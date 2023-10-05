Російські учні та вчителі привітали Путіна із днем народження, тримаючи в руках портрети Бандери: "Сердечно поздравляем". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Калузькій області РФ учні та педагоги однієї зі шкіл привітали російського диктатора Володимира Путіна із днем народження, тримаючи в руках плакати із зображенням Степана Бандери. Пізніше з’ясувалося, що їх розіграв білоруський пранкер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Так, у селі Карцово учні та вчителі записали відео з привітанням кремлівського диктатора із прийдешнім днем народження. У руках вони тримали плакати з портретом Степана Бандери.

Білоруський пранкер Владислав Бохан зв'язався з педагогами від імені регіонального відділення партії "Єдина Росія". Він надіслав їм відповідне завдання. Пізніше вчителі опублікували у соцмережах звіти про подію.

"Підтриманий мовчанням більшості президент Путін йде війною в Україну, щоб згуртувати собою Росію перед ворогом. Однак дійсність змушує засумніватися в щирості страждаючих, коли спритним рухом руки на плакаті "нашим президентом" стає Степан Бандера", - прокоментував пранкер.

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