УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9802 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 614 7

Рашисти б’ють по Херсону з лівого берега: Загинули 2 особи. ФОТО (оновлено)

Російські загарбники знову обстрілюють Херсон.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Ворог з лівого берега знову обстрілює місто! Не перебувайте на відкритому просторі! Намагайтеся без особливої потреби не виходити на вулицю!" - йдеться в повідомленні.

Пізніше Мрочко заявив, що внаслідок ранкового обстрілу житлових кварталів середмістя Херсона загинули двоє людей - чоловік і жінка віком приблизно 50 - 55 років.

Глава ОВА Прокудін оприлюднив наслідки обстрілу.

Рашисти б’ють по Херсону з лівого берега: Загинули 2 особи 01
Рашисти б’ють по Херсону з лівого берега: Загинули 2 особи 02

Нагадаємо, близько 7 ранку рашисти обстрілювали прибережні райони Херсона.

Також читайте: Окупанти протягом доби обстрілювали житлові квартали населених пунктів Херсонщини, вночі вдарили з авіації по Бериславському району

Автор: 

обстріл (28657) Херсон (3380)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Туди пару трійку потужних ППО, але не можна,бо тоді жителі столиці не зможуть спокійно сидіти в кафе. Цікаво, а де батьки чиновника зе
показати весь коментар
05.10.2023 09:32 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2023 09:40 Відповісти
ППО має функцію захищати і знищувати. До ППО входять різноманітні форми, ви хоч прочитайте, для чого ППО і потім пишіть. Наразі маю думку,що ви від пенька часів януковича, бо писати таке може лише бот
показати весь коментар
05.10.2023 12:30 Відповісти
З лівого берега не тільки по Херсону, а і по Нікополю, Марганцю Покровську.
показати весь коментар
05.10.2023 09:45 Відповісти
Коли орки зірвали ГЕС , всі аналітики, військові говорили що це відкладає контрнаступ ЗСУ тому що без форсування Дніпра атакувати укріпрайони на півдні сенсу немає! І що ми бачимо останні 4 місяці? Ломитись на заміновані найбільш у світі поля щоб взяти Роботине ? Якою ціною ? А лівий берег нах. Й потрібен, в Крим плавають постріляти, це якийсь сюррр((
показати весь коментар
05.10.2023 09:59 Відповісти
Це було зрозуміло ще при визволенні Херсона. Перейдуть через Дніпро,розвернуться і будуть гатити.
показати весь коментар
05.10.2023 10:02 Відповісти
Вот ета новасть! Цілий голова МІА роздуплявся декілька місяців, щоб нам про це повідомити! Вони мабуть раніше звідти не били, ах@єть!
показати весь коментар
05.10.2023 10:12 Відповісти
 
 