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Бандити на Вінниччині 10 років вибивали неіснуючі борги. СБУ затримала "смотрящого". ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Нацполіція нейтралізували злочинне угруповання та затримали "смотрящого" за областю - авторитета на прізвисько Комар.

Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Крім Комара, співробітники затримали ще двох учасників угруповання. Серед них - підсанкційний "кримінальний авторитет", який має вплив у кримінальному середовищі.

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За даними слідства, зловмисники більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та "вибивали" з них гроші за неіснуючі борги. Бандити створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за "мирне" вирішення спорів. В разі відмови платити - погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням майна.

Задокументовано, як Комар із поплічниками вимагали від місцевого підприємця 20 тис. доларів. Інакше погрожували вбивством.

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Зловмисників затримали на гарячому під час передачі половини суми. На обшуках у них вилучили зброю, "боргові" розписки та великі суми готівки.

Лідера та активних учасників банди підозрюють у вимаганні, вчиненому організованою групою. Їх відправили під варту й можуть посадити на 12 років із конфіскацією майна.

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Бандити на Вінниччині 10 років вибивали неіснуючі борги. СБУ затримала смотрящого 01
Бандити на Вінниччині 10 років вибивали неіснуючі борги. СБУ затримала смотрящого 02
Бандити на Вінниччині 10 років вибивали неіснуючі борги. СБУ затримала смотрящого 03
Бандити на Вінниччині 10 років вибивали неіснуючі борги. СБУ затримала смотрящого 04
Бандити на Вінниччині 10 років вибивали неіснуючі борги. СБУ затримала смотрящого 05
Бандити на Вінниччині 10 років вибивали неіснуючі борги. СБУ затримала смотрящого 06
Бандити на Вінниччині 10 років вибивали неіснуючі борги. СБУ затримала смотрящого 07
Бандити на Вінниччині 10 років вибивали неіснуючі борги. СБУ затримала смотрящого 08
Бандити на Вінниччині 10 років вибивали неіснуючі борги. СБУ затримала смотрящого 09

Автор: 

Вінницька область (1017) вор у законі (241) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+13
І де було СБУ десять років?
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05.10.2023 13:19
+11
1 ібало затушували щоб потерпілі не впізнали бо вилізе ще щось
210 років не було скарг чи мусара прикривали ці скарги???
3 а чи не великий срок 12 років, дають солдатам як що за такі злочини теж 12
його злочин прирівнюють до переляку, до моральноговідчаю, небажанням померти?????
хороші закони в Україні....
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05.10.2023 13:33
+9
Не було команди "фас", а без неї "правоохоронні органи" і не почухаються.
Хтось займається наркотиками, хтось - бурштином. Поки вчасно й чесно сплачують "мито", всі вони під надійним захистом влади.
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05.10.2023 13:39
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Гарна робота, комар носа не підточить.
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05.10.2023 13:13 Відповісти
І де було СБУ десять років?
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05.10.2023 13:19 Відповісти
Не було команди "фас", а без неї "правоохоронні органи" і не почухаються.
Хтось займається наркотиками, хтось - бурштином. Поки вчасно й чесно сплачують "мито", всі вони під надійним захистом влади.
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05.10.2023 13:39 Відповісти
Ще у "буремні" 90-ті роки знайомий КГБ-шнік, звільнений за профнепридатність (був просто порядною людиною) казав - усі кримінальні особи, від "шісток" до "паханів" є у базі, буде наказ, то їх відстриляють/виріжуть за одну ніч. Посильний з таким наказом ще у дорозі.
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05.10.2023 20:36 Відповісти
це звичайний кримінал, то до чого тут СБУ? невже цього комарика хтось з топ політиків кришував 10 років?
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05.10.2023 13:22 Відповісти
сбу и крышевала, не сошлись в цене просто
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05.10.2023 13:36 Відповісти
1 ібало затушували щоб потерпілі не впізнали бо вилізе ще щось
210 років не було скарг чи мусара прикривали ці скарги???
3 а чи не великий срок 12 років, дають солдатам як що за такі злочини теж 12
його злочин прирівнюють до переляку, до моральноговідчаю, небажанням померти?????
хороші закони в Україні....
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05.10.2023 13:33 Відповісти
Та не політики. Звичайні мусора їх кришували це 100%
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05.10.2023 13:38 Відповісти
А хто кришує мусорів? Не політики?
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05.10.2023 13:41 Відповісти
А навіщо обличчя ховати?
Підприємцю треба переїжджати у іньше місто а бажано країну, бо держава не захистить а ці будуть мститися.
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05.10.2023 13:45 Відповісти
12 років їх кормить, охоронять, лікувать і т.д. Під час війни. Не буде тольку,поки не почнуть відстрілювать на місці. Тіх хто кришує в першу чергу.
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05.10.2023 15:25 Відповісти
Чому не арештовані кришивателі з поліції, прокуротури і сбу. Вони будуть розказувати що не знали? Зняти з них погони і не фронт, якщо самі зізнаються шо нікчеми.
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05.10.2023 18:01 Відповісти
Судячи по утепленим курткам і шапкам на фото затримання було взимку. Дивина...
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05.10.2023 22:40 Відповісти
 
 