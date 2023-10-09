Наслідки обстрілів Харківщини: пошкоджено будинки у Вовчанську, Козачій Лопані та Кіндрашівці. ФОТОрепортаж

Окупанти вчергове обстріляли Харківську область. Під обстріл потрапили м. Вовчанськ, смт Козача Лопань та с. Кіндрашівка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"9 жовтня російські військовослужбовці вчергове обстріляли м. Вовчанськ: пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 8 жовтня загинула місцева жителька.



Сьогодні під ворожими обстрілами також було смт Козача Лопань: зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.



У с. Кіндрашівка Куп’янського району внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів пошкоджено господарчі будівлі, у будинках вибито вікна та пошкоджено дахи", - йдеться в повідомленні.

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