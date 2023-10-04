Росіяни обстріляли Нікополь - поранено жінку, пошкоджено 10 будинків, об’єкт інфраструктури та лінії електропередач, - Дніпропетровська ОВА. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілів Нікополя, які російські військовики вчиняли протягом дня, поранено жінку, зруйновано 10 приватних будинків та кілька господарських будівель, пошкоджено інфраструктурний об’єкт та лінії електропередачі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.
Він зазначив: "Російські нелюди знову тероризують Нікополь. Сьогодні по ньому цілили артилерією та дроном-камікадзе.
Зранку та вдень – обстріли. А між цим – удар ворожим безпілотником.
Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.
У місті понівечені 10 приватних будинків, декілька господарських споруд. Ще одна – зруйнована. Пошкоджені й об’єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач.
В інших районах області обійшлося без атак".
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