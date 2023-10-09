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Інструктори з Канади навчають у Британії новобранців ЗСУ основ домедичної допомоги. ФОТОрепортаж

Військові інструктори ЗС Канади навчають новобранців ЗСУ основним принципам домедичної допомоги у рамках багатонаціональної навчальної операції INTERFLEX з базової військової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Інструктори з Канади навчають у Британії новобранців ЗСУ основ домедичної допомоги 01

Основні принципи домедичної допомоги вивчаються як теоретично, так й відпрацьовується на практиці.

Інструктори з Канади навчають у Британії новобранців ЗСУ основ домедичної допомоги 02

Зокрема, здійснюється вивчення прийомів надання першої домедичної допомоги на полі бою, евакуації поранених під час ведення бойових дій в населених пунктах, підготовки, захоплення, зачистки та утримання будівлі та комплексних дій під час захоплення приміщень в складі відділення.

Інструктори з Канади навчають у Британії новобранців ЗСУ основ домедичної допомоги 03
Інструктори з Канади навчають у Британії новобранців ЗСУ основ домедичної допомоги 04
Інструктори з Канади навчають у Британії новобранців ЗСУ основ домедичної допомоги 05

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Інструктори з Канади навчають у Британії новобранців ЗСУ основ домедичної допомоги 06

Зазначається, що цей та інші навчальні модулі роблять військовослужбовців ЗСУ професійно підготовленими та готовими до бойових умов під час захисту України від російського агресора.

Інструктори з Канади навчають у Британії новобранців ЗСУ основ домедичної допомоги 07
Інструктори з Канади навчають у Британії новобранців ЗСУ основ домедичної допомоги 08
Інструктори з Канади навчають у Британії новобранців ЗСУ основ домедичної допомоги 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": У межах тренувальної місії ЄС підготовку пройшли вже понад 27 тис. українських військових, - Боррель

Інструктори з Канади навчають у Британії новобранців ЗСУ основ домедичної допомоги 10

Автор: 

Канада (2202) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+5
Дякумо, друзі.
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09.10.2023 19:09
+3
То не мішок, а термоковдра. Якщо між нею і поверхнею землі одяг, запобігає переохолодженню. Пару місяців сам ночував на бетонній підлозі, закутавшись в термоковдри
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09.10.2023 19:31
+1
Так, але я по інше.
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09.10.2023 21:07
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09.10.2023 19:09 Відповісти
Колись були тут кадри евакуації поранених і одного захисника закрили в мішок, що уверху на фото. Усі його відправили до 200. Бо мішок, а що гіпотермія після втрати крові,ніхто не подумав. Наразі хлопці з відео залишилися живими. Дякую медикам, бо вони між життям і смертю
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09.10.2023 19:11 Відповісти
То не мішок, а термоковдра. Якщо між нею і поверхнею землі одяг, запобігає переохолодженню. Пару місяців сам ночував на бетонній підлозі, закутавшись в термоковдри
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09.10.2023 19:31 Відповісти
Так, але я по інше.
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09.10.2023 21:07 Відповісти
Тисячі інструкторів з різних країн навчають десятки тисяч українських військових різним військовим справам. На якій мові вони всі це роблять, якщо не секрет?
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09.10.2023 19:11 Відповісти
Перекладачі. Не не чув.
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09.10.2023 19:14 Відповісти
І все? А що тоді не вийшло з навчанням на Ф-16? Чи там використовуєтся якийсь особливий діалект, на який не знайшлось жодного перекладача? І що таке: "Не не чув."?
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09.10.2023 19:23 Відповісти
Хто вам сказав,що щось не вийшло. Багато військових говорять англійською, наразі техчастина ,а це в інститутах не навчають. Перекладачі Німеччини також мали проблеми при техтермінах. Хоча,знаючи вас, вам це не потрібно
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09.10.2023 21:10 Відповісти
Якщо ви не розумієте питання, то не треба і відповідати. Питання було в тому, що зарубіжні інструктори підготували тисячі наших воїнів, навчили володінню різною зарубіжним озброєнням, в тому числі танкам, системам ППО і ЗРК, користування якими по складності не поступається, навіть, літакам, і ніде не було ніяких затримок чи непорозумінь з навчанням або з мовою. Все наші бійці опанували швидко і не гірше, ніж самі інструктори. Тільки з Ф-16, чомусь, весь час якісь затримки, знадобилось якесь особливе знання англійської мови. Хоча, знаючи вас, впевнений, що ви так і не зрозуміли, що це політичне питання і навмисне затягування передачі літаків, насправді ніякого особливого знання англійської мови там і нахрін не потрібно.
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10.10.2023 02:58 Відповісти
Ви тупий чи просто любите незнайомих людей в інтернеті поучати?
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10.10.2023 04:31 Відповісти
На рахунок "поучати" вам рівних нема. Ні на Цензорі, ні в уряді, ні в Генштабі.
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10.10.2023 12:03 Відповісти
Не треба плутати такмед, якому можна навчити тупо на пальцях, та ******** винищувач, у кабіні якого десятки приладів з сотнями різних параметрів, які ще як правило відображаються у вигляді абревіатур, які важко зрозуміти, навіть знаючи оригінальний термін.
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10.10.2023 10:00 Відповісти
Ще раз: наші воїни успішно опанували системи ППО та ЗРК, які по складності використання, фактично, нічим не поступаються літакам. Але вам, чомусь, подобається виправдовувати категоричне небажання західних партнерів перемоги України, що мислячим українцям давно вже очевидно.
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10.10.2023 12:08 Відповісти
якщо Ви опанували і Петріот, і Ф-16 і можете порівняти складність їх застосуванння, то моя Вам шана, але мислячі українці не мужуть порівнювати через брак знань і, тому, не можуть робити висновки лише на підставі власних домислів
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11.10.2023 00:59 Відповісти
не второпав, а чому на навчаннях людина з відірваною кінцівкою??
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10.10.2023 11:01 Відповісти
Украинцы привезли с собой пленного каца и на нем тренируются по-полной программе.
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10.10.2023 13:41 Відповісти
Це напевно місцеві інваліди. Підробляють для антуражу. Дуже класно допомагає перевірити стресостійкість молодих бійців.
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29.03.2024 22:33 Відповісти
ой, а шо цензор ногу не замазюкав на фото?
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10.10.2023 20:47 Відповісти
 
 