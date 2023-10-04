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В’язні "продавали" ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В’язні, які сидять в Житомирській колонії за пограбування та крадіжки, разом зі спільниками з волі ошукували військовослужбовців та волонтерів, "продаючи" неіснуючі авто.

Про це повідомили в Національній поліції та Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Фігуранти розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автівок, і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Натомість як тільки отримували гроші, переставали виходити на звʼязок і зникали", - йдеться у повідомленні.

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До злочинної схеми входили шестеро ув’язнених та шестеро осіб з волі. Вони обіцяли авто за цінами, що були нижчими за ринкові, а також завдяки "легендам" легко входили в довіру до потенційних покупців.

"У телефонній розмові з одним із захисників, який зацікавився автівкою в оголошенні, зловмисник розповів вигадану історію, що начебто його батько теж воює, а відтак він хоче допомогти нашим воїнам і готовий особисто доставити автомобіль до лінії фронту. При цьому просив перерахувати лише кілька тисяч гривень на бензин. Згодом у дорозі автомобіль начебто "зламався" - і знадобилися кошти на його "ремонт". У такий спосіб шахраї привласнювали від кількох тисяч гривень до повної вартості машини", - розповіли в поліції.

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Поліцейські встановили особи 22 потерпілих. Це військовослужбовці та волонтери, які купували автомобілі на потреби ЗСУ. За даними слідчих, потерпілих набагато більше.

В Житомирській колонії, а також в місцях проживання спільників шахраїв в Києві, на Черкащині, Хмельниччині та Житомирщині провели обшуки.

Організаторам та учасникам угруповання повідомили про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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В’язні продавали ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів 01
В’язні продавали ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів 02
В’язні продавали ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів 03
В’язні продавали ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів 04
В’язні продавали ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів 05
В’язні продавали ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів 06
В’язні продавали ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів 07
В’язні продавали ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів 08
В’язні продавали ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів 09
В’язні продавали ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів 10

Автор: 

авто (6185) шахрайство (1091) Нацполіція (15198) в’язні (334)


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Топ коментарі
+34
Якби не було сприяння охоронців та керівництва цієї в'язниці хоча б у засобах зв'язку та офісній техниці то цей злочин був би неможливим тож карати треба УСІХ причетних!!!
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04.10.2023 16:26
+19
Шахраєм тут зазвичай виступає начальник колонії - от із нього треба починати. Не можна мимобіж керівництва розгорнути таку розгалужену шахрайську діяльність. Зазвичай начальник і виступає організатором цієї злочинної схеми, а зек отримує лише подвійну пайку ну і додаткові роки до тюремного терміну після викриття, а начальник, який відіграє головну роль виходить сухим із води і продовжєю цю діяльність вже з іншими зеками, яких погрозами чи насиллям примушує іти на це.
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04.10.2023 16:37
+15
Не маю жодного сумніву що все це робилось з відома керівників колонії за певну суму грошей від злочинів-бо без їх дозволу це не можливо...
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04.10.2023 16:38
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Та може треба було придушити їх по-тихому десь і все?
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04.10.2023 16:15 Відповісти
Можна зробити по іншому.
Встановлюється "глушилка", до якої немає доступу ні в кого, окрім ОДНІЄЇ людини.
Але тоді співробітники закладу не зможуть подзвонити по мобільному додому та замовити жінці котлети на вечерю, тому вони, ну, дуже проти цього.
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04.10.2023 19:50 Відповісти
Є інше рішенння- можна постановою Кабміну, зобов-язати клоуна Малюську встановити ті глушилки.
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04.10.2023 20:15 Відповісти
та віддати ключик від глушилки нач.колонії ?
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04.10.2023 20:43 Відповісти
Це якими потрібно бути пі****, щоб таке робити?
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04.10.2023 16:16 Відповісти
А вони що, просто так сидять. Гандонами народились, так і здохнуть
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04.10.2023 17:11 Відповісти
В уркаганів своя мораль, яка не пересікається з людською. Знайомий одружився на дівчині, у якої рідний брат - урка. Кантується з зони на зону. Вся сімʼя нормальна окрім того "братєльніка". То він якось замутив схему і прокинув власну родину на бабло. Да так прокинув, шо чувака з жінкою потім бандюки в ліс в багажнику вивозили, а потім заставили взяти кредита в ПРиваті, за який той потім декілька років розраховувався.
Вишенькою на тортику було те, шо той встиг маякнути сусіду і поки чувака катали в багажнику, сусід марно намагався залучити до цього діла поліцію (ще стару, якшо шо, до Майдану). Був посланий нах.
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04.10.2023 17:30 Відповісти
Вязні все життя тим і займаються,що сидять на зоні і розводять людей по різних схемах, на ютубі купу цього трешаку де вони співробітниками банків представляються і так далі, нічого не змінилося, війна тільки додала для них ще додаткові схеми
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04.10.2023 16:18 Відповісти
Розвід діло тонка наука.
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04.10.2023 16:21 Відповісти
Якби не було сприяння охоронців та керівництва цієї в'язниці хоча б у засобах зв'язку та офісній техниці то цей злочин був би неможливим тож карати треба УСІХ причетних!!!
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04.10.2023 16:26 Відповісти
Телефони там заборонені. Питання?
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04.10.2023 16:30 Відповісти
Заборонені.... АЛЕ Є! То що за питання якщо навіть на наведених фото ти бачиш телефони?! І яким ще чином могли в'язні спілкуватись із тими кого "кидають", банками й т.п.?! Та ще й комп'ютер із інтернетом не завадить!!!
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04.10.2023 16:40 Відповісти
Питання до кого. Хто передачі перевіряє..... "Суслика видишь? Нет. И я не вижу. А он есть".
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04.10.2023 16:44 Відповісти
Всі про це знають давно, хто тим займаєть, там все організовано а не просто хтось рішив сам помутити....

