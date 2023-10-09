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"Ялта чекає на ЗСУ": "Жовта Стрічка" продовжує чинити спротив рашистам в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують спротив російським загарбникам на території тимчасово окупованого Криму.
Про це активісти повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Сімферополь, Севастополь, Ялта, Євпаторія, Білогірськ, Коктебель не припиняють чинити спротив російській окупаційній владі. Попри тиск рашистів, активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують боротьбу.
Крим – це Україна, окупантам цього не змінити!" - йдеться в повідомленні.
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