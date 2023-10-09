У Черкаській області викрили двох прихильників "русского мира", серед підозрюваних - держслужбовець ОДА, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила ще двох прихильників рашизму, серед підозрюваних держслужбовець Черкаської ОДА

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Черкаській області, інформує Цензор.НЕТ.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність і повідомила про підозру двом проросійським агітаторам. Після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники почали публічно підтримувати російську збройну агресію.

"За даними слідства, прокремлівським прихильником виявився співробітник одного зі структурних підрозділів Черкаської обласної державної адміністрації. Серед своїх колег та оточення він заперечував тимчасову окупацію Криму та частини території України. Водночас вважав законним проведення псевдореферендумів", - йдеться в повідомленні

Також, держслужбовець стверджував, що "вагнерівці" справжні "патріоти", "найкращі розвідники світу" та "професійні військові" і відкрито захоплювався їх злочинними діяннями.

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Іншим, проросійським агітатором виявився співробітник об'єкта критичної інфраструктури Звенигородщини. Він називав війну в Україні "військовою операцією" по звільненню від "укрнацистів", "бендерівців", "фашистів" та "прозападників".

Крім того, зловмисник виправдовував ракетні удари по містах та масові вбивства українців.

Обом фігурантам справи повідомили про підозри за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.







