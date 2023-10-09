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Новини Фото Допомога Україні
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До кінця року Азербайджан надасть Україні партію обладнання для відновлення електромереж, - Міненерго. ФОТО

До кінця 2023 року очікується нова партія допомоги для відновлення розподільчих мереж. Це буде вже 11 вантаж гуманітарної допомоги для України від Азербайджану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міністерства енергетики. 

"З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів. До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що міністр енергетики України Герман Галущенко та Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Сеймур Мардалієв обговорили співробітництво в нафтогазовій галузі, зокрема питанням зберігання і транзиту ресурсів.

До кінця року Азербайджан надасть Україні партію обладнання для відновлення електромереж, - Міненерго 01
До кінця року Азербайджан надасть Україні партію обладнання для відновлення електромереж, - Міненерго 02
До кінця року Азербайджан надасть Україні партію обладнання для відновлення електромереж, - Міненерго 03

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Азербайджан (856) електроенергія (6210) гуманітарна допомога (994) Міністерство енергетики та захисту довкілля (68)


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україні, це кому?
україні чи ахметову, чи шурмі?
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09.10.2023 18:45 Відповісти
Вони допомагають Україні, а те, що тут роблять місцеві корупціонери, якім сприяє така ж корумпована влада - це вже не їх проблема.
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09.10.2023 18:48 Відповісти
Щира подяка, тим паче, що це не вперше - в минулому році Азербайджан теж допомагав.
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09.10.2023 18:47 Відповісти
з нетерпінням очикую, коли нам допомагатимуть габон та чад - це буде справжній успіх зеленого "дрім-тіму" загалом та зеленого ******** зокрема. на радість 73-м відстокам тупого бидла...
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09.10.2023 18:53 Відповісти
Щиро дякумо, друзі.
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09.10.2023 18:57 Відповісти
Дякуємо Азербайджану, бо Галущенко ґвалтує Українців купувати УСЕ ЗА ВЛАСНІ ГРОШІ!! Більше 500,000 тисяч генераторів, пів мільйона, передали Західні Партнери Україні таких генераторів та їх аналогів у 2022-23 році!! А де вони !?
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09.10.2023 19:01 Відповісти
 
 