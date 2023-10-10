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Двох агенток ФСБ, які "полювали" на ППО та "зливали" персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще двох агенток ФСБ у результаті контрдиверсійних заходів у Запоріжжі.

Зловмисниці розвідували бойові позиції системи протиповітряної оборони ЗСУ та передавали агресору установчі дані українських захисників. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області.

Також вона "зливала" до ФСБ прізвища та номери телефонів своїх родичів - бійців Збройних Сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито агента РФ, який прикидався рятувальником для коригування ворожих ударів по Одесі, - СБУ. ФОТО

Двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ 01
Двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ 02
Двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ 03
Двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ 04
Двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ 05
Двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ 06
Двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ 07
Двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ 08
Двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ 09
Двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ 10
Двох агенток ФСБ, які полювали на ППО та зливали персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ 11

Крім цього, під час "дружніх розмов" російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли.

За даними СБУ, інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 років тюрми отримав російський агент, який збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони у Харкові та Чернівцях, - СБУ. ФОТО

За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тис. у гривневому еквіваленті.

"Служба безпеки викрила обох фігуранток на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності. Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи, спрямовані на убезпечення підрозділів Сил оборони за відповідними локаціями.

Разом з цим співробітники СБУ поетапно задокументували злочини російських агенток і затримали їх у власних помешканнях", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ворожими поплічницями виявились дві мешканки Запоріжжя, яких влітку цього року дистанційно завербував представник ФСБ.

Також читайте: Збирала дані про стратегічні локації та бойову авіацію: затримано коригувальницю, яка готувала ворожі удари по 9 об’єктах Одещини, - СБУ. ФОТОрепортаж

У поле зору російської спецслужби вони потрапили через підписку на російські Телеграм-боти, які збирають розвіддані про ЗСУ.

Під час обшуків в обох зловмисниць вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито двох агентів ФСБ. Затримано "військового перевертня", який готував нові удари РФ по столичних ТЕЦ, - СБУ. ФОТО

Контрдиверсійні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

Запоріжжя (2278) СБУ (12846) шпигунство (996)


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Топ коментарі
+13
Таких гнид і у Запоріжжі і по всій країні нажаль ще багато але потрібно їх виявляти та знищувати по іньшому не має бути...
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10.10.2023 10:25
+9
В Запоріжжі їх не дві, там їх тисячі, як і в Дніпрі, Одесі, Миколаєві.
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10.10.2023 10:30
+8
І в тюрми таких саджати не хочеться.. годувати потім пів життя.. може окремий обмінний фонд з таких створити??
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10.10.2023 10:23
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І в тюрми таких саджати не хочеться.. годувати потім пів життя.. може окремий обмінний фонд з таких створити??
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10.10.2023 10:23 Відповісти
"може окремий обмінний фонд з таких створити??" --- наївний,думаєш кацапам вони потрібні? Вони для них як гандони, використав і викинув
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10.10.2023 10:29 Відповісти
+💯!

"Легше вбити, ніж прогодувати"+ охорона, комуналка....😕
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10.10.2023 10:29 Відповісти
тож мабуть не задарма кормити їх будуть. будуть працювати швеями чи ще кимось. нехай працюють. на курорт вони точно не попадуть.
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10.10.2023 11:07 Відповісти
На жаль "довічники" не працюють. Вони сидять по одиночних камерах і мають 1 годину прогулянки у день, здається.
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10.10.2023 12:11 Відповісти
ну там мабуть якось їх мають розмежовувати. наприклад, м'ясників-маніяків окремо, а таких зрадників - теж окремо. і до праці. дармоїдів утримувати зараз дуже некомільфо якби.
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10.10.2023 12:18 Відповісти
А такі навіть кацапам непотрібні, хіба шо відмороженим зекам на потіху...
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10.10.2023 10:31 Відповісти
найкраще - на гіляку !!!
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10.10.2023 10:37 Відповісти
Треба, щоб їх утримували у в'язниці за рахунок (окремий, як і всіх воєнних злочинців) держави-агресора.
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10.10.2023 10:44 Відповісти
Таких гнид і у Запоріжжі і по всій країні нажаль ще багато але потрібно їх виявляти та знищувати по іньшому не має бути...
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10.10.2023 10:25 Відповісти
Дві потвори.
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10.10.2023 10:29 Відповісти
Має бути вища міра покарання, іньшого вони не бояться.
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10.10.2023 10:29 Відповісти
В Україні вища міра покарання - довічне ув'язнення.
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10.10.2023 10:45 Відповісти
В Запоріжжі їх не дві, там їх тисячі, як і в Дніпрі, Одесі, Миколаєві.
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10.10.2023 10:30 Відповісти
Нажаль ви маєте рацію...
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10.10.2023 10:32 Відповісти
як і в Львові Тернополі таінших містах
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24.10.2023 22:51 Відповісти
А я бы их отпустил!
Вывезти на ноль и пусть идут в сторону "асвабадителей"... по минному полю!
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10.10.2023 10:37 Відповісти
Саме цікава з цього, як на мене, це 1. Фраза "Это ожидаемо, думают, что защищенный..." 2. Чому затерли назву месенджера? Viber, Telegram? Якщо щось одне з цього, то нашим командирам вже давно треба по шапці так надавати, за користування цим лайном, щоб на рівні спинного мозгу рефлекс відпрацювався...
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10.10.2023 10:39 Відповісти
Фраза "думают что защіщенний" наводить на думку про Сигнал.
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10.10.2023 11:15 Відповісти
Що агентів виявляють це добре , але чому їх не використовують , щоб зливати кацапні дезу !? Про жоден такий приклад ще не чув .
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10.10.2023 10:40 Відповісти
Тобі не доповідали! Це обурливо!
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10.10.2023 10:47 Відповісти
Лише мені й не треба . Якщо ти цікавишся новинами , то повинен знати що Буданов про такі " перемоги " доповідає всій країні , в телемарахвоні ,, ще й ледве не в подробицях . Як от було з завербованим льотчиком . А тут , впіймали вже сотні агентів , і про жоден випадок використання їх " в темну " ще не повідомив . Дивно ..
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10.10.2023 11:00 Відповісти
Буданов "доповідає" те, що треба. Таке у твою розумну голову не приходило?
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10.10.2023 11:05 Відповісти
Та ти шо ? Звідки знаєш .? Ти що Буданова родич . ?
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10.10.2023 11:11 Відповісти
Він мій двоюрідний син.
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10.10.2023 11:17 Відповісти
Воно й видно .😂
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10.10.2023 11:19 Відповісти
Чим тобі видно? Сліпою кишкою? Ці тьотки проходять зовсім не по відомству Буданова, а в СБУ. Ти навіть цього не побачив, а похваляєшся, що тобі щось видно.
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10.10.2023 12:31 Відповісти
СБУ їх ловить , а згодовувати кацапам дезу через них , це парафія - ГУР . Дійшло тобі , вася Громов .!?
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10.10.2023 13:58 Відповісти
Лівийвалянок Перепелиця, так звана "радіогра" - це парафія контррозвідки, якою ГУР, за визначенням, не займається.
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10.10.2023 22:17 Відповісти
Від'ї##ся вже . Разом зі своєю радіогрою . Набрид .
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10.10.2023 23:27 Відповісти
за пакет продуктів прив"язували до стовпа та спускали штани.
ніхто не знав що треба красти вагонами, щоб за це нічого не було
тут платять бабло за яке люди вмирають, знищується дорогуща техніка і до 12 років
пацанам за сзч , за переляк, за страх вмерти, дають до 12 років
купа інфи що комбати свідомо знищують цілі підрозділи і нікуя ім нема
все по чесному.
ще ніразу не чув щоб навідників піймали, допитали та розстріляли
а саме так має бути
те ж має бути з такими командирами
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10.10.2023 10:48 Відповісти
Хочеться блювати і двоствольний вогнемет...
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10.10.2023 11:01 Відповісти
За спостереженнями, у вас, панове українці, дуже забагато ворогів в Україні і 140 млн в Московії.
Не ясно, чому і що ви їм насолили і що з цим робити??
Невже бажання свободи і своєї держави викликає таку ненависть?!

Такі новини вводять в депресивний стан.
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10.10.2023 11:27 Відповісти
А ви не входьте в цей дивний стан, присідайте, або зайдіть до військомату, щоб вони допомогли вам не стати суїцидником!
Це допомагає.
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10.10.2023 11:40 Відповісти
В Ізраїлю такого лайна немає!!
Агентура ФСБ, ПОВИННА бути ПОКАРАНОЮ за убивства Українців !!
Але ж суддівські, самі з паспортами московії, чекали на парад за три дні… То про яке кривосуддя йде мова!!
Людський Суд, не довший 3 м вірьовки та гілляки чи ліхтарного стовпа біля міськРади!
Толку, з агентів ФСБ для України, НІЯКОГО уже небуде! Більше 32 років Незалежності України та ось такі ЖДУНИ від фсб московії в Україні
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10.10.2023 11:37 Відповісти
ты прав . в Израиле такого дерьма нет. но откуда этого так много в Украине? и в ВОВ и сейчас. и уклонистов толпами ловят.
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16.10.2023 14:01 Відповісти
кацапо рожденные в Украине
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10.10.2023 11:47 Відповісти
Хотите найти ТЕХ, кто "зливалє персональні дані українських" громадян ?!

Ищите их в украинской власти! Они в том числе и те, кто придумал и организовал общую базу данных,в колючая ту, которой пользуется и планирует пользоваться ТЦК!
Так как о время войны ОБЩАЯ БАЗА и/или доступ к ней - это преступление выгодное ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВРАГУ!!!!
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10.10.2023 14:51 Відповісти
В умовах воєнного часу за держзраду має бути розстріл
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25.10.2023 06:42 Відповісти
 
 