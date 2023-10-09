Інструктори з Канади навчають у Британії новобранців ЗСУ основ домедичної допомоги. ФОТОрепортаж

Військові інструктори ЗС Канади навчають новобранців ЗСУ основним принципам домедичної допомоги у рамках багатонаціональної навчальної операції INTERFLEX з базової військової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Основні принципи домедичної допомоги вивчаються як теоретично, так й відпрацьовується на практиці.

Зокрема, здійснюється вивчення прийомів надання першої домедичної допомоги на полі бою, евакуації поранених під час ведення бойових дій в населених пунктах, підготовки, захоплення, зачистки та утримання будівлі та комплексних дій під час захоплення приміщень в складі відділення.







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Зазначається, що цей та інші навчальні модулі роблять військовослужбовців ЗСУ професійно підготовленими та готовими до бойових умов під час захисту України від російського агресора.







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