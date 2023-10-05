Бандити на Вінниччині 10 років вибивали неіснуючі борги. СБУ затримала "смотрящого". ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Нацполіція нейтралізували злочинне угруповання та затримали "смотрящого" за областю - авторитета на прізвисько Комар.
Про це повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Крім Комара, співробітники затримали ще двох учасників угруповання. Серед них - підсанкційний "кримінальний авторитет", який має вплив у кримінальному середовищі.
За даними слідства, зловмисники більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та "вибивали" з них гроші за неіснуючі борги. Бандити створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за "мирне" вирішення спорів. В разі відмови платити - погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням майна.
Задокументовано, як Комар із поплічниками вимагали від місцевого підприємця 20 тис. доларів. Інакше погрожували вбивством.
Зловмисників затримали на гарячому під час передачі половини суми. На обшуках у них вилучили зброю, "боргові" розписки та великі суми готівки.
Лідера та активних учасників банди підозрюють у вимаганні, вчиненому організованою групою. Їх відправили під варту й можуть посадити на 12 років із конфіскацією майна.
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Хтось займається наркотиками, хтось - бурштином. Поки вчасно й чесно сплачують "мито", всі вони під надійним захистом влади.
210 років не було скарг чи мусара прикривали ці скарги???
3 а чи не великий срок 12 років, дають солдатам як що за такі злочини теж 12
його злочин прирівнюють до переляку, до моральноговідчаю, небажанням померти?????
хороші закони в Україні....
Підприємцю треба переїжджати у іньше місто а бажано країну, бо держава не захистить а ці будуть мститися.