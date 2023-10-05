Рашисти вдарили по лікарні у Бериславі на Херсонщині: Постраждали двоє медпрацівників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли лікарню у Бериславі на Херсонщині. Внаслідок удару пошкоджено будівлю та авто.

Наслідки обстрілу оприлюднив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"У Бериславі – пряме влучання в лікарню. Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки".



Постраждали двоє медпрацівників. У водія "швидкої" – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію", - йдеться в повідомленні.

Інформація уточнюється.

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