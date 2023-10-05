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Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Постраждала жінка, пошкоджено 10 будинків. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу постраждала 64-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

"За уточненою інформацією, через обстріл в місті пошкоджені 10 будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 4 – побиті. Понівечені лінії електропередач та газогін", - йдеться в повідомленні.

Обстеження території триває. Рятувальники з'ясовують, яких ще збитків завдав агресор.

Також читайте: Окупанти минулої доби обстріляли 23 населені пункти Запорізької області, дві жінки зазнали поранення

Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Постраждала жінка, пошкоджено 10 будинків 01
Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Постраждала жінка, пошкоджено 10 будинків 02
Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Постраждала жінка, пошкоджено 10 будинків 03
Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Постраждала жінка, пошкоджено 10 будинків 04
Наслідки обстрілу Нікополя російськими окупантами: Постраждала жінка, пошкоджено 10 будинків 05

Автор: 

обстріл (28657) Нікополь (1202) Дніпропетровська область (3766)


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