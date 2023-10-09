УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8702 відвідувача онлайн
Новини Фото
43 538 13

СБУ і ДБР затримали на Київщині бізнесмена, який переказав бойовикам "ДНР" понад 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.

Напередодні повномасштабної війни зловмисник переказав до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрогу, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область. Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

Також дивіться: У Черкаській області викрили двох прихильників "русского мира", серед підозрюваних - держслужбовець ОДА, - СБУ. ФОТО

Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Росії.

Велику частину одержаних "прибутків" ділки переказували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в РФ і на тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.

Встановлено, що сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Однак правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також дивіться: СБУ і ДБР у Фастові викрили прокурора, який вимагав $45 тис. за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж

СБУ і ДБР затримали на Київщині бізнесмена, який переказав бойовикам ДНР понад 15 млн грн 01
СБУ і ДБР затримали на Київщині бізнесмена, який переказав бойовикам ДНР понад 15 млн грн 02
СБУ і ДБР затримали на Київщині бізнесмена, який переказав бойовикам ДНР понад 15 млн грн 03
СБУ і ДБР затримали на Київщині бізнесмена, який переказав бойовикам ДНР понад 15 млн грн 04

Автор: 

СБУ (12846) ДБР (3504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Значит Шурме можно работать на неподконтрольной территории , а другим нельзя? Или это другое?
показати весь коментар
09.10.2023 12:35
+12
СБУ , там з українського бюджету переказали більше 300 млн.грн на рахунок брата Шурми з ОП , як оплату за електроенергію яку виробили його сонячні електростанції , от тільки знаходяться вони на окупованих територіях і світло іде рашистам .Це не фінансування ворога ?
показати весь коментар
09.10.2023 12:36
+5
показати весь коментар
09.10.2023 12:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.10.2023 12:33 Відповісти
лучше на разминировние, с козла хоть шерсти клок
показати весь коментар
09.10.2023 12:37 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
показати весь коментар
09.10.2023 12:34 Відповісти
Значит Шурме можно работать на неподконтрольной территории , а другим нельзя? Или это другое?
показати весь коментар
09.10.2023 12:35 Відповісти
СБУ , там з українського бюджету переказали більше 300 млн.грн на рахунок брата Шурми з ОП , як оплату за електроенергію яку виробили його сонячні електростанції , от тільки знаходяться вони на окупованих територіях і світло іде рашистам .Це не фінансування ворога ?
показати весь коментар
09.10.2023 12:36 Відповісти
Отличный инвестиционный климат у нас,дешевле произвести товар в дэнээре,заплатить там налоги,два раза перетащить его через рашкинскую границу с соответствующими затратами,узаконить эти изделия через целую сеть левых фирм,за что тоже нужно платить,чем организовать производство на месте.
показати весь коментар
09.10.2023 12:37 Відповісти
Будь-який переказ коштів в гривнях починається з українського банку...
показати весь коментар
09.10.2023 12:38 Відповісти
той транзит необхідний для нормальної роботи нашой ГТС
показати весь коментар
09.10.2023 12:52 Відповісти
А власнику бізнесу ці схєми потрібні, щоб не лишитися без справи в яку вклав ***** коштів і років життя, і щоб забезпечити себе і свою родину + працівників та їх родини. Чи «ета другоє»? Роттердам+ теж «ета другоє»? Шурма теж «ета другоє»? ГАзова труба теж «ета другоє»?

Я не підтримую дії цієї людини, але вибірковість це ознака повної деградації правової системи, і поки більшість підтримує такі безсистемні та показові арешти, ми будемо в глибокій сраці
Якщо з правила стільки винятків, то ****** правило.
показати весь коментар
09.10.2023 13:26 Відповісти
А що це завод такий ливарний?
показати весь коментар
09.10.2023 14:11 Відповісти
Я звичайно вибачаюся, але мені здається, що Таганрог знаходиться в росії. А тут написано, що "за документами, товар йшов із Таганрогу, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область." То як могло так статися, що при самому патріотичному Прехзидентові Зеленськоиму(згідно данних марафону), йде торгівля з парашою в той час, коли з ними війна?
показати весь коментар
09.10.2023 15:29 Відповісти
 
 