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Аварійно-рятувальні роботи в с. Гроза на Харківщині завершено: 51 особа загинула, 6 - постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У с. Гроза Куп’янського району Харківської області завершено аварійно-рятувальні роботи після удару РФ.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 19:50 у с. Гроза Куп’янського району аварійно-рятувальні роботи завершено.

Всього загинула 51 особа (з них 1 дитина 2017 р.н.), постраждало 6 осіб", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни однією ракетою вбили більш як половину жителів села Гроза на Харківщині, - прокуратура

Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.

Аварійно-рятувальні роботи в с. Гроза на Харківщині завершено: 51 особа загинула, 6 - постраждали, - ДСНС 01
Аварійно-рятувальні роботи в с. Гроза на Харківщині завершено: 51 особа загинула, 6 - постраждали, - ДСНС 02
Аварійно-рятувальні роботи в с. Гроза на Харківщині завершено: 51 особа загинула, 6 - постраждали, - ДСНС 03
Аварійно-рятувальні роботи в с. Гроза на Харківщині завершено: 51 особа загинула, 6 - постраждали, - ДСНС 04
Аварійно-рятувальні роботи в с. Гроза на Харківщині завершено: 51 особа загинула, 6 - постраждали, - ДСНС 05

Автор: 

Харківщина (6054) ДСНС (5121)


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Топ коментарі
+6
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05.10.2023 20:59
+4
Без ЖДУНІВ-навідників, не обійшлося!!
Пильнуймо Україну!! Пам'ятаймо загиблих
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05.10.2023 21:04
+2
Ти кого питаєш? Залужного? Може тобі наху піти і там отримаєш відповідь
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05.10.2023 21:12
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05.10.2023 20:59 Відповісти
иди на путина свиноцабака...
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05.10.2023 21:12 Відповісти
сколько вас свинорылых ********** уже *********...?
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05.10.2023 21:20 Відповісти
в рот ты уже свинорыл поймал...
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05.10.2023 21:54 Відповісти
Без ЖДУНІВ-навідників, не обійшлося!!
Пильнуймо Україну!! Пам'ятаймо загиблих
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05.10.2023 21:04 Відповісти
Є така думка - ніхто не наводив.
Просто спрацювала якась система (типу РЕБ), що визначила одночасне велике скупчення мобільних пристроїв (смартфонів) в одному місті - от туди і влупили, вважаючи, що то якесь збіговисько військових.
Але то моя суб'єктивна думка.
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06.10.2023 14:30 Відповісти
Ти кого питаєш? Залужного? Може тобі наху піти і там отримаєш відповідь
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05.10.2023 21:12 Відповісти
Для того щоб вижити Українцям потрібно перемогти.
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06.10.2023 09:32 Відповісти
 
 