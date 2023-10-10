Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 283 080 осіб (+450 за добу), 4829 танків, 6713 артсистем, 9129 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 283 080 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 283080 (+450) осіб,
танків - 4829 (+6) од,
бойових броньованих машин - 9129 (+3) од,
артилерійських систем - 6713 (+7) од,
РСЗВ - 808 (+0) од,
засоби ППО - 544 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5207 (+17),
крилаті ракети - 1530 (+0),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 9125 (+12) од,
спеціальна техніка - 961 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 283 000!!! це більше, ніж таке місто як Йошкар-Ола ...
може підкине куйло пару штук шоб не скиглив - не більше
... а про снаряди - тішіна
... правда пишуть шо вагони з кндр шось возять - так то іпсо - порожняки ганяють