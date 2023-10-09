Викрито агента РФ, який прикидався рятувальником для коригування ворожих ударів по Одесі, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як гру) у результаті багатоетапної спецоперації в Одесі.
Він коригував російські повітряні атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, для маскування злочинної діяльності зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. Ця громадська організація допомагає підрозділам Держслужби з надзвичайних ситуацій у подоланні наслідків ракетних та дронових ударів агресора по обласному центру.
"Встановлено, що під виглядом рятувальника він прибував на місця "прильотів" нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та "звітував" про це воєнній розвідці РФ. За наявними даними, одержані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, російський агент виконував ще одне завдання - намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем "HIMARS" та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області.
Співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місцеперебування і затримали.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого "ленінського комуністичного союзу молоді".
Також він був "зв’язковим" агента-спецназівця ФСБ, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині.
У травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях масових заворушень в обласному центрі.
На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік підписався на ворожий Телеграм-канал, який для російської розвідки збирав інформацію про дислокацію українських військ.
Згодом на нього вийшов адміністратор цього інтернет-ресурсу, який "під прикриттям" перебуває в одній із країн Центральної Азії та передав його на "прямий" зв’язок з представником ГРУ.
"Після вербування одесит отримав подальші інструкції та приступив до виконання ворожих завдань. Для комунікації використовував месенджер, а отриману розвідінформацію передавав агресору у вигляді текстових повідомлень та фото українських об’єктів", - додають у СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.
Досудове розслідування триває. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
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А бомжів ніхто не чіпає - поліція гидує, контррозвідка рахує не за свій рівень.
Ідеальне прикриття для кацапського ворога
Схоже - досвід Майдану нічому не навчив ,, коли і кацапи , і силовики Овоча , до лав майданівців засилали своїх агентів , провокаторів , та всяке інше лайно .
Але ж у нас суддівські, від підрахуя-портнова, «покарають» УБИВЦЮ Українців, як за *********…, щоб міг утікти до московії, як і вся беркутня!
ГенПрокурори, з 2014 року і по сьогодні ВКЛЮЧНО, цим особисто ОПІКУЮТЬСЯ… Добре видно,серед привладних, ХТО за московію, а ХТО за Україну!!
Йде 10 рік московської війни Проти України!!