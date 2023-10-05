Рашисти б’ють по Херсону з лівого берега: Загинули 2 особи. ФОТО (оновлено)
Російські загарбники знову обстрілюють Херсон.
Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Ворог з лівого берега знову обстрілює місто! Не перебувайте на відкритому просторі! Намагайтеся без особливої потреби не виходити на вулицю!" - йдеться в повідомленні.
Пізніше Мрочко заявив, що внаслідок ранкового обстрілу житлових кварталів середмістя Херсона загинули двоє людей - чоловік і жінка віком приблизно 50 - 55 років.
Глава ОВА Прокудін оприлюднив наслідки обстрілу.
Нагадаємо, близько 7 ранку рашисти обстрілювали прибережні райони Херсона.
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valentyna #410470
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