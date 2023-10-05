Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Постраждала жінка, пошкоджено 10 будинків. ФОТОрепортаж
Російські загарбники обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу постраждала 64-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.
"За уточненою інформацією, через обстріл в місті пошкоджені 10 будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 4 – побиті. Понівечені лінії електропередач та газогін", - йдеться в повідомленні.
Обстеження території триває. Рятувальники з'ясовують, яких ще збитків завдав агресор.
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