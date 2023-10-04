Наслідки ворожого удару керованою авіабомбою по центру Борової на Харківщині. ФОТОрепортаж
У ніч на 4 жовтня ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району Харківської області. Попередньо, удар був завданий керованою авіабомбою по центру населеного пункту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, отримала поранення 83-річна місцева жителька. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та адміністративні будівлі.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Pavlo Bubenko
показати весь коментар04.10.2023 12:25 Відповісти Мені подобається 0
RustIck
показати весь коментар04.10.2023 19:04 Відповісти Мені подобається 0
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