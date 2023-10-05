На Запоріжжі комбайнери виявили на полі нездетоновану авіабомбу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

4 жовтня в Запорізькій області під час збирання врожаю в полі комбайнери виявили нездотоновану керовану авіаційну бомбу вагою у 250 кг (КАБ-250).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ДСНС.

"Складність у вилученні і подальшому знищенні цього боєприпасу полягала в тому, що в авіабомбі був модифікований підривник, з яким раніше на теренах нашої області фахівці не стикалися", – йдеться у повідомленні.

Також небезпечним було розташування боєприпасу – знахідку виявили на відкритій території неподалік від зони активних бойових дій. Попри це з дотриманням усіх алгоритмів і правил безпеки, сапери ДСНС оперативно вилучили та транспортували авіабомбу до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення.

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Рятувальники звертають увагу громадян на правильний алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів: