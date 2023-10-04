Окупанти минулої доби обстріляли з "Ураганів" та артилерії 9 населених пунктів Донеччини, скинули керовану авіабомбу на Іллінівську громаду, 7 осіб зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Російські війська не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області. Ворог 13 разів відкривав вогонь по житловому сектору. Під ударом перебували міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, смт Очеретине, села Вишневе, Єлизаветівка, Іллінівка, Шахтарське, Ясна Поляна.

Про це повідомив в.о начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни обстріляли з "Ураганів та артилерії Великоновосілківську громаду: у Шахтарському пошкоджено 11 будинків, у Ясній Поляні — лінії електропередач.

3 людини поранено у Вишневому Селидівської громади, пошкоджено складські приміщення та приватні автомобілі. Курахівська громада 5 разів потрапила під обстріли: пошкоджено 5 будинків у Берестках і 1 у Гострому; без руйнувань — у Костянтинопільському, Ганівці і Веселому Гаю.

Росіяни скинули керовану авіабомбу на Іллінівську громаду — поранено 3 людини, пошкоджено 6 багатоповерхівок, приватний будинок, крамницю і господарчу будівлю.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок, у Лиманській громаді зафіксовано 26 обстрілів — без жертв.

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