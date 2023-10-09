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"Ялта чекає на ЗСУ": "Жовта Стрічка" продовжує чинити спротив рашистам в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують спротив російським загарбникам на території тимчасово окупованого Криму.

Про це активісти повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сімферополь, Севастополь, Ялта, Євпаторія, Білогірськ, Коктебель не припиняють чинити спротив російській окупаційній владі. Попри тиск рашистів, активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують боротьбу.

Крим – це Україна, окупантам цього не змінити!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Активісти "Жовтої Стрічки" продовжують малювати патріотичні графіті в окупованому Криму: "Чекаємо на ЗСУ". ФОТОрепортаж

Ялта чекає на ЗСУ: Жовта Стрічка продовжує чинити спротив рашистам в окупованому Криму 01
Ялта чекає на ЗСУ: Жовта Стрічка продовжує чинити спротив рашистам в окупованому Криму 02
Ялта чекає на ЗСУ: Жовта Стрічка продовжує чинити спротив рашистам в окупованому Криму 03
Ялта чекає на ЗСУ: Жовта Стрічка продовжує чинити спротив рашистам в окупованому Криму 04
Ялта чекає на ЗСУ: Жовта Стрічка продовжує чинити спротив рашистам в окупованому Криму 05
Ялта чекає на ЗСУ: Жовта Стрічка продовжує чинити спротив рашистам в окупованому Криму 06
Ялта чекає на ЗСУ: Жовта Стрічка продовжує чинити спротив рашистам в окупованому Криму 07

Автор: 

Крим (14173) активіст (312)


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09.10.2023 12:49 Відповісти
Бережіть себе, рідненькі.
Бог у поміч
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09.10.2023 12:54 Відповісти
 
 