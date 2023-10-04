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СБУ і ДБР у Фастові викрили прокурора, який вимагав $45 тис. за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України й ДБР спільно з Офісом Генерального прокурора зібрали доказову базу на прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області, який налагодив корупційну схему одержання грошей. Посадовець вимагав 30 тис. доларів з місцевого підприємця – фігуранта розслідування щодо підроблення документів, печаток і штампів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ та Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прокурорів, з жовтня 2023 року чоловіка затримали під час одержання $15 тисяч. Першу частину хабаря йому передали на попередній зустрічі. Окрім того, працівник прокуратури висунув вимогу передати йому ще $15 тисяч за закриття іншого кримінального провадження.

Таким чином за таку суму прокурор обіцяв закрити відповідне кримінальне провадження, в якому він був процесуальним керівником.

В СБУ зазначили, що задокументували факт одержання посадовцем прокуратури першої частини неправомірної вигоди й затримали його "на гарячому" під час передачі 15 тис. дол. США – другої частини хабаря.

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"При обшуках за місцями роботи й проживання прокурора виявлено матеріали, які підтверджують його незаконні дії", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ і ДБР у Фастові викрили прокурора, який вимагав $45 тис. за закриття кримінальної справи 01
СБУ і ДБР у Фастові викрили прокурора, який вимагав $45 тис. за закриття кримінальної справи 02
СБУ і ДБР у Фастові викрили прокурора, який вимагав $45 тис. за закриття кримінальної справи 03

СБУ і ДБР у Фастові викрили прокурора, який вимагав $45 тис. за закриття кримінальної справи 04
СБУ і ДБР у Фастові викрили прокурора, який вимагав $45 тис. за закриття кримінальної справи 05

Автор: 

хабар (4711) СБУ (12847) прокурор (624) ДБР (3504) Фастів (31) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+7
Ніщо цих гнид не зупиняє, навіть війна...
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04.10.2023 12:29
+4
бо закон про незаконне збагачення як дишло...
був би закон без тисяч поправок, були б посадки були б конфіскації до десятого коліна.
в бюджет поступило б грошей, що Україна моглаб позичати всім а не просити.
закон має бути, винуватий-не винуватий а не винуватий але
хороша характеристика, заслуги, малі діти, старенька мама...
це все для лохів!!!
для нас, для народу.
бо кожна ВР писала закони під себе і для народу
і ні один депутат-лобіст не пішов під суд
що ще не пізно поправити...
і приклад
де той ..обаний ГЕРУС що самовільно, ніччю, добавив речення в законопроект про енергозакупки, чим дав право купувати енергію у *****????
а ніде....
% отримав і курить бамбук.
йому навіть айяйяй не сказали.
відповідальності НОЛЬ, *****!!!
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04.10.2023 12:41
+3
Падло! А після вироку броню з нього знімуть?
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04.10.2023 12:31
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Ніщо цих гнид не зупиняє, навіть війна...
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04.10.2023 12:29 Відповісти
Я теж безкорисливо люблю гроші!
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04.10.2023 12:29 Відповісти
Падло! А після вироку броню з нього знімуть?
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04.10.2023 12:31 Відповісти
- Ваше останнє слово підсудний.
- кофельок -кофельок, какой кофельок. Нету у вас методов против Кості Саприкина
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04.10.2023 12:35 Відповісти
да обмєльчалі прокурорскіє за 30 точку уже работают ну а врємєна то какіє война !
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04.10.2023 12:38 Відповісти
Прокурори сама гнила ланка в правоохоронних органах. Це тварине без честі і совісті.
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04.10.2023 12:39 Відповісти
Как хорошо, что такие прокуроры не на фронте, а то бы и там взятки брал, а так тут берет и донатит на ВСУ😁
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04.10.2023 12:40 Відповісти
бо закон про незаконне збагачення як дишло...
був би закон без тисяч поправок, були б посадки були б конфіскації до десятого коліна.
в бюджет поступило б грошей, що Україна моглаб позичати всім а не просити.
закон має бути, винуватий-не винуватий а не винуватий але
хороша характеристика, заслуги, малі діти, старенька мама...
це все для лохів!!!
для нас, для народу.
бо кожна ВР писала закони під себе і для народу
і ні один депутат-лобіст не пішов під суд
що ще не пізно поправити...
і приклад
де той ..обаний ГЕРУС що самовільно, ніччю, добавив речення в законопроект про енергозакупки, чим дав право купувати енергію у *****????
а ніде....
% отримав і курить бамбук.
йому навіть айяйяй не сказали.
відповідальності НОЛЬ, *****!!!
показати весь коментар
04.10.2023 12:41 Відповісти
А пацан к успєху шол...
Судячи з фото, пацан зовсім молодий, а вже прокурор!
Саме таких і хотів мудрий нарід, саме на таких покладав і покладає надії...
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04.10.2023 12:44 Відповісти
99,9% - ждун. Дуже хоче "рускую зарплату".
А ще стісняють спитать: а служба "іменем України" для прокурвворів, суддів, мусорів, фсбушніків, які зараз "служу расєє", зараховується "в вислуґу лєт"?
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04.10.2023 12:53 Відповісти
Мабуть ходів зрубати грошенят з якого-небудь голіка. Не пощастило
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04.10.2023 13:25 Відповісти
зечмо поднимает рейтинг
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04.10.2023 16:22 Відповісти
А як вони визначають коли якого прокурора викривати? Мабуть жереб кидають, бо всі ці прокурори однаковісінькі.
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04.10.2023 20:21 Відповісти
Ачьотаковаа,пля... Дєтішкам на молочішко.
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05.10.2023 16:03 Відповісти
 
 