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Російські учні та вчителі привітали Путіна із днем народження, тримаючи в руках портрети Бандери: "Сердечно поздравляем". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Калузькій області РФ учні та педагоги однієї зі шкіл привітали російського диктатора Володимира Путіна із днем народження, тримаючи в руках плакати із зображенням Степана Бандери. Пізніше з’ясувалося, що їх розіграв білоруський пранкер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Так, у селі Карцово учні та вчителі записали відео з привітанням кремлівського диктатора із прийдешнім днем народження. У руках вони тримали плакати з портретом Степана Бандери.

Білоруський пранкер Владислав Бохан зв'язався з педагогами від імені регіонального відділення партії "Єдина Росія". Він надіслав їм відповідне завдання. Пізніше вчителі опублікували у соцмережах звіти про подію.

"Підтриманий мовчанням більшості президент Путін йде війною в Україну, щоб згуртувати собою Росію перед ворогом. Однак дійсність змушує засумніватися в щирості страждаючих, коли спритним рухом руки на плакаті "нашим президентом" стає Степан Бандера", - прокоментував пранкер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українець в соцмережі тролить росіян портретом Бандери: "Знаешь кто это?", - "Это - молодой Путин!". ВIДЕО

Російські учні та вчителі привітали Путіна із днем народження, тримаючи в руках портрети Бандери: Сердечно поздравляем 01
Російські учні та вчителі привітали Путіна із днем народження, тримаючи в руках портрети Бандери: Сердечно поздравляем 02
Російські учні та вчителі привітали Путіна із днем народження, тримаючи в руках портрети Бандери: Сердечно поздравляем 03
Російські учні та вчителі привітали Путіна із днем народження, тримаючи в руках портрети Бандери: Сердечно поздравляем 04
Російські учні та вчителі привітали Путіна із днем народження, тримаючи в руках портрети Бандери: Сердечно поздравляем 05
Російські учні та вчителі привітали Путіна із днем народження, тримаючи в руках портрети Бандери: Сердечно поздравляем 06

Автор: 

Бандера Степан (196) путін володимир (23869) росія (65346) пранкери (32)


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Топ коментарі
+52
Кацапи- це тупе стадо покидьків,з якого можна ліпити все що захочеш. Кгбешнік ***** це давно прохавав.
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05.10.2023 12:42
+21
Безумство і відвага.
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05.10.2023 12:40
+20
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05.10.2023 12:41
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Безумство і відвага.
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05.10.2023 12:40 Відповісти
Яка відвага? Кацапів тупо наіпали. Проте все одно розстріляти потрібно.
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05.10.2023 13:11 Відповісти
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05.10.2023 12:41 Відповісти
Кацапи- це тупе стадо покидьків,з якого можна ліпити все що захочеш. Кгбешнік ***** це давно прохавав.
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05.10.2023 12:42 Відповісти
Тобто весь світ-кацапи? Ну от нах подібне пи₴діти?
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05.10.2023 13:26 Відповісти
Це ідіот, не звертайте уваги. А ось про кацапів вірно-їм відверто ***** чий портрет вивішувати в школах. Ленін, Сталін, знову Ленін, тепер *****-*****. Так і здихати ходять на війну. Це справжнісінькі дикуни із заниженим почуттям самоідентичності. Дикуни в джунглях копіюють із гілок бензопилу і щиро не розуміють чому їхній витвір не пиляє дерева. Так само і кацап-вони щиро не розуміють, чому чесні вибори і зміна влади просто необхідні для відносно достойного рівня життя. Там, на горі, в Маасквє живуть їхні боги і вони знають краще за них як їм жити.
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05.10.2023 13:41 Відповісти
а виборці віслюка воманського по розвитку вище від цих рабів *****?
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05.10.2023 12:42 Відповісти
недалеко !!! тільки повний дибіл і дегенерат міг проголосувати за цю прокацапську відришку совка, 4-х разового оухилянта від служби в ЗСУ !!!

