Українські військові отримають броньовані Land Rover для евакуації, бензовози та вантажівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські військові, які перебувають на фронті, отримають велику партію техніки. Петро Порошенко під час поїздки до Великої Британії побував на військових складах і купив нову партію техніки для фронту: броньовані Land Rover для евакуації, бензовози і вантажівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Хочу подякувати новому міністру оборони Великої Британії, міністру оборонних закупівель і нашим волонтерам тут, у Британії. Ми шукаємо і знаходимо броньовані засоби для евакуації для наших батальйонів. Ми знайшли певну кількість машин Land Rover. Ми доведемо їх до розуму, наші волонтери зроблять технічну перевірку і якщо все буде добре, то ці 8 знайдених броньованих Land Roverʼів 2005-2008 років будуть закуплені, оформлені і відправлені в Україну", – сказав Порошенко.

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"Ще є те, що дуже просили наші артилерійські підрозділи, десантні підрозділи – ми знайшли пару бензовозів на базі наших традиційних ДАФів. Вони вже приведені в порядок. Веземо їх в Україну", – повідомив Порошенко.





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"Так само куплені додатково 40 ДАФів. Ми зараз починаємо проводити ремонт паливної системи, ремонт пневматики, попереднє обслуговування двигуна", – говорить Порошенко.

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Вартість цієї партії техніки – 450 тисяч фунтів, вона придбана коштом Фонду Порошенка та волонтерів "Справи громад".

"Ці 40 машин після оформлення починають рухатися в бік України. Це щоденна, але дуже важлива робота. Загальна кількість, яка уже зараз законтрактована і сплачена, перевищує 200 автомобілів", – поясний Порошенко.

"Land Roverʼи ми перевіримо, щоб вони були у якісному стані. І після позитивного досвіду експлуатації цих машин займемося рештою. Тому що питання броньованої техніки для евакуації наших бійців з фронту стає зараз надзвичайно актуальним", – наголосив Порошенко.