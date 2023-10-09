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У Черкаській області викрили двох прихильників "русского мира", серед підозрюваних - держслужбовець ОДА, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила ще двох прихильників рашизму, серед підозрюваних держслужбовець Черкаської ОДА

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Черкаській області, інформує Цензор.НЕТ.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність і повідомила про підозру двом проросійським агітаторам. Після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники почали публічно підтримувати російську збройну агресію.

"За даними слідства, прокремлівським прихильником виявився співробітник одного зі структурних підрозділів Черкаської обласної державної адміністрації. Серед своїх колег та оточення він заперечував тимчасову окупацію Криму та частини території України. Водночас вважав законним проведення псевдореферендумів", - йдеться  в повідомленні

Також, держслужбовець стверджував, що "вагнерівці" справжні "патріоти", "найкращі розвідники світу" та "професійні військові" і відкрито захоплювався їх злочинними діяннями.

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Іншим, проросійським агітатором виявився співробітник об'єкта критичної інфраструктури Звенигородщини. Він називав війну в Україні "військовою операцією" по звільненню від "укрнацистів", "бендерівців", "фашистів" та "прозападників".

Крім того, зловмисник виправдовував ракетні удари по містах та масові вбивства українців.

Обом фігурантам справи повідомили про підозри за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

У Черкаській області викрили двох прихильників русского мира, серед підозрюваних - держслужбовець ОДА, - СБУ 01
У Черкаській області викрили двох прихильників русского мира, серед підозрюваних - держслужбовець ОДА, - СБУ 02
У Черкаській області викрили двох прихильників русского мира, серед підозрюваних - держслужбовець ОДА, - СБУ 03
У Черкаській області викрили двох прихильників русского мира, серед підозрюваних - держслужбовець ОДА, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (12846) русский мир (453) Чернігівська область (913)


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Топ коментарі
+7
Держслужбовця підвісити за яйця, нехай помучиться, а решту просто в рАсход!
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09.10.2023 11:23
+6
Лайфхак для СБУ. Заходять у фейсбук, вк, одновсрасники, телеграм і розглядають акаунти всіх держслужбовців на наявність постів про СРСР, вялікую расєю та інше лайно. Можна виявити одразу тисячі агентів всруськава міра
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09.10.2023 11:33
+4
ОК, ВК всі хто там сидить це піз..та козляча!!
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09.10.2023 11:26
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на гіляку запроданців !!!
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09.10.2023 11:22 Відповісти
Держслужбовця підвісити за яйця, нехай помучиться, а решту просто в рАсход!
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09.10.2023 11:23 Відповісти
ОК, ВК всі хто там сидить це піз..та козляча!!
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09.10.2023 11:26 Відповісти
трішки поділиться грошиками і на волю
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09.10.2023 11:32 Відповісти
Лайфхак для СБУ. Заходять у фейсбук, вк, одновсрасники, телеграм і розглядають акаунти всіх держслужбовців на наявність постів про СРСР, вялікую расєю та інше лайно. Можна виявити одразу тисячі агентів всруськава міра
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09.10.2023 11:33 Відповісти
..допоки суд та справа, відправити дебілів у відрядження, до прикладу, до Херсону на Корабєл або Харків на Салтівку, нехай порозбирають рУцями руїни від "хароших ракетних ударів по бєндЄровцям", може й самі стануть "укрнацистами", щоб бюджету не витрачатися на суди та утримання 8 років в "зоні"..
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09.10.2023 11:35 Відповісти
Портновско-татаровськи маріонетки відмажуть по мінімуму
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09.10.2023 12:59 Відповісти
З десяточки можна стартувати за такі речі-зайвим не буде.
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09.10.2023 11:42 Відповісти
Хватило б і дев'яти. Грамів.
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09.10.2023 12:20 Відповісти
Якщо б СБУ добре пошукали по всіх ОДА та РДА, обмінний фонд у нас збільшився б у рази. Якщо ще рашка захоче тих гандонів забирати.
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09.10.2023 11:43 Відповісти
Найвірогідніше, що ці уйобки - нащадки козломордих "пєрєсєлєнцев", яких завозили в УРСР "асваивать новиє зємлі"
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09.10.2023 11:44 Відповісти
І цього кацапомордого підороського мотлоху нагуляних бомжів в УКРАЇНІ ще дуже багато, котрі зараз залягли на дно в очікуванні свого (інфекційно-грибкового) часу...!!!
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09.10.2023 12:05 Відповісти
Було б бажаня цю мерзоту колоборанську можна значно ефективніше викорінювати ,ну як до цієї пори міг спокійно працювати колоборант в ОДА ? А може забули хто сидів на медвечуківсько мураєвських каналах і просував "русский мир" багато з них і досі спокійно гуляє в Києві. Це стосуєтся і деяких депутатів опзж так і сн ,те саме і ОП варто почитати біографію і дивуєшся як під час війни такі люди можуть очолювати владу ?
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09.10.2023 12:21 Відповісти
Тому , ще їх очолює той🤢🤡, хто літав з ермаком «козирем» в Оман ! КРИШУЕ зрадників Баканова , ПОРТНОВА, ТАТАРОВА, смиірнова, демченко ……………, переслідує патріотів - полковника Романа Червінського , генерала Сергія Кривоноса, генерала Марченко, Ріфмастера ……………
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09.10.2023 13:04 Відповісти
Повісити цих 2-х підарів-рашистів!!
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09.10.2023 13:48 Відповісти
 
 