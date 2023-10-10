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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 283 080 осіб (+450 за добу), 4829 танків, 6713 артсистем, 9129 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 283 080 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 283080 (+450) осіб,

танків - 4829 (+6) од,

бойових броньованих машин - 9129 (+3) од,

артилерійських систем - 6713 (+7) од,

РСЗВ - 808 (+0) од,

засоби ППО - 544 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5207 (+17),

крилаті ракети - 1530 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9125 (+12) од,

спеціальна техніка - 961 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 283 080 осіб (+450 за добу), 4829 танків, 6713 артсистем, 9129 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17491) Генштаб ЗС (6618) ліквідація (3958) знищення (7307)


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Топ коментарі
+12
Минув 3516 день москальсько-української війни.
31 одиниця техніки та 450! чумардосів.
Арта 7, броня 9, логістика 12.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 283 000!!! це більше, ніж таке місто як Йошкар-Ола ...
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10.10.2023 08:56
+5
Подлодок маловато)))
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10.10.2023 08:56
+5
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10.10.2023 08:59
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Навіщо називати терористів загарбників особами?
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10.10.2023 08:24 Відповісти
То помилка. Малось на увазі "особин". Мабуть Т9 виправив.
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10.10.2023 08:57 Відповісти
Краще було б "потвор"
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10.10.2023 13:20 Відповісти
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10.10.2023 08:31 Відповісти
пакетів допомоги США нема,можливо снаряди економлять
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10.10.2023 08:48 Відповісти
Завтра буде
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10.10.2023 10:20 Відповісти
Подлодок маловато)))
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10.10.2023 08:56 Відповісти
Минув 3516 день москальсько-української війни.
31 одиниця техніки та 450! чумардосів.
Арта 7, броня 9, логістика 12.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 283 000!!! це більше, ніж таке місто як Йошкар-Ола ...
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10.10.2023 08:56 Відповісти
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10.10.2023 08:59 Відповісти
Та в тій "Йошкар-Олі" від наркоти горілки та вуличного насилля дохне більше ніж на фронті Наприклад Перм вже давно не називають "містом-мільйонником" Чому? Бо там уже (за деякими оцінками) - не більше 800 тисяч живе
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10.10.2023 10:00 Відповісти
Три дні поспіль РСЗВ нуль. Шо мудачьё ракети закінчились, очікуєте на іранські.
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10.10.2023 08:56 Відповісти
думаєш колобок круглий дурень дєлать демілітарізацію своєї кндр?
може підкине куйло пару штук шоб не скиглив - не більше
... а про снаряди - тішіна
... правда пишуть шо вагони з кндр шось возять - так то іпсо - порожняки ганяють
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10.10.2023 12:45 Відповісти
а у ірану тепер другая война - там ракети - основна зброя
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10.10.2023 12:46 Відповісти
 
 