А вся проблема в тому що кібер поліція дуже рідко такі справи розкручує, тому що не має повноважень заблокувати швидко гроші, а карти аферистів всі на підставних людей, тому поки отримають рішення суду грошей уже немає на рахунку..... Але ж можна по пінгу телефону вияснити де.... а тут уже криша керівництва колонії працює...

Ще проблема в тому, що банки типу Монобанка не хочуть блокувати рахунки до вияснення... та і не правильно мабуть це...
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04.10.2023 17:35 Відповісти
Разрешены и тел и компы Малюська постарался как он говорит там же наши люди
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05.10.2023 01:02 Відповісти
Шахраєм тут зазвичай виступає начальник колонії - от із нього треба починати. Не можна мимобіж керівництва розгорнути таку розгалужену шахрайську діяльність. Зазвичай начальник і виступає організатором цієї злочинної схеми, а зек отримує лише подвійну пайку ну і додаткові роки до тюремного терміну після викриття, а начальник, який відіграє головну роль виходить сухим із води і продовжєю цю діяльність вже з іншими зеками, яких погрозами чи насиллям примушує іти на це.
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04.10.2023 16:37 Відповісти
На одному з фото чітко видно портрет нікалая втарого з німбом. Очевидно, що це не камера, а кабінет керівництва, яке явно є любителями "батюшкі царя і русскава міра". Отже впевнено можна стверджувати, що вони все це організували або сприяли шахрайським діям проти військових і є ворожими агентами.
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04.10.2023 18:03 Відповісти
Не маю жодного сумніву що все це робилось з відома керівників колонії за певну суму грошей від злочинів-бо без їх дозволу це не можливо...
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04.10.2023 16:38 Відповісти
На фото видно, що в кабінеті керівництва вісить портрет рашистського царя з німбом. Цілком очевидно, на кого воно працює і з чийого дозволу займалися злочинною діяльністю.
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04.10.2023 18:09 Відповісти
"Позвоні мнє, давай поболтаєм"?
І це не викликало питань?!
А взагалі, цей "бізнес" розцвів буйним цвітом, хоча менти говорять про зменшення кількості злочинів.
Знайома підприємець отримала електронного листа з пошти, типу, ОВА з проханням дапомогти грішми, оскільки "ми знаємо, ви вже раніше допомагали", і це правда.
За реквізитами в монобанку відправила 40 тис.
Менти сказали, ти не одна така, люди попали на більші суми.
І ще сказали: запий водою.
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04.10.2023 16:48 Відповісти
як можна віддавати зібрані ЛЮДЬМИ гроші невідомим особам так просто, под "чєсноє-благородноє" слово?..
от, до прикладу, свої кревні, зароблені, невже так само легко віддавалися би внікуди?
а пдрам-спільникам-мародерам по обидві сторони паркану, звичайно, виділити терміну вже по один бік паркану - по-максимуму
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04.10.2023 17:03 Відповісти
арахамії, бужанскі, дубінскі, ківалави, партнови та інші татарави з шефірами розкрадають країну та західну допомогу.... а зеки що...? риба гниє з голови....
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04.10.2023 17:05 Відповісти
тобто?
до цього випадку ніхто не знав, що каторжники займаються аферизмом з тюряг?
у мене питання до пенітенціарної служби: у наших ув'язнених взагалі нема ніяких обмежень?
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04.10.2023 17:07 Відповісти
Стефанчук - Зеленський - Шмигаль, разом тільки мовчать, витріщивши очки! Так то, у них, усе гаразд, ну за винятком окремих непорозумінь…
Як оце!
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04.10.2023 17:08 Відповісти
Та не вже дійшло діло?? там цілі колцентри працюють під кришею керівників колоній...
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04.10.2023 17:28 Відповісти
Рашисти подібне біосміття успішно утилізують на війні, а у нас бережуть - це ж "еліта", майбутнє країни і її життям та здоров'ям не можна ризикувати. Краще нехай гинуть та калічаться чесні громадяни, а зеки тим часом дуритимуть військових та наївних громадян, а після війни, вочевидь мають відроджувати генофонд нації.
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04.10.2023 17:55 Відповісти
І де ця ************ малюська? Все будує комфортні камери?
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04.10.2023 18:05 Відповісти
******. Вагнерівський осередок у глибокім тилу.
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04.10.2023 18:06 Відповісти
Треба створити службу, яка проводила б шмон по тюрмах. Якщо в уркаганів знайшли що- небуть заборонене -- керівництво з охоронцями сідають в сусідні камери. Тільки хто ж такий закон прийме ?!...
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04.10.2023 18:19 Відповісти
а закон вже є - злочинне недбальство.
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04.10.2023 18:55 Відповісти
І що їм буде? Вони і так вже сидять.
Невже не можна прийняти закон котрим би не поглинались строки, а добавлялись.
При чому якщо садять повторно, щоб не було амністії.
Набрав років 100 і нехай сидить до сконання.
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04.10.2023 18:43 Відповісти
Правильно люди пишуть. Справа не у в'язнях...
Справа в адміністрації.
Курва, навіть багаті та демократичні США не дозволяють в'язням мати засоби зв'язку. Тільки контрольовані адміністрацією дротові телефони, які є засобом заохочення в'язнів (дозвіл на дзвінок). А у нас, "дякуючи" "хазяїну зони та куму" у ув'язнених є все від алкоголю, наркотиків, Інтернету, і телефонів до доставки повій.
Ця, курва гнила система перекочувала, разом з "попкарями" (на зеківському жаргоні - наглядачі) і керівництвом зони із МВС до Мін.юстиції.
Звичайно, вимагати від рядових контролерів з з/п в 8-9 тис. грн. належного виконання обов'язків примарно.
І, якби не військова тема, то регулярні "розводи з зони" продовжувалися б.
Це, взагалі стала практика - розводка родичів за неіснуючі борги зеків і т.д. і керівництво зони має з цього гешефт і всі це знають.
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04.10.2023 19:36 Відповісти
кум , сват, брат...
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04.10.2023 20:15 Відповісти
Керівництво колонії, з особовим складом мусить бути зорганізоване в окремий штурмовий пеніціарний батальон. Стріляти вже мусять вміти. Тобто підготовка, злажування і вперед - людей не вистачає. Їх місце займуть інваліди і волонтери, яких ошукали. Які переваги:

1. В'язниця швидко стане зразковою.

2. На передовій з'явиться мотивований і досвіченний підрозділ - вагнерівці почнуть їм здаватись пачками.

3. В жодній колонії більше не буде системних шахраїв. Бо керівництво знатиме долю цих.

4. Кримінагенна ситуація в країні покращится.

5. Іноземні донори побачать Реальну боротьбу з корупцією і нададуть більше зброї.
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04.10.2023 21:00 Відповісти
Із рубрики - пишуть сонечки волонтерам))
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04.10.2023 22:40 Відповісти
Доброго дня. Я також попався на цю брехню, перерохував 800₴ на авто. І досі сам себе лаю, повівся на гарну ціну та авто. Будьте обережні.
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04.10.2023 22:47 Відповісти
Таких оголошень особливо багато на ОЛХ. Я колись збирався виставити машину на продаж спробував зорієнтуватись у вартості, то випадково знайшов фото однієї і тої ж машини на польському сайті Отомото і у нас на ОЛХ тільки значно дешевше.Подзвонив з "лівого" номера,то мені такої фірмової лапші на вуха навісили,що заледве сам не повірив.Далі порадив зеку від параші не відходити.
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05.10.2023 21:21 Відповісти
На кожній зоні така ж клоака. Здивований що тут щось зробили бо все це кришується на високому рівні.
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08.10.2023 12:02 Відповісти
Весь олх в цих зеках,продають усе що можна,сусід трактора у них купив так само.
Ще коли було АТО ми з побратимами хотіли двоосного причепа купить,щоб на його базі зробить пересувну лазню,перерахували кошти... Ось автівка вже виїхала,ось вона зламалась,водили за ніс. А потім телефоную і кажу ваш телефон вже під прицілом СБУ,де ви знаходитесь вже знаємо,розмови записані,або повертайте кошти або чекайте гостей,тільки не кажіть потім що не знали чим це закінчиться.
На протязі п'яти хвилин гроші повернули.
В цій схемі замішана вся адміністрація,кому буде радісно коли на зону приїдуть з обшуками.
Невже крапку поставлять,аж не віриться.
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17.10.2023 12:27 Відповісти
 
 