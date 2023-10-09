Минулої доби армія РФ завдала авіаційних ударів по Оріхову й Роботиному та обстріляла з РСЗВ Степногірськ. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці РФ протягом минулої доби здійснили 77 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

74 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Преображенки, П'ятихаток, Лобкового та Степового.

Також ворог завдав авіаційний удар по Оріхову й Роботиному та обстріляв з РСЗВ Степногірськ.

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