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РФ перекинула до Новоросійська 14 кораблів Чорноморського флоту, - дані супутника. ФОТО

14 кораблів Чорноморського флоту РФ перекинули з анексованого Севастополя до Новоросійська у Краснодарському краї Росії.

Про це свідчать супутникові знімки за 1 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на американського OSINT-дослідника MT Anderson.

Він зазначив, до що Новоросійська перебазувалися два фрегати проекту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

Супутникові знімки від 2 жовтня показали, що у Феодосії в окупованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі.

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Крім того, в самому Севастополі, як показують знімки від 2 жовтня, залишаються чотири великі десантні кораблі проекту 775 (за класифікацією НАТО - Ropucha) та підводний човен класу Kilo.

РФ перекинула до Новоросійська 14 кораблів Чорноморського флоту, - дані супутника 01
РФ перекинула до Новоросійська 14 кораблів Чорноморського флоту, - дані супутника 02
РФ перекинула до Новоросійська 14 кораблів Чорноморського флоту, - дані супутника 03

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа. Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.

Сили спеціальних операцій заявили внаслідок удару було ліквідовано командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

У розвідці Великої Британії зазначають, що флот РФ фактично зазнав поразки в Чорному морі.

Автор: 

Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1670)


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Топ коментарі
+10
засцали в Украинском Севастополе торчать.
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05.10.2023 08:56
+6
А як же традиції?

Це не скрєпно. Свій флот при загрозі супостата на Роісє прийнято топити.
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05.10.2023 09:17
+4
Доволі скупчено стоять, це добре.
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05.10.2023 09:12
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засцали в Украинском Севастополе торчать.
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05.10.2023 08:56 Відповісти
а головнокомандор СПОДІВАЄТЬСЯ.
Все буде добре.
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05.10.2023 09:01 Відповісти
врьош, нє уйдьош
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05.10.2023 09:05 Відповісти
Баяцца
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05.10.2023 09:11 Відповісти
Оченя бояцца - даже ссуцца!
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05.10.2023 14:34 Відповісти
Доволі скупчено стоять, це добре.
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05.10.2023 09:12 Відповісти
А як же традиції?

Це не скрєпно. Свій флот при загрозі супостата на Роісє прийнято топити.
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05.10.2023 09:17 Відповісти
Діди затопляли!!!
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05.10.2023 09:29 Відповісти
Нехай і з 7-річним запізненням, але ви, суки, почали виконувати договір, щодо перебування чорноморського флоту у Криму. Бачите, а казали "ми здєсь навсєгда".
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05.10.2023 09:39 Відповісти
Кучно припаркувались. Байден, шахрай будапештський, дай десяток Томагавків замість супутникових знімків.
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05.10.2023 09:45 Відповісти
Геть з України москаль сикливий
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05.10.2023 12:28 Відповісти
НАТА може спокійно завести в акваторію Крим декілька авіаносців і контролювати весь південь України. Кінець війні.
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05.10.2023 13:44 Відповісти
В 90-ті роки Росія планувала розмістить базу ЧФ у Новоросійську Потім домовилися з Кравчуком про "тимчасову оренду частини Балаклавської бухти А потім їм "сподобалося" Вбухали купу мільярдів у підрив економіки України та війну А зараз повернулися в Новоросійськ - без грошей, частини флоту і бази (та ще й загубивши купу народу у війні) За все, що вони "викинули коту під хвіст" - можна було "з нуля" кілька воєнно-морських баз побудувать!
- Как-то читал: Во время строительства пирамид египтяне кормили строителей хлебом и пивом Интересно - сколько пива и хлеба понадобится для того, чтобы ещё одну пирамиду пастроить?
- Ты лучше падумай - сколько хлеба и пива выкинула Рассия "кату пад хвост", развязав вайну с Украинай?!!!
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05.10.2023 15:51 Відповісти
 
 