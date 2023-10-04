СБУ і ДБР у Фастові викрили прокурора, який вимагав $45 тис. за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України й ДБР спільно з Офісом Генерального прокурора зібрали доказову базу на прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області, який налагодив корупційну схему одержання грошей. Посадовець вимагав 30 тис. доларів з місцевого підприємця – фігуранта розслідування щодо підроблення документів, печаток і штампів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ та Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними прокурорів, з жовтня 2023 року чоловіка затримали під час одержання $15 тисяч. Першу частину хабаря йому передали на попередній зустрічі. Окрім того, працівник прокуратури висунув вимогу передати йому ще $15 тисяч за закриття іншого кримінального провадження.
Таким чином за таку суму прокурор обіцяв закрити відповідне кримінальне провадження, в якому він був процесуальним керівником.
В СБУ зазначили, що задокументували факт одержання посадовцем прокуратури першої частини неправомірної вигоди й затримали його "на гарячому" під час передачі 15 тис. дол. США – другої частини хабаря.
"При обшуках за місцями роботи й проживання прокурора виявлено матеріали, які підтверджують його незаконні дії", - йдеться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- кофельок -кофельок, какой кофельок. Нету у вас методов против Кості Саприкина
був би закон без тисяч поправок, були б посадки були б конфіскації до десятого коліна.
в бюджет поступило б грошей, що Україна моглаб позичати всім а не просити.
закон має бути, винуватий-не винуватий а не винуватий але
хороша характеристика, заслуги, малі діти, старенька мама...
це все для лохів!!!
для нас, для народу.
бо кожна ВР писала закони під себе і для народу
і ні один депутат-лобіст не пішов під суд
що ще не пізно поправити...
і приклад
де той ..обаний ГЕРУС що самовільно, ніччю, добавив речення в законопроект про енергозакупки, чим дав право купувати енергію у *****????
а ніде....
% отримав і курить бамбук.
йому навіть айяйяй не сказали.
відповідальності НОЛЬ, *****!!!
Судячи з фото, пацан зовсім молодий, а вже прокурор!
Саме таких і хотів мудрий нарід, саме на таких покладав і покладає надії...
А ще стісняють спитать: а служба "іменем України" для прокурвворів, суддів, мусорів, фсбушніків, які зараз "служу расєє", зараховується "в вислуґу лєт"?