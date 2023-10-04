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Росіяни обстріляли Нікополь - поранено жінку, пошкоджено 10 будинків, об’єкт інфраструктури та лінії електропередач, - Дніпропетровська ОВА. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілів Нікополя, які російські військовики вчиняли протягом дня, поранено жінку, зруйновано 10 приватних будинків та кілька господарських будівель, пошкоджено інфраструктурний об’єкт та лінії електропередачі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

Він зазначив: "Російські нелюди знову тероризують Нікополь. Сьогодні по ньому цілили артилерією та дроном-камікадзе.

Зранку та вдень – обстріли. А між цим – удар ворожим безпілотником.

Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

У місті понівечені 10 приватних будинків, декілька господарських споруд. Ще одна – зруйнована. Пошкоджені й об’єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач.

В інших районах області обійшлося без атак".

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Росіяни обстріляли Нікополь - поранено жінку, пошкоджено 10 будинків, об’єкт інфраструктури та лінії електропередач, - Дніпропетровська ОВА 01
Росіяни обстріляли Нікополь - поранено жінку, пошкоджено 10 будинків, об’єкт інфраструктури та лінії електропередач, - Дніпропетровська ОВА 02
Росіяни обстріляли Нікополь - поранено жінку, пошкоджено 10 будинків, об’єкт інфраструктури та лінії електропередач, - Дніпропетровська ОВА 03
Росіяни обстріляли Нікополь - поранено жінку, пошкоджено 10 будинків, об’єкт інфраструктури та лінії електропередач, - Дніпропетровська ОВА 04
Росіяни обстріляли Нікополь - поранено жінку, пошкоджено 10 будинків, об’єкт інфраструктури та лінії електропередач, - Дніпропетровська ОВА 05

Автор: 

обстріл (28657) Нікополь (1202) Лисак Сергій (125) Дніпропетровська область (3766)


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Бубочка? Хочу чути не саме навпаки. Ми обстріляли.
Чомусь світова спільнота проковтує парашинскькі обстріли.
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04.10.2023 19:05 Відповісти
Дивлюся і сльози на очах.
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04.10.2023 19:06 Відповісти
А про дітей, це пі.....ц. Переговорів не має бути. Смер рашистам.
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04.10.2023 19:07 Відповісти
Бубучка вирішив згадати майдан. На фоні війни.
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04.10.2023 19:10 Відповісти
Байден прийди. Солідно.
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04.10.2023 19:11 Відповісти
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04.10.2023 20:12 Відповісти
 
 