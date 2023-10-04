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Наслідки ворожого удару керованою авіабомбою по центру Борової на Харківщині. ФОТОрепортаж

У ніч на 4 жовтня ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району Харківської області. Попередньо, удар був завданий керованою авіабомбою по центру населеного пункту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, отримала поранення 83-річна місцева жителька. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та адміністративні будівлі.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Наслідки ворожого удару керованою авіабомбою по центру Борової на Харківщині 01
Наслідки ворожого удару керованою авіабомбою по центру Борової на Харківщині 02
Наслідки ворожого удару керованою авіабомбою по центру Борової на Харківщині 03
Наслідки ворожого удару керованою авіабомбою по центру Борової на Харківщині 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти завдали удару по Боровій, за добу обстріляли 5 районів Харківської області. ФОТО

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (28657) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3258)


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А воронку від вибуху тієї авіабомби показати слабо?
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04.10.2023 12:25 Відповісти
Последний раз был 10 лет назад на ж/д станции "Боровая", когда летом отдыхал на Красноскольском водохранилице, после Юрьевки (Азовской, что под Мариуполем)! Красивые места были, сосновый бор, сравнительно чистая и теплая вода, теперь там наверное минные поля и "ваньки" воняют, разбросаные по лесам и полям!
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04.10.2023 19:04 Відповісти
 
 