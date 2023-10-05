РФ перекинула до Новоросійська 14 кораблів Чорноморського флоту, - дані супутника. ФОТО

14 кораблів Чорноморського флоту РФ перекинули з анексованого Севастополя до Новоросійська у Краснодарському краї Росії.

Про це свідчать супутникові знімки за 1 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на американського OSINT-дослідника MT Anderson.

Він зазначив, до що Новоросійська перебазувалися два фрегати проекту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

Супутникові знімки від 2 жовтня показали, що у Феодосії в окупованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі.

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Крім того, в самому Севастополі, як показують знімки від 2 жовтня, залишаються чотири великі десантні кораблі проекту 775 (за класифікацією НАТО - Ropucha) та підводний човен класу Kilo.







Нагадаємо, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа. Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.

Сили спеціальних операцій заявили внаслідок удару було ліквідовано командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

У розвідці Великої Британії зазначають, що флот РФ фактично зазнав поразки в Чорному морі.