Рашисти вдарили по Новодмитрівці на Херсонщині: Вбито близько десятка корів. ФОТОрепортаж
Російські війська вдарили по сільгосппідприємству у Новодмитрівці на Херсонщині.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Вкотре під вогнем опинилося місцеве сільськогосподарське підприємство. Внаслідок ворожих ударів загинули з десяток корів", - йдеться в повідомленні.
Люди не постраждали.
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alex petrivskiy
показати весь коментар10.10.2023 09:27 Відповісти Мені подобається 7
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар10.10.2023 09:42 Відповісти Мені подобається 8
Артур Пирожков #156165
показати весь коментар10.10.2023 09:57 Відповісти Мені подобається 2
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