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Польща відібрала у посольства РФ земельну ділянку та базу відпочинку й передала своїм військовим. ФОТО

Польська влада вирішила передати базу відпочинку в Скуб’янці, яка раніше належала російському посольству, своїм Силам оборони.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони Польщі.

У церемонії взяв участь міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч", - наголосив міністр.

Він додав, що на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.

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Польща відібрала у посольства РФ земельну ділянку та базу відпочинку й передала своїм військовим 01
Польща відібрала у посольства РФ земельну ділянку та базу відпочинку й передала своїм військовим 02
Польща відібрала у посольства РФ земельну ділянку та базу відпочинку й передала своїм військовим 03

Автор: 

Польща (8526) посольство рф (331)


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Топ коментарі
+6
У них ещё и база отдыха была?
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09.10.2023 15:53
+5
Там треба після кацапів усе тричі перевірити саперам і іншим спецам.
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09.10.2023 15:52
+3
Ще й базу відпочинку!
Теперка рузьге шморгають носами та жалібно співають з "Червоних гітар":
- Nie spoczniemy...
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09.10.2023 16:00
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Там треба після кацапів усе тричі перевірити саперам і іншим спецам.
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09.10.2023 15:52 Відповісти
У них ещё и база отдыха была?
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09.10.2023 15:53 Відповісти
От "совпадєніє".Кацапський патріархат чинить так само,як посольство...Спочатку церкву,потім монастир-і жіночий і чоловічий,потім готель для паломників-і не треба ДРГ.СБУ-може порівняєте роботу поляків і свою?Це я до того,що робота КГБ і ФСБ-не відрізнити...
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10.10.2023 15:58 Відповісти
Ще й базу відпочинку!
Теперка рузьге шморгають носами та жалібно співають з "Червоних гітар":
- Nie spoczniemy...
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09.10.2023 16:00 Відповісти
По заявкам - https://www.facebook.com/0legander/videos/503929184951669
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09.10.2023 16:11 Відповісти
Если много ******* о базах НАТО - они сами приходят на твои бывшие территории!
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09.10.2023 16:00 Відповісти
Польша отобрала у посольства РФ земельный участок и базу отдыха и передала своим военным. Источник:
Не отобрала, а вернула в гос. собственность!!!
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09.10.2023 16:14 Відповісти
Цирк !
А чего эти монголы ожидали ?
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09.10.2023 16:27 Відповісти
Кацапи зроблять теж саме, якщо вже не зробили.
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09.10.2023 18:13 Відповісти
от приклад як робити з московськими попами
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09.10.2023 21:29 Відповісти
Відпочивати на тому світі будете, кацапи! Працюйте, збирайте розвіддані...
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10.10.2023 12:32 Відповісти
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10.10.2023 13:58 Відповісти
 
 