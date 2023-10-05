Аварійно-рятувальні роботи в с. Гроза на Харківщині завершено: 51 особа загинула, 6 - постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У с. Гроза Куп’янського району Харківської області завершено аварійно-рятувальні роботи після удару РФ.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 19:50 у с. Гроза Куп’янського району аварійно-рятувальні роботи завершено.



Всього загинула 51 особа (з них 1 дитина 2017 р.н.), постраждало 6 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.









