На Запоріжжі комбайнери виявили на полі нездетоновану авіабомбу, - ДСНС. ФОТОрепортаж
4 жовтня в Запорізькій області під час збирання врожаю в полі комбайнери виявили нездотоновану керовану авіаційну бомбу вагою у 250 кг (КАБ-250).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ДСНС.
"Складність у вилученні і подальшому знищенні цього боєприпасу полягала в тому, що в авіабомбі був модифікований підривник, з яким раніше на теренах нашої області фахівці не стикалися", – йдеться у повідомленні.
Також небезпечним було розташування боєприпасу – знахідку виявили на відкритій території неподалік від зони активних бойових дій. Попри це з дотриманням усіх алгоритмів і правил безпеки, сапери ДСНС оперативно вилучили та транспортували авіабомбу до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення.
Рятувальники звертають увагу громадян на правильний алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:
- не підходити до знахідки,
- не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії;
- повідомити в екстрені служби.
Будь ласка, зачекайте...
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