Рашисти перекинули в Маріуполь та район до 5 тис. окупантів, - Андрющенко. ФОТО
Російські загарбники перекидають нові підрозділи до тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий резерв живої сили переведено в Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах - дві гармати", - йдеться в повідомленні.
За словами Андрющенка, йдеться про кількість до 5 тис. окупантів.
"Останнє подібне введення нових резервів фіксувалось нами в квітні 2023 року. Разом з тим, посиленні переміщення систем ППО в та навколо міста вже без дотримання глобальних заходів безпеки. Вздовж узбережжя від с. Мелекіно в напрям Бердянська фіксуємо додаткове розгортання систем зв’язку", - додав радник мера.
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