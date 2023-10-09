СБУ і ДБР затримали на Київщині бізнесмена, який переказав бойовикам "ДНР" понад 15 млн грн. ФОТОрепортаж
Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.
Напередодні повномасштабної війни зловмисник переказав до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.
Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрогу, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область. Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.
Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Росії.
Велику частину одержаних "прибутків" ділки переказували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в РФ і на тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.
Встановлено, що сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Однак правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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Я не підтримую дії цієї людини, але вибірковість це ознака повної деградації правової системи, і поки більшість підтримує такі безсистемні та показові арешти, ми будемо в глибокій сраці
Якщо з правила стільки винятків, то ****** правило.