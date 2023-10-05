З небезпечних районів Херсонщини в рамках обов’язкової евакуації вивезли понад 300 дітей. ФОТО

З Херсонщини у межах обов’язкової евакуації з небезпечних районів вивезли 305 дітей з їхніми родинами.

Про це у Фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині триває обов'язкова евакуація родин з дітьми з небезпечних прибережних деокупованих населених пунктів області. З моменту прийняття рішення Ради оборони Херсонської області від 14 вересня 2023 року вже евакуйовано 305 дітей з їх сімʼями", - йдеться у дописі.

Зазначається, що сьогодні ще одна багатодітна родина з Білозерки вирішила більше не наражати себе на небезпеку та виїхати до більш безпечного регіону. З цим їм допомогли волонтери "Save Ukraine". Від самого дому до залізничного вокзалу у Херсоні їх супроводжували працівники ювенальної поліції.

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