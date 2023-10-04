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У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Командир роти 2 стрілецького батальйону ім. Т. Бобанича Олександр Пастух (Добрий) загинув 29 вересня поблизу Кремінної на Луганщині.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Олександр народився 23 травня 1981 року та навчався у Війтовецькій школі. Він був командиром третьої роти 2 стрілецького батальйону ім.Тараса Хаммера.

Після закінчення 6 класу у Війтовецькій школі, його родина переїхала до Києва, де, в одній з Київських шкіл, він здобув базову освіту, після чого вступив до Київського технікуму електронних приладів. Вищу освіту здобував на кафедрі Політології Філософського факультету Київського університету ім.Т.Шевченка.

"З 2014 року, після захоплення росією українського Криму та частини Донецької та Луганської областей пішов добровольцем у батальйон "АЗОВ". Після повномасштабного вторгнення росії з 24 лютого був у складі 2 стрілецького батальйону Доброво́льчого Украї́нського Ко́рпусу "Правий сектор", - зазначила пресслужба Війтовецької громади.

Воїн загинув 29 вересня під час виконання бойового завдання біля Кремінної Луганської області.

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У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 01
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 02
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 03
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 04
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 05
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 06
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 07
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 08
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 09
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 10
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 11
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 12
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 13
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 14
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 15
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 16
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 17
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 18
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 19
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 20
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 21
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 22
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 23
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 24
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 25
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 26
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 27
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 28
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 29
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 30
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 31
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 32
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 33
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 34
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 35
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 36
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 37
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 38
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 39
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 40
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 41
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 42
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 43
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 44
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 45
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 46
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 47
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 48
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 49
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 50
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 51
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 52
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 53
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 54
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 55
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 56
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 57
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 58
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 59
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 60
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 61
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 62
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 63
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 64
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 65
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 66
У Києві попрощалися з командиром роти стрілецького батальйону Олександром Пастухом (Добрим), який загинув у бою проти рашистів на Луганщині 67

Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

поховання (202) Правий сектор (332) Богачук Олег (1457)


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04.10.2023 14:49 Відповісти
Знову біль, знову велика втрата.
Але це воїни, вони одразу потрапляють на Небеса. Їх Господь зустрічає.

Але, вибачте, може зараз не правильно писати. Але в мене є запитання, хтось колись чув про хоч одного з кварталу 95 чи бізнес - партнерів зе на фронті?
Ніколи не чула про загиблих " слуг" або кварталівців.
Може владі треба показати приклад?
Чи друзі і куми недоторкані?
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04.10.2023 15:21 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.10.2023 15:34 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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04.10.2023 16:14 Відповісти
Біль та сльози за Героєм нашої країни 😪😪😪
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04.10.2023 16:49 Відповісти
НЕБЕСНА СОТНЯ Майдану, збільшилась…
Памятаймо Захисників України!!
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04.10.2023 17:02 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Олександра до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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04.10.2023 17:08 Відповісти
 
 