили присязі і перейшли на бік рашки,я вже не говорю,що у вищому керівництві СБУ сиділи вороги. . Де справи по депутатам і високопосадовцям які завдають непоправимої шкоди державі і є посібниками ворога? Крим показав,що в правоохоронних ,судових іорганах більшість --це зрадникі Оце поле діяльності ,де потрібно очищати сь від ворогів
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04.10.2023 10:39 Відповісти
Велика подяка, але було б краще прочитати новину, що працівники СБУ затримували агента російського ГРУ, який при затримані давав відсіч та був застрелений вистрілом в лоб. На нашому жаргоні "намаститли зеленкою лоба", щоб не двала падло покази. Для впевненості покласти біля трупа падли пістолет, або в руку зажати ножа, бо гранату.
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04.10.2023 10:44 Відповісти
Всіх посіпак в Харківський зоопарк на шкіряний кінджал до шимпанзе у вальєр💀
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04.10.2023 10:58 Відповісти
Всім прокуйловським агентам треба для початку димоходи прочистити, а вже потім на зону у куточок для півників. От пацани заживуть повним життям…
дуже жалкую що у нас під час війни не має воєнних трибуналів для розгляду справ воєнних злочинців, діверсантів, шпигунів та інших мразот військового характеру. Що б з ними не сильно панькатися….
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04.10.2023 11:20 Відповісти
Повісити падлюк .....)
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04.10.2023 12:37 Відповісти
З 19 року їх тисячи в'їхали в Україну. Купували квартири, влаштовувались працювати і чекали на вторгнення. Та підійміть оти списки хто в'їхав з криму і все.
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04.10.2023 12:45 Відповісти
 
 