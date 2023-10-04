СБУ і ДБР у Фастові викрили прокурора, який вимагав $45 тис. за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України й ДБР спільно з Офісом Генерального прокурора зібрали доказову базу на прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області, який налагодив корупційну схему одержання грошей. Посадовець вимагав 30 тис. доларів з місцевого підприємця – фігуранта розслідування щодо підроблення документів, печаток і штампів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ та Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прокурорів, з жовтня 2023 року чоловіка затримали під час одержання $15 тисяч. Першу частину хабаря йому передали на попередній зустрічі. Окрім того, працівник прокуратури висунув вимогу передати йому ще $15 тисяч за закриття іншого кримінального провадження.

Таким чином за таку суму прокурор обіцяв закрити відповідне кримінальне провадження, в якому він був процесуальним керівником.

В СБУ зазначили, що задокументували факт одержання посадовцем прокуратури першої частини неправомірної вигоди й затримали його "на гарячому" під час передачі 15 тис. дол. США – другої частини хабаря.

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"При обшуках за місцями роботи й проживання прокурора виявлено матеріали, які підтверджують його незаконні дії", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.









