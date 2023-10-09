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Новини Фото Хабарники
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Начальника управління Волинської ОВА підозрюють в отриманні 51 тис. грн хабаря, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Начальник управління Волинської ОВА тричі отримував хабар від підприємця за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Упродовж серпня-жовтня 2023 року посадовець тричі одержував від підприємця неправомірну вигоду. Вона призначалася за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сам підприємець займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання таких дозволів", - йдеться в повідомленні.

Задокументовано одержання начальником управління 51 тис гривень. Під час одержання останнього траншу в 19 тис. грн його затримали правоохоронці.

Наразі суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Начальника управління Волинської ОВА підозрюють в отриманні 51 тис. грн хабаря, - Офіс Генпрокурора 01
Начальника управління Волинської ОВА підозрюють в отриманні 51 тис. грн хабаря, - Офіс Генпрокурора 02
Начальника управління Волинської ОВА підозрюють в отриманні 51 тис. грн хабаря, - Офіс Генпрокурора 03

Автор: 

хабар (4711) Офіс Генпрокурора (3258) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+2
На сигарети, навіть не смішно після Резнікова.
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09.10.2023 13:12
+1
всего лишь подозревают??в нашкй стране это вообще ни о чем))через пару часов найдут хвойду которая подтвердит что эта мелочь случайно выпала из сумочки))
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09.10.2023 13:08
+1
А начальник управління мамою заприсягнеться, що він цей дріб'язок підібрав, щоб повернути власниці.
Та й сума якась дитяча. На одну вечерю у пристойному завєдєніі типу "Вєлюра".
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09.10.2023 13:16
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всего лишь подозревают??в нашкй стране это вообще ни о чем))через пару часов найдут хвойду которая подтвердит что эта мелочь случайно выпала из сумочки))
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09.10.2023 13:08 Відповісти
А начальник управління мамою заприсягнеться, що він цей дріб'язок підібрав, щоб повернути власниці.
Та й сума якась дитяча. На одну вечерю у пристойному завєдєніі типу "Вєлюра".
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09.10.2023 13:16 Відповісти
На сигарети, навіть не смішно після Резнікова.
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09.10.2023 13:12 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1710938673217245290 плани продавати яйця по 500 гривень ще попереду
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09.10.2023 13:25 Відповісти
А не пора ли их на фиг расстреливать на месте, уверен что вся эта вакханалия во 100-раз уменьшится.
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09.10.2023 13:14 Відповісти
І ЩО З ТОГО? Чого ви до нього притискалися? Ну взяв трохи, це не крадіжка в мільярдах, це не сліпий траст, це не Pandora Papers та Panama Papers, тут по дрібницях, ви не хочете заглянути в квартирки депутатів і колишніх президентів? Немає бажання там пошерстити? А прокурорів карттивих, а у кулі в лоба? там шукайте МІЛЬЯРДРИ ВІД МВФ і допомогу з США.
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09.10.2023 13:14 Відповісти
Росія для розколу підтримки України на Заході поширює наратив про корупцію, - Зеленський Джерело:
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09.10.2023 13:21 Відповісти
а що не так? Віслюк не винен, що жодного кума та співслуживця не годен посадити- бо атеїст ще від обрізання.
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09.10.2023 13:25 Відповісти
вОмариканецький кугуте, вітаю із вилупленням та першим кукуріку. Йди в ОПу та займайся улюбленою справою сосання у неприродній спосіб ОПи. ===>>>
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09.10.2023 13:30 Відповісти
А він один такий?
https://dumskaya.net/news/podarok-polkovnika-m-restorator-zelenskogo-i-lyu-179216/ua/ Подарунок полковника М.: «ресторатор Зеленського» і люди Гриневецького таємно роздобули немаленьку ділянку курортної землі біля моря неподалік від Одеси | Новини Одеси (dumskaya.net)
"...ділянку, яка належить до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та оборони й призначена для розвитку інфраструктури порту Чорноморськ, передали приватній компанії, що вказала своїм видом діяльності «допоміжне обслуговування водного транспорту» (якого саме, нам підказує її назва), за наказом тодішнього голови обласної військової адміністрації полковника Максима Марченка"
Куди дивляться "правоохоронні органи"?
Теж не на часі?
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09.10.2023 13:24 Відповісти
Вы видели его машину?
Панять и прастить....
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09.10.2023 13:30 Відповісти
хм..., что это за взятка такая для начальника?
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09.10.2023 16:19 Відповісти
51к грн за декілька разів
це якийсь прикол???
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10.10.2023 18:45 Відповісти
підстава
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11.10.2023 13:46 Відповісти
крадуть всі мери,
а звільняють неугодних
потім ОПа призначає свого В,О,
юо вибори скоро
хоч по закону має керувати секретар міськради
але конституція на паузі
а вірніше під куйом, який на конституцію поклав боневтік
ну як на рояль...
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11.10.2023 15:21 Відповісти
 
 