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05.10.2023 13:10 Відповісти
Ти заліз на чужу територію.Тут так - критикуєш одного преза - тут же треба хвалити іншого...А так просто закидувати гівном - то шкода гівна...
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05.10.2023 13:23 Відповісти
відполіруй його ОПу до блиску, чого ж стримуєшся?
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05.10.2023 23:00 Відповісти
Зачёт
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05.10.2023 12:44 Відповісти
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05.10.2023 12:44 Відповісти
Шебєкіно, обстріли продовжуються, люди налякані сидять у підвалі. Попередньо обстріл молодої республіки відбувається Градами, зруйновано місцеву міні-пекарню. Інші наслідки будуть уточнені після завершення обстрілів
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05.10.2023 12:45 Відповісти
Зачем россия бамбит?
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05.10.2023 12:57 Відповісти
значить РДК і ЛСР там насправді
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05.10.2023 15:43 Відповісти
все добре, тільки текст на листівках на кацапському і ведмедя прибрати
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05.10.2023 12:46 Відповісти
Це був необхідний антураж.
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05.10.2023 12:49 Відповісти
Ну кацапы и тупые...
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05.10.2023 12:47 Відповісти
Цікаво, вони вже на підвалі за те що ..нє раскусілі подлого врага,, чи тільки трясуться та чекають вироку?
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05.10.2023 12:48 Відповісти
Какая прелесть, уже ничего не удивляет с "их" умственными способностями...
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05.10.2023 12:48 Відповісти
,, ....безумству храбрых , поём мы славу "
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05.10.2023 12:49 Відповісти
Цікаво прослідкувати смертність серед цих викладачів у недалекому майбутьнтому.
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05.10.2023 12:49 Відповісти
Всі помруть в один день
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05.10.2023 12:52 Відповісти
Отримають путівки до Турції на увесь колектив та зникнуть десь по дорозі.
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05.10.2023 12:56 Відповісти
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05.10.2023 12:49 Відповісти
Ядерну бімбу над Сибіром підірвати!
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05.10.2023 12:50 Відповісти
Батько Зеленського отримав довічну стипендію від Кабінету Міністрів України за «видатні заслуги у сфері вищої освіти». Відповідне розпорядження 858-р розміщене на сайті уряду.
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05.10.2023 12:51 Відповісти
Батько Зе отримав довічну стипендію за те , що потерпіллєр жодного
дня не був присутнім в тому іст- ті , а диплом отримав 😠
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05.10.2023 12:54 Відповісти
+100500.
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05.10.2023 13:05 Відповісти
А на днюху димона-алконавта кацапы будут стоять с фото молодого Мистера Бина ....
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05.10.2023 12:51 Відповісти
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05.10.2023 13:01 Відповісти
Старий боян, але згадування дуже доречне.
Проте, поточний випадок значно кращий - за 24 роки не взнати як виглядає цар.
Оце #янєінтєрєсуюсьпалітікай, рівень Бог.
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05.10.2023 13:07 Відповісти
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05.10.2023 13:09 Відповісти
"Зачем Володька сбрил усьі?"
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05.10.2023 13:17 Відповісти
🤣
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06.10.2023 02:31 Відповісти
Мені більше всього доставляють ці божі люди з молитвами замість думок.
Серед наших теж вистачає цих юродівих, що тичуть Бога та пропонують молитися з будь-якого приводу.
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05.10.2023 14:20 Відповісти
Таке бл.дво в 2014 році в Краматорську з т.зв."іконами" перекривали дорогу ЗСУ. Будьте ви прокляті навіки!
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05.10.2023 19:41 Відповісти
Дебіл ніколи не зрозуміє, що він дебіл. Отак вони дебілами й живуть і не розумнішають.
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05.10.2023 13:07 Відповісти
який ****** - такі і ученикі 🤣
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05.10.2023 13:20 Відповісти
Хех.. ))) дичь)))) респект пранкерам)))
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05.10.2023 13:20 Відповісти
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05.10.2023 13:28 Відповісти
чмоня четвертый с права
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05.10.2023 13:29 Відповісти
Шнурок пітєрський і вилупок
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05.10.2023 13:40 Відповісти
Тільки він зліва !
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05.10.2023 13:41 Відповісти
Перший😀
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05.10.2023 19:42 Відповісти
Ну це ж треба, точно "окурок". Закомплексована тварюка тепер мститься всьому світу.
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05.10.2023 16:19 Відповісти
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05.10.2023 20:06 Відповісти
tufli u vavy fuckina krutye, - "proščaj molodostj" za 3 ******. Moja pokojnaja babka takie imela.
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06.10.2023 04:39 Відповісти
na fotke gde s rotenbergami v detstve
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06.10.2023 04:40 Відповісти
З огляду на те як на святкових плакатах до "Дня перемоги", на монументах на Московії (т.з. "роССії") з'являлись зображення німецьких військових самих різних родов військ, як до 23 лютого там вивішували зображення українських військових котрих видавали за рашистську десантуру та спецпризначенців, не здивований тим що змогли легко розвести цих "освічених" викладачів підміною портрета особи котрій вони намагалися лизнути дупу на портрет юного Бандери. Як казав Ілья Ільф надаючи визначення СРСР - «Край непуганых идиотов». Самое время пугнуть.
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05.10.2023 13:35 Відповісти
Там ще на одному з плакатів пряма цитата Степана Андрійовича

