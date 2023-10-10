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Рашисти вдарили по Новодмитрівці на Херсонщині: Вбито близько десятка корів. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили по сільгосппідприємству у Новодмитрівці на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вкотре під вогнем опинилося місцеве сільськогосподарське підприємство. Внаслідок ворожих ударів загинули з десяток корів", - йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали.

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Рашисти вдарили по Новодмитрівці на Херсонщині: Вбито близько десятка корів 01
Рашисти вдарили по Новодмитрівці на Херсонщині: Вбито близько десятка корів 02
Рашисти вдарили по Новодмитрівці на Херсонщині: Вбито близько десятка корів 03

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обстріл (28633) худоба (20) Херсонська область (5786)


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кацапское отребье...носит же земля таких уродов.
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10.10.2023 09:27 Відповісти
А на радбезі ООНо будуть верещати що це були неонацисти в костюмах, під прикриттям. Кацапи-генетична помилка природи, має бути утилізована!
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10.10.2023 09:42 Відповісти
Та будуть простіші - скажуть, то були корови-неонацисти
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10.10.2023 09:57 Відповісти
 
 