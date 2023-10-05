Аварійно-рятувальні роботи в с. Гроза на Харківщині завершено: 51 особа загинула, 6 - постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У с. Гроза Куп’янського району Харківської області завершено аварійно-рятувальні роботи після удару РФ.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 19:50 у с. Гроза Куп’янського району аварійно-рятувальні роботи завершено.
Всього загинула 51 особа (з них 1 дитина 2017 р.н.), постраждало 6 осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.
Топ коментарі
+6 Чайка Київ
показати весь коментар05.10.2023 20:59
+4 Олександр ВАЛОВИЙ
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+2 Ol Po #571529
показати весь коментар05.10.2023 21:12
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Пильнуймо Україну!! Пам'ятаймо загиблих
Просто спрацювала якась система (типу РЕБ), що визначила одночасне велике скупчення мобільних пристроїв (смартфонів) в одному місті - от туди і влупили, вважаючи, що то якесь збіговисько військових.
Але то моя суб'єктивна думка.