Польща відібрала у посольства РФ земельну ділянку та базу відпочинку й передала своїм військовим. ФОТО

Польська влада вирішила передати базу відпочинку в Скуб’янці, яка раніше належала російському посольству, своїм Силам оборони.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони Польщі.

У церемонії взяв участь міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч", - наголосив міністр.

Він додав, що на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.

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