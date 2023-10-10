Двох агенток ФСБ, які "полювали" на ППО та "зливали" персональні дані українських військових, затримано у Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж
Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще двох агенток ФСБ у результаті контрдиверсійних заходів у Запоріжжі.
Зловмисниці розвідували бойові позиції системи протиповітряної оборони ЗСУ та передавали агресору установчі дані українських захисників. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Так, одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області.
Також вона "зливала" до ФСБ прізвища та номери телефонів своїх родичів - бійців Збройних Сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій.
Крім цього, під час "дружніх розмов" російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли.
За даними СБУ, інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ.
За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тис. у гривневому еквіваленті.
"Служба безпеки викрила обох фігуранток на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності. Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи, спрямовані на убезпечення підрозділів Сил оборони за відповідними локаціями.
Разом з цим співробітники СБУ поетапно задокументували злочини російських агенток і затримали їх у власних помешканнях", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, ворожими поплічницями виявились дві мешканки Запоріжжя, яких влітку цього року дистанційно завербував представник ФСБ.
У поле зору російської спецслужби вони потрапили через підписку на російські Телеграм-боти, які збирають розвіддані про ЗСУ.
Під час обшуків в обох зловмисниць вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.
Контрдиверсійні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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"Легше вбити, ніж прогодувати"+ охорона, комуналка....😕
Вывезти на ноль и пусть идут в сторону "асвабадителей"... по минному полю!
ніхто не знав що треба красти вагонами, щоб за це нічого не було
тут платять бабло за яке люди вмирають, знищується дорогуща техніка і до 12 років
пацанам за сзч , за переляк, за страх вмерти, дають до 12 років
купа інфи що комбати свідомо знищують цілі підрозділи і нікуя ім нема
все по чесному.
ще ніразу не чув щоб навідників піймали, допитали та розстріляли
а саме так має бути
те ж має бути з такими командирами
Не ясно, чому і що ви їм насолили і що з цим робити??
Невже бажання свободи і своєї держави викликає таку ненависть?!
Такі новини вводять в депресивний стан.
Це допомагає.
Агентура ФСБ, ПОВИННА бути ПОКАРАНОЮ за убивства Українців !!
Але ж суддівські, самі з паспортами московії, чекали на парад за три дні… То про яке кривосуддя йде мова!!
Людський Суд, не довший 3 м вірьовки та