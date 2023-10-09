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Минулої доби армія РФ завдала авіаційних ударів по Оріхову й Роботиному та обстріляла з РСЗВ Степногірськ. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці РФ протягом минулої доби здійснили 77 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

74 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Преображенки, П'ятихаток, Лобкового та Степового.

Також ворог завдав авіаційний удар по Оріхову й Роботиному та обстріляв з РСЗВ Степногірськ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж доби війська РФ завдали 113 ударів по 20 населених пунктах Запоріжжя, в Оріхові поранено двох чоловіків

Минулої доби армія РФ завдала авіаційних ударів по Оріхову й Роботиному та обстріляла з РСЗВ Степногірськ 01
Минулої доби армія РФ завдала авіаційних ударів по Оріхову й Роботиному та обстріляла з РСЗВ Степногірськ 02
Минулої доби армія РФ завдала авіаційних ударів по Оріхову й Роботиному та обстріляла з РСЗВ Степногірськ 03
Минулої доби армія РФ завдала авіаційних ударів по Оріхову й Роботиному та обстріляла з РСЗВ Степногірськ 04

Автор: 

обстріл (28633) Запорізька область (3631)


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А усе таки ЗСУ в дорозі. Важко, але просуваються.
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09.10.2023 09:02 Відповісти
 
 