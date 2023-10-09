Упродовж дня армія РФ накривала вогнем з важкої артилерії Нікополь, по Марганецькій громаді вдарила з "Града". ФОТОрепортаж
Окупанти п’ять разів протягом дня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні з ранку до вечора ворог гатив по Нікопольщині. Обстріляв район п’ять разів.
Нікополь російська армія накривала вогнем з важкої артилерії. Пошкоджені готель та 6 приватних будинків. Знищені 2 господарські споруди, 5 – понівечені. Зачепило газогони та лінію електропередач.
З "Града" агресор вдарив по Марганецькій громаді. Побив амбулаторію, 4 оселі місцевих та стільки ж господарських споруд.
На щастя, люди вціліли", - написав він.
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показати весь коментар09.10.2023 19:59 Відповісти Мені подобається 1
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