РФ перекинула до Новоросійська 14 кораблів Чорноморського флоту, - дані супутника. ФОТО
14 кораблів Чорноморського флоту РФ перекинули з анексованого Севастополя до Новоросійська у Краснодарському краї Росії.
Про це свідчать супутникові знімки за 1 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на американського OSINT-дослідника MT Anderson.
Він зазначив, до що Новоросійська перебазувалися два фрегати проекту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.
Супутникові знімки від 2 жовтня показали, що у Феодосії в окупованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі.
Крім того, в самому Севастополі, як показують знімки від 2 жовтня, залишаються чотири великі десантні кораблі проекту 775 (за класифікацією НАТО - Ropucha) та підводний човен класу Kilo.
Нагадаємо, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа. Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.
Сили спеціальних операцій заявили внаслідок удару було ліквідовано командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.
У розвідці Великої Британії зазначають, що флот РФ фактично зазнав поразки в Чорному морі.
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Це не скрєпно. Свій флот при загрозі супостата на Роісє прийнято топити.
- Как-то читал: Во время строительства пирамид египтяне кормили строителей хлебом и пивом Интересно - сколько пива и хлеба понадобится для того, чтобы ещё одну пирамиду пастроить?
- Ты лучше падумай - сколько хлеба и пива выкинула Рассия "кату пад хвост", развязав вайну с Украинай?!!!