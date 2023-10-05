У Макарові на Київщині на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада енергетиків, постраждали 3 особи. ФОТОрепортаж (оновлено)

У селищі Макарів Київської області на протитанковій міні підірвалося авто аварійної бригади РЕМ. Один постраждалий у тяжкому стані в лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар.

"Сьогодні орієнтовно о 12:05 год на протитанковій міні стався підрив автомобіля ТОВ "Спецелектро" в районі мікрорайону "Цегельний завод" в смт Макарів. Три особи постраждали. Один потерпілий в тяжкому стані. Без жертв", - написав він.

На місці працюють правоохоронні органи, ДСНС та медики, додав Токар.

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За повідомленням ДСНС на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада РЕМ. Одного громадянина у тяжкому стані доправлено до столичної лікарні, ще двоє – від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники допомогли працівникам екстреної медичної допомоги перенести потерпілого до автомобіля.

Унаслідок підриву пошкоджено авто "ГАЗ 53" і "Volkswagen".









