До кінця року Азербайджан надасть Україні партію обладнання для відновлення електромереж, - Міненерго. ФОТО

До кінця 2023 року очікується нова партія допомоги для відновлення розподільчих мереж. Це буде вже 11 вантаж гуманітарної допомоги для України від Азербайджану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міністерства енергетики.

"З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів. До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що міністр енергетики України Герман Галущенко та Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Сеймур Мардалієв обговорили співробітництво в нафтогазовій галузі, зокрема питанням зберігання і транзиту ресурсів.







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