Белорусский учитель истории Владислав Бохан известен своими акциями в школах. Он просил школы провести мероприятия то в поддержку обсуждения поправок в Конституцию, то в честь «Дня опричника». Новыми его «жертвами» накануне дня рождения Владимира Путина стали российские учителя. Они должны были поздравить его специальными плакатами с юношеской фотографией. Но не заметили, что на ней вместо российского президента - лидер украинского националистического движения, к которому в Кремле крайне негативное отношение.

Свою акцию Владислав назвал «Знай врага в лицо». В преддверии дня рождения Владимира Путина 7 октября он решил попросить учителей России поздравить его. И разослал плакаты, с которыми нужно было сфотографироваться. Вот только рядом с поздравлениями там изображен вовсе не Путин, а молодой Степан Бандера.

- Фото Бандеры вполне логично, - объяснил Владислав «Зеркалу» свою задумку. - Это является максимальным диссонансом, учитывая, что Россия воюет якобы против «бандеровцев». Это верх абсурда.

Акционист разослал свои письма в 30 школ Калужской области. При этом половина сообщений не дошла, уточняет он, потому что почтовый сервис принял их за спам-рассылку:

- В итоге можно сказать, что из примерно 15 писем сработало четыре. При этом я сегодня даже не стал рассылать «угрожающие» сообщения, так как занят подготовкой выставки. Результат внушительный, как мне кажется. И никто не заметил подвоха.
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05.10.2023 13:36 Відповісти
щє бачив того ваньку в якого голова відлетіла - це саме вони його навчили...
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05.10.2023 14:05 Відповісти
попала Україна - в зелене лайно вляпалася по самісенькі фаберже..
ну хоч зелені поржали...
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05.10.2023 14:15 Відповісти
Що з тобою ,діскавері?Вчителі попали,через невігластво.Тобі все щось зелене мерехтить?Мажор збив на переході?В цьому випадку-зпортретом-нічого дивного."Вельмишановний" в кацапів кадиров,в тому році бігав під Харковом-з його слів-і ловив Степана Андрійовича.
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05.10.2023 14:50 Відповісти
ти, вчора народившийся, мене знаєш?
з вас подоляковців можна ******
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05.10.2023 14:53 Відповісти
Якось неправильно заздалегіть з днем народження поздоровляти, погана прикмета.
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05.10.2023 14:48 Відповісти
малохольные кацапы
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05.10.2023 14:50 Відповісти
Отак от. Вся росіся люті вороги Бандери, але ніхто його навіть в очі не бачив.
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05.10.2023 15:23 Відповісти
)))))) при йоське джугашвили за такое расстреляли бы))) Интересно, что здесь будет, посадят кацапов или нет
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05.10.2023 15:36 Відповісти
Оце так педа-гоги! Що тоді говорити про бидло.
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05.10.2023 15:44 Відповісти
Прелєстно!
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05.10.2023 19:30 Відповісти
ТЕПЕР БАНДЕРА ГОЛОВНИЙ В расії


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06.10.2023 02:28 Відповісти
Я також хочу привітати його з днем народження найкрасивішими https://zdnemnarodzhennya.net/kartynky/ картинки з днем народження !
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16.10.2023 10:28 Відповісти
я у шоці від цієї "країни".. Я не знаю коли день народження в жодного українського Президента, навіщо, він мені не друг і не родич, це його свято. А на рашці днюха бункерного упиря це національне свято, повсюди йому якісь відоси записують, вітають/бажають/славлять.. Він їх вбиває, а вони йому за це дякують.. Чистий мордор.
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05.12.2024 11:31 Відповісти
 
 