УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9992 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
8 401 9

У Макарові на Київщині на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада енергетиків, постраждали 3 особи. ФОТОрепортаж (оновлено)

У селищі Макарів Київської області на протитанковій міні підірвалося авто аварійної бригади РЕМ. Один постраждалий у тяжкому стані в лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар.

"Сьогодні орієнтовно о 12:05 год на протитанковій міні стався підрив автомобіля ТОВ "Спецелектро" в районі мікрорайону "Цегельний завод" в смт Макарів. Три особи постраждали. Один потерпілий в тяжкому стані. Без жертв", - написав він.

На місці працюють правоохоронні органи, ДСНС та медики, додав Токар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині автомобіль у лісі наїхав на міну, водій загинув

За повідомленням ДСНС на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада РЕМ. Одного громадянина у тяжкому стані доправлено до столичної лікарні, ще двоє – від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники допомогли працівникам екстреної медичної допомоги перенести потерпілого до автомобіля.

Унаслідок підриву пошкоджено авто "ГАЗ 53" і "Volkswagen".

У Макарові на Київщині на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада енергетиків, постраждали 3 особи 01
У Макарові на Київщині на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада енергетиків, постраждали 3 особи 02

У Макарові на Київщині на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада енергетиків, постраждали 3 особи 03
У Макарові на Київщині на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада енергетиків, постраждали 3 особи 04
У Макарові на Київщині на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада енергетиків, постраждали 3 особи 05

Автор: 

Київська область (4042) ДСНС (5121) Макарів (22) міна (358)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привіт невгамовним київським грибникам.
показати весь коментар
05.10.2023 14:08 Відповісти
то був кран енергетиків.
показати весь коментар
05.10.2023 15:05 Відповісти
це стріла автовишки, яка стоїть за бетонним парканом, а під коліном стріли останки авто після вибуху. Дивним чином вибух стався, коли в авто не було людей, бо інакше не писали би про постраждалих. Вирогідно авто почало рухатись, коли в ньому нікого не було, або з авто щось впало прямо на підривач прикопаної міни.
показати весь коментар
05.10.2023 15:14 Відповісти
Изоляторы лежат - по ходу изоляторы от люльки АКП. Вообще ракурс не очень удачный
показати весь коментар
05.10.2023 15:22 Відповісти
люлька аж за кабіною оператора на складеній стрілі, і з неї планка ніяк не могла випасти. Скоріше за все на тому авто приїхали монтувати на трансформатор нову планку з ізоляторами, тому поряд і лежить зварювальний апарат.
показати весь коментар
05.10.2023 15:40 Відповісти
Тобто, ювелком у макарівські ліси, якщо ви не на крані.
показати весь коментар
05.10.2023 16:01 Відповісти
був минулої осені, й не на крані... страшнувато, тому лякайте когось іншого...
показати весь коментар
05.10.2023 16:08 Відповісти
Так я ж про це і кажу. Голодуючі кияни без грибів ніяк.
Навіть, якщо прийдеться додому разом з грибами ноги у кошику нести.

Я ні в якому разі нікого не лякаю. Але є сенс уточнити, чи виплачують премію Дарвіна.
показати весь коментар
05.10.2023 16:13 Відповісти
судячи з фото, ТМка була прикопана винахідливим кацапом у промзоні, на майданчику енергетичного підприємства.
показати весь коментар
05.10.2023 15:05 Відповісти
 
 