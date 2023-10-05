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На Запоріжжі комбайнери виявили на полі нездетоновану авіабомбу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

авіабомба

4 жовтня в Запорізькій області під час збирання врожаю в полі комбайнери виявили нездотоновану керовану авіаційну бомбу вагою у 250 кг (КАБ-250).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ДСНС.

"Складність у вилученні і подальшому знищенні цього боєприпасу полягала в тому, що в авіабомбі був модифікований підривник, з яким раніше на теренах нашої області фахівці не стикалися", – йдеться у повідомленні.

Також небезпечним було розташування боєприпасу – знахідку виявили на відкритій території неподалік від зони активних бойових дій. Попри це з дотриманням усіх алгоритмів і правил безпеки, сапери ДСНС оперативно вилучили та транспортували авіабомбу до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення.

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На Запоріжжі комбайнери виявили на полі нездетоновану авіабомбу, - ДСНС 01
На Запоріжжі комбайнери виявили на полі нездетоновану авіабомбу, - ДСНС 02
На Запоріжжі комбайнери виявили на полі нездетоновану авіабомбу, - ДСНС 03
На Запоріжжі комбайнери виявили на полі нездетоновану авіабомбу, - ДСНС 04

Рятувальники звертають увагу громадян на правильний алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:

  • не підходити до знахідки,
  • не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії;
  • повідомити в екстрені служби.

Автор: 

бомба (235) Запорізька область (3639) ДСНС (5121)


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Шкода, що бомбу довелося знищити, а не відправити назад до кацапні.
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05.10.2023 13:48 Відповісти
І нвіщо такий ризик? Не можна її було підірвати на місці?
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05.10.2023 13:56 Відповісти
 
 