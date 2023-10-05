Доба на Донеччині: ракетні удари по Шахівській громаді та численні обстріли Торецька, Іванопілля та Сіверська. ФОТОрепортаж
Напередодні росіяни завдали двох ракетних ударів по Шахівській громаді — поцілили по околицях Золотого Колодязя і Кучеревого Яру, без жертв.
Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, інформує Цензор.НЕТ.
1 людина загинула у Красногорівці і 1 людина поранена в Авдіївці.
Протягом доби численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Торецьку поранено 1 людину і пошкоджено 17 будинків. Також є 1 поранений у Північному і 1 пошкоджений будинок у Неліпівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 будинків. Ще 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі Костянтинівської громади. У Дружківській громаді пошкоджено 4 будинки у Райському і 1 у Новогригорівці.
Внаслідок російських обстрілів у Сіверську пошкоджено 2 будинки, у Лиманській громаді зафіксовано 23 обстріли.
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