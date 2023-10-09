СБУ і ДБР затримали на Київщині бізнесмена, який переказав бойовикам "ДНР" понад 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.



Напередодні повномасштабної війни зловмисник переказав до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.



За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.



Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрогу, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область. Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

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Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Росії.



Велику частину одержаних "прибутків" ділки переказували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в РФ і на тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.



Встановлено, що сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Однак правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.



Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).



Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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