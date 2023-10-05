Окупанти завдали ударів по Білозерці на Херсонщині, зафіксовано щонайменше чотири "прильоти". ФОТОрепортаж

Вранці 5 жовтня російські військові обстріляли селище Білозерка Херсонської області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"О 9:45 по селищу "прилетіло" щонайменше чотири рази.



Уламками ворожих снарядів пошкоджено приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

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