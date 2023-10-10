Рашисти вдарили по Новодмитрівці на Херсонщині: Вбито близько десятка корів. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили по сільгосппідприємству у Новодмитрівці на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вкотре під вогнем опинилося місцеве сільськогосподарське підприємство. Внаслідок ворожих ударів загинули з десяток корів", - йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали.

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