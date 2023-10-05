Українські військові отримають броньовані Land Rover для евакуації, бензовози та вантажівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українські військові, які перебувають на фронті, отримають велику партію техніки. Петро Порошенко під час поїздки до Великої Британії побував на військових складах і купив нову партію техніки для фронту: броньовані Land Rover для евакуації, бензовози і вантажівки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Хочу подякувати новому міністру оборони Великої Британії, міністру оборонних закупівель і нашим волонтерам тут, у Британії. Ми шукаємо і знаходимо броньовані засоби для евакуації для наших батальйонів. Ми знайшли певну кількість машин Land Rover. Ми доведемо їх до розуму, наші волонтери зроблять технічну перевірку і якщо все буде добре, то ці 8 знайдених броньованих Land Roverʼів 2005-2008 років будуть закуплені, оформлені і відправлені в Україну", – сказав Порошенко.
"Ще є те, що дуже просили наші артилерійські підрозділи, десантні підрозділи – ми знайшли пару бензовозів на базі наших традиційних ДАФів. Вони вже приведені в порядок. Веземо їх в Україну", – повідомив Порошенко.
"Так само куплені додатково 40 ДАФів. Ми зараз починаємо проводити ремонт паливної системи, ремонт пневматики, попереднє обслуговування двигуна", – говорить Порошенко.
Вартість цієї партії техніки – 450 тисяч фунтів, вона придбана коштом Фонду Порошенка та волонтерів "Справи громад".
"Ці 40 машин після оформлення починають рухатися в бік України. Це щоденна, але дуже важлива робота. Загальна кількість, яка уже зараз законтрактована і сплачена, перевищує 200 автомобілів", – поясний Порошенко.
"Land Roverʼи ми перевіримо, щоб вони були у якісному стані. І після позитивного досвіду експлуатації цих машин займемося рештою. Тому що питання броньованої техніки для евакуації наших бійців з фронту стає зараз надзвичайно актуальним", – наголосив Порошенко.
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цікаво а скільки техніки для ЗСУ, фронту за власні гроші купив 4-х разовий ухилент від служби в ЗСУ, "найвеличніший" зенелох, геройбоневтік та уся його зе-камарілія з ВР, ж ОПи , КМ і тд.тп. ???
Печера Дракона:
ЗЕ І ТРИ НЕТУРИСТИ ДАНІЛОВА
Олексій Данілов причарував українців заявою, що від імені України виступати можуть тільки Зеленський і три особи, все решта - туристи. Такими особами крім самого Зеленського, Данилов назвав Шмигаля, Стефанчука та Кулебу. Показово - себе Данілов теж долучив до туристів. Андрія Єрмака, що характерно - так само.
ОП знову блиснув розумом і кмітливістю. Очевидно, заява Данілова стала реакцією на візит Петра Порошенка за кордон, якому до речі, ОПУ сильно опиралася. Нагадаю, на з'їзд Консервативної партії Великої Британії спікер Стефанчук не відпустив депутата Ірину Геращенко. Довелося Порошенкові віддуватися самому.
Нічого, впорався Петро Олексійович. Поспілкувався з керівниками Швеції, і бац - Швеція вже розглядає виділення $30 мільйонів на кредитні гарантії для фірм що торгують з Україною. Побалакав Порошенко зі шведським бізнесом, закликав вертатися в Україну, і бац - H&M вже відкриває шість салонів. Далі більше.
Приїхав Порошенко на з'їзд Консервативної партії Британії. Взяв участь у великій зустрічі "Консерватори - друзі України"… І бац - Данілов уже психує, про туристів розповідає.
Ще б пак. Контраст між зустрічами Порошенка и тим як чсерез губу говорили з Зеленським на генассамблеї ООН, в очі кидається зразу. Очевидно, західний істеблішмент вже задовбав цей неголений гундосик у засмальцьованій флісці, що поводиться так ніби йому весь світ винний. Порошенко у діловому костюмі, що приїздить не канючити гроші, а пропонувати спільні проекти, їм набагато ближчий. Дядько Петро веде переговори, заохочує, наводить аргументи чому їм це вигідно, малює плани спільного взаємовигідного майбутнього. З Порошенком зустрічаються міністри і представники Консервативної партії - її членами є екс-прем'єри Ліз Трасс та Боріс Джонсон, а лідер - чинний прем'єр Ріши Сунак. Зрозумілий рівень? Данілов каже що всі крім Зеленського, прем'єра та двох міністрів за кордоном - туристи?
Данілов, як істинний представник ЗЕкоманди, певно не в курсі, важить не те маєш ти докУмен, чи не маєш. Важить те як тебе приймають. А Захід ЗАВЖДИ спілкується і з владою, і з опозицією. Просто тому що опозиція, це завжди аудитор влади, контролер влади, і вже вибачте за подробицю - опозиція, це завтрашня влада.
Зе Зрада: «Фонд родини Камельчуків», що заснувала дружина нардепа Юрія Камельчука із «СН» - причетний до переправи ухилянтів за кордон під виглядом волонтерів, - ВАКС. Вони проходять по справі іншої «Слуги народу» Людмили Марченко, яка цим промишляла. У липні вона разом з помічницею пообіцяла вивезти з України чоловіка за $5300.
Саме те що треба! Логістика- кров армії
"🔹150 легендарних дронів DJI Mavic для багатьох підрозділів
🔹31 снайперський тепловізійний приціл Archer з вбудованою метеостанцією та дальноміром
🔹Професійні радіостанції Motorola
І вже одразу ці смаколики розподіляються рівномірно по війську.
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Для того, аби ворогу ніде не було спокійно, поки він на українській землі!".