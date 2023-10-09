Рашисти перекинули в Маріуполь та район до 5 тис. окупантів, - Андрющенко. ФОТО

Російські загарбники перекидають нові підрозділи до тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий резерв живої сили переведено в Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах - дві гармати", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, йдеться про кількість до 5 тис. окупантів.

"Останнє подібне введення нових резервів фіксувалось нами в квітні 2023 року. Разом з тим, посиленні переміщення систем ППО в та навколо міста вже без дотримання глобальних заходів безпеки. Вздовж узбережжя від с. Мелекіно в напрям Бердянська фіксуємо додаткове розгортання систем зв’язку", - додав радник мера.

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