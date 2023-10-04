В’язні "продавали" ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В’язні, які сидять в Житомирській колонії за пограбування та крадіжки, разом зі спільниками з волі ошукували військовослужбовців та волонтерів, "продаючи" неіснуючі авто.

Про це повідомили в Національній поліції та Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Фігуранти розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автівок, і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Натомість як тільки отримували гроші, переставали виходити на звʼязок і зникали", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Кількість справ про шахрайство цього року сягнула історичного антирекорду, – "Опендатабот"

До злочинної схеми входили шестеро ув’язнених та шестеро осіб з волі. Вони обіцяли авто за цінами, що були нижчими за ринкові, а також завдяки "легендам" легко входили в довіру до потенційних покупців.

"У телефонній розмові з одним із захисників, який зацікавився автівкою в оголошенні, зловмисник розповів вигадану історію, що начебто його батько теж воює, а відтак він хоче допомогти нашим воїнам і готовий особисто доставити автомобіль до лінії фронту. При цьому просив перерахувати лише кілька тисяч гривень на бензин. Згодом у дорозі автомобіль начебто "зламався" - і знадобилися кошти на його "ремонт". У такий спосіб шахраї привласнювали від кількох тисяч гривень до повної вартості машини", - розповіли в поліції.

Також читайте: У Дніпрі заблокували роботу кол-центру, через який виманювали гроші в українців, що працюють в Польщі

Поліцейські встановили особи 22 потерпілих. Це військовослужбовці та волонтери, які купували автомобілі на потреби ЗСУ. За даними слідчих, потерпілих набагато більше.

В Житомирській колонії, а також в місцях проживання спільників шахраїв в Києві, на Черкащині, Хмельниччині та Житомирщині провели обшуки.

Організаторам та учасникам угруповання повідомили про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гривко пропонує Раді мотивувати 50 тис. в’язнів генерувати електроенергію в обмін на зменшення терміну покарання, - законопроєкт



















