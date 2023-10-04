В’язні "продавали" ЗСУ неіснуючі авто: ошукували військових та волонтерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В’язні, які сидять в Житомирській колонії за пограбування та крадіжки, разом зі спільниками з волі ошукували військовослужбовців та волонтерів, "продаючи" неіснуючі авто.
Про це повідомили в Національній поліції та Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Фігуранти розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автівок, і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Натомість як тільки отримували гроші, переставали виходити на звʼязок і зникали", - йдеться у повідомленні.
До злочинної схеми входили шестеро ув’язнених та шестеро осіб з волі. Вони обіцяли авто за цінами, що були нижчими за ринкові, а також завдяки "легендам" легко входили в довіру до потенційних покупців.
"У телефонній розмові з одним із захисників, який зацікавився автівкою в оголошенні, зловмисник розповів вигадану історію, що начебто його батько теж воює, а відтак він хоче допомогти нашим воїнам і готовий особисто доставити автомобіль до лінії фронту. При цьому просив перерахувати лише кілька тисяч гривень на бензин. Згодом у дорозі автомобіль начебто "зламався" - і знадобилися кошти на його "ремонт". У такий спосіб шахраї привласнювали від кількох тисяч гривень до повної вартості машини", - розповіли в поліції.
Поліцейські встановили особи 22 потерпілих. Це військовослужбовці та волонтери, які купували автомобілі на потреби ЗСУ. За даними слідчих, потерпілих набагато більше.
В Житомирській колонії, а також в місцях проживання спільників шахраїв в Києві, на Черкащині, Хмельниччині та Житомирщині провели обшуки.
Організаторам та учасникам угруповання повідомили про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Встановлюється "глушилка", до якої немає доступу ні в кого, окрім ОДНІЄЇ людини.
Але тоді співробітники закладу не зможуть подзвонити по мобільному додому та замовити жінці котлети на вечерю, тому вони, ну, дуже проти цього.
Вишенькою на тортику було те, шо той встиг маякнути сусіду і поки чувака катали в багажнику, сусід марно намагався залучити до цього діла поліцію (ще стару, якшо шо, до Майдану). Був посланий нах.
А вся проблема в тому що кібер поліція дуже рідко такі справи розкручує, тому що не має повноважень заблокувати швидко гроші, а карти аферистів всі на підставних людей, тому поки отримають рішення суду грошей уже немає на рахунку..... Але ж можна по пінгу телефону вияснити де.... а тут уже криша керівництва колонії працює...
Ще проблема в тому, що банки типу Монобанка не хочуть блокувати рахунки до вияснення... та і не правильно мабуть це...
І це не викликало питань?!
А взагалі, цей "бізнес" розцвів буйним цвітом, хоча менти говорять про зменшення кількості злочинів.
Знайома підприємець отримала електронного листа з пошти, типу, ОВА з проханням дапомогти грішми, оскільки "ми знаємо, ви вже раніше допомагали", і це правда.
За реквізитами в монобанку відправила 40 тис.
Менти сказали, ти не одна така, люди попали на більші суми.
І ще сказали: запий водою.
от, до прикладу, свої кревні, зароблені, невже так само легко віддавалися би внікуди?
а пдрам-спільникам-мародерам по обидві сторони паркану, звичайно, виділити терміну вже по один бік паркану - по-максимуму
до цього випадку ніхто не знав, що каторжники займаються аферизмом з тюряг?
у мене питання до пенітенціарної служби: у наших ув'язнених взагалі нема ніяких обмежень?
Як оце!
Невже не можна прийняти закон котрим би не поглинались строки, а добавлялись.
При чому якщо садять повторно, щоб не було амністії.
Набрав років 100 і нехай сидить до сконання.
Справа в адміністрації.
Курва, навіть багаті та демократичні США не дозволяють в'язням мати засоби зв'язку. Тільки контрольовані адміністрацією дротові телефони, які є засобом заохочення в'язнів (дозвіл на дзвінок). А у нас, "дякуючи" "хазяїну зони та куму" у ув'язнених є все від алкоголю, наркотиків, Інтернету, і телефонів до доставки повій.
Ця, курва гнила система перекочувала, разом з "попкарями" (на зеківському жаргоні - наглядачі) і керівництвом зони із МВС до Мін.юстиції.
Звичайно, вимагати від рядових контролерів з з/п в 8-9 тис. грн. належного виконання обов'язків примарно.
І, якби не військова тема, то регулярні "розводи з зони" продовжувалися б.
Це, взагалі стала практика - розводка родичів за неіснуючі борги зеків і т.д. і керівництво зони має з цього гешефт і всі це знають.
1. В'язниця швидко стане зразковою.
2. На передовій з'явиться мотивований і досвіченний підрозділ - вагнерівці почнуть їм здаватись пачками.
3. В жодній колонії більше не буде системних шахраїв. Бо керівництво знатиме долю цих.
4. Кримінагенна ситуація в країні покращится.
5. Іноземні донори побачать Реальну боротьбу з корупцією і нададуть більше зброї.
Ще коли було АТО ми з побратимами хотіли двоосного причепа купить,щоб на його базі зробить пересувну лазню,перерахували кошти... Ось автівка вже виїхала,ось вона зламалась,водили за ніс. А потім телефоную і кажу ваш телефон вже під прицілом СБУ,де ви знаходитесь вже знаємо,розмови записані,або повертайте кошти або чекайте гостей,тільки не кажіть потім що не знали чим це закінчиться.
На протязі п'яти хвилин гроші повернули.
В цій схемі замішана вся адміністрація,кому буде радісно коли на зону приїдуть з обшуками.
Невже крапку поставлять,аж не віриться.