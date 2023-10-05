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Доба на Донеччині: ракетні удари по Шахівській громаді та численні обстріли Торецька, Іванопілля та Сіверська. ФОТОрепортаж

донеччина

Напередодні росіяни завдали двох ракетних ударів по Шахівській громаді — поцілили по околицях Золотого Колодязя і Кучеревого Яру, без жертв.

Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, інформує Цензор.НЕТ.

1 людина загинула у Красногорівці і 1 людина поранена в Авдіївці.

Протягом доби численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Торецьку поранено 1 людину і пошкоджено 17 будинків. Також є 1 поранений у Північному і 1 пошкоджений будинок у Неліпівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 будинків. Ще 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі Костянтинівської громади. У Дружківській громаді пошкоджено 4 будинки у Райському і 1 у Новогригорівці.

Внаслідок російських обстрілів у Сіверську пошкоджено 2 будинки, у Лиманській громаді зафіксовано 23 обстріли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби обстріляли з "Ураганів" та артилерії 9 населених пунктів Донеччини, скинули керовану авіабомбу на Іллінівську громаду, 7 осіб зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Доба на Донеччині: ракетні удари по Шахівській громаді та численні обстріли Торецька, Іванопілля та Сіверська 01
Доба на Донеччині: ракетні удари по Шахівській громаді та численні обстріли Торецька, Іванопілля та Сіверська 02
Доба на Донеччині: ракетні удари по Шахівській громаді та численні обстріли Торецька, Іванопілля та Сіверська 03
Доба на Донеччині: ракетні удари по Шахівській громаді та численні обстріли Торецька, Іванопілля та Сіверська 04
Доба на Донеччині: ракетні удари по Шахівській громаді та численні обстріли Торецька, Іванопілля та Сіверська 05
Доба на Донеччині: ракетні удари по Шахівській громаді та численні обстріли Торецька, Іванопілля та Сіверська 06
Доба на Донеччині: ракетні удари по Шахівській громаді та численні обстріли Торецька, Іванопілля та Сіверська 07
Доба на Донеччині: ракетні удари по Шахівській громаді та численні обстріли Торецька, Іванопілля та Сіверська 08

Автор: 

обстріл (28657) Донецька область (8558)


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Важко читати про загиблих, важко дивитися такі кадри,бо це Україна. Але також не сприймаю коменти,коли тут захищають столицю з її тотальним прикриттям від атак. Якщо хоч раз атакують Кончу Заспу чи хоч один маєток урядовця, ось тоді я попрошу вибачення перед столицею. Сьогодні-ні. І новим нікам від подоляка- Патріоти знищили багато техніки і літальних апаратів при поході повара на мацкву. Патріоти, а не орки. Значить напряму можуть працювати по ворогу і через Дніпро і по Косі.
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05.10.2023 12:45 Відповісти
 
 