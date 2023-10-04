СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яка діяла у Харківській та Житомирській областях. У результаті спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки, серед яких – громадянин Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за вказівкою окупантів агенти збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіонів України.

Також вони приховано відстежували дані про повітряні атаки Росії на місцеві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до ГРУ РФ "звіти" про можливі "прильоти".

"Усю інформацію агенти передавали резиденту (старшому) ворожої групи, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського ГРУ.

Отримані дані він переправляв своєму "куратору" – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ", - йдеться у повідомленні пресслужби.

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Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об’єктах.

Контррозвідники СБУ встановили місця перебування російських агентів і затримали їх у власних помешканнях.

За даними слідства, затримані ˗ місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. У поле зору російських спецслужб вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію ворога, де їх і завербували.

Після 24 лютого 2022 року російська розвідка "активувала" своїх агентів і перейшла з ними на регулярні "сеанси" зв’язку через месенджер, уточнили в СБУ.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух та переміщення Збройних Сил України).

Наразі вони під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.











