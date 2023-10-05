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Окупанти завдали ударів по Білозерці на Херсонщині, зафіксовано щонайменше чотири "прильоти". ФОТОрепортаж

Вранці 5 жовтня російські військові обстріляли селище Білозерка Херсонської області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"О 9:45 по селищу "прилетіло" щонайменше чотири рази.

Уламками ворожих снарядів пошкоджено приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти протягом доби обстрілювали житлові квартали населених пунктів Херсонщини, вночі вдарили з авіації по Бериславському району

Окупанти завдали ударів по Білозерці на Херсонщині, зафіксовано щонайменше чотири прильоти 01
Окупанти завдали ударів по Білозерці на Херсонщині, зафіксовано щонайменше чотири прильоти 02
Окупанти завдали ударів по Білозерці на Херсонщині, зафіксовано щонайменше чотири прильоти 03
Окупанти завдали ударів по Білозерці на Херсонщині, зафіксовано щонайменше чотири прильоти 04

Автор: 

обстріл (28657) Херсонська область (5789)


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