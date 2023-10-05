Російські учні та вчителі привітали Путіна із днем народження, тримаючи в руках портрети Бандери: "Сердечно поздравляем". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Калузькій області РФ учні та педагоги однієї зі шкіл привітали російського диктатора Володимира Путіна із днем народження, тримаючи в руках плакати із зображенням Степана Бандери. Пізніше з’ясувалося, що їх розіграв білоруський пранкер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Так, у селі Карцово учні та вчителі записали відео з привітанням кремлівського диктатора із прийдешнім днем народження. У руках вони тримали плакати з портретом Степана Бандери.
Білоруський пранкер Владислав Бохан зв'язався з педагогами від імені регіонального відділення партії "Єдина Росія". Він надіслав їм відповідне завдання. Пізніше вчителі опублікували у соцмережах звіти про подію.
"Підтриманий мовчанням більшості президент Путін йде війною в Україну, щоб згуртувати собою Росію перед ворогом. Однак дійсність змушує засумніватися в щирості страждаючих, коли спритним рухом руки на плакаті "нашим президентом" стає Степан Бандера", - прокоментував пранкер.
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дня не був присутнім в тому іст- ті , а диплом отримав 😠
Проте, поточний випадок значно кращий - за 24 роки не взнати як виглядає цар.
Оце #янєінтєрєсуюсьпалітікай, рівень Бог.
Серед наших теж вистачає цих юродівих, що тичуть Бога та пропонують молитися з будь-якого приводу.
Белорусский учитель истории Владислав Бохан известен своими акциями в школах. Он просил школы провести мероприятия то в поддержку обсуждения поправок в Конституцию, то в честь «Дня опричника». Новыми его «жертвами» накануне дня рождения Владимира Путина стали российские учителя. Они должны были поздравить его специальными плакатами с юношеской фотографией. Но не заметили, что на ней вместо российского президента - лидер украинского националистического движения, к которому в Кремле крайне негативное отношение.
Свою акцию Владислав назвал «Знай врага в лицо». В преддверии дня рождения Владимира Путина 7 октября он решил попросить учителей России поздравить его. И разослал плакаты, с которыми нужно было сфотографироваться. Вот только рядом с поздравлениями там изображен вовсе не Путин, а молодой Степан Бандера.
- Фото Бандеры вполне логично, - объяснил Владислав «Зеркалу» свою задумку. - Это является максимальным диссонансом, учитывая, что Россия воюет якобы против «бандеровцев». Это верх абсурда.
Акционист разослал свои письма в 30 школ Калужской области. При этом половина сообщений не дошла, уточняет он, потому что почтовый сервис принял их за спам-рассылку:
- В итоге можно сказать, что из примерно 15 писем сработало четыре. При этом я сегодня даже не стал рассылать «угрожающие» сообщения, так как занят подготовкой выставки. Результат внушительный, как мне кажется. И никто не заметил подвоха.
ну хоч зелені поржали...
з вас подоляковців можна ******