Польща відібрала у посольства РФ земельну ділянку та базу відпочинку й передала своїм військовим. ФОТО
Польська влада вирішила передати базу відпочинку в Скуб’янці, яка раніше належала російському посольству, своїм Силам оборони.
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони Польщі.
У церемонії взяв участь міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч", - наголосив міністр.
Він додав, що на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.
Топ коментарі
+6 Post-AV
показати весь коментар09.10.2023 15:53
+5 Андрей Моисеенко #582126
показати весь коментар09.10.2023 15:52
+3 Алекс Скела
показати весь коментар09.10.2023 16:00
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- Nie spoczniemy...
Не отобрала, а вернула в гос. собственность!!!
А чего эти монголы ожидали ?