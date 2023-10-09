Начальника управління Волинської ОВА підозрюють в отриманні 51 тис. грн хабаря, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Начальник управління Волинської ОВА тричі отримував хабар від підприємця за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Упродовж серпня-жовтня 2023 року посадовець тричі одержував від підприємця неправомірну вигоду. Вона призначалася за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сам підприємець займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання таких дозволів", - йдеться в повідомленні.
Задокументовано одержання начальником управління 51 тис гривень. Під час одержання останнього траншу в 19 тис. грн його затримали правоохоронці.
Наразі суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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Та й сума якась дитяча. На одну вечерю у пристойному завєдєніі типу "Вєлюра".
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Куди дивляться "правоохоронні органи"?
Теж не на часі?
Панять и прастить....
це якийсь прикол???
а звільняють неугодних
потім ОПа призначає свого В,О,
юо вибори скоро
хоч по закону має керувати секретар міськради
але конституція на паузі
а вірніше під куйом, який на конституцію поклав боневтік
ну як на рояль...