У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Командир роти 2 стрілецького батальйону ім. Т. Бобанича Олександр Пастух (Добрий) загинув 29 вересня поблизу Кремінної на Луганщині.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Олександр народився 23 травня 1981 року та навчався у Війтовецькій школі. Він був командиром третьої роти 2 стрілецького батальйону ім.Тараса Хаммера.

Після закінчення 6 класу у Війтовецькій школі, його родина переїхала до Києва, де, в одній з Київських шкіл, він здобув базову освіту, після чого вступив до Київського технікуму електронних приладів. Вищу освіту здобував на кафедрі Політології Філософського факультету Київського університету ім.Т.Шевченка.

"З 2014 року, після захоплення росією українського Криму та частини Донецької та Луганської областей пішов добровольцем у батальйон "АЗОВ". Після повномасштабного вторгнення росії з 24 лютого був у складі 2 стрілецького батальйону Доброво́льчого Украї́нського Ко́рпусу "Правий сектор", - зазначила пресслужба Війтовецької громади.

Воїн загинув 29 вересня під час виконання бойового завдання біля Кремінної Луганської області.

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Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.