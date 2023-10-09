Начальника управління Волинської ОВА підозрюють в отриманні 51 тис. грн хабаря, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Начальник управління Волинської ОВА тричі отримував хабар від підприємця за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Упродовж серпня-жовтня 2023 року посадовець тричі одержував від підприємця неправомірну вигоду. Вона призначалася за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сам підприємець займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання таких дозволів", - йдеться в повідомленні.

Задокументовано одержання начальником управління 51 тис гривень. Під час одержання останнього траншу в 19 тис. грн його затримали правоохоронці.

Наразі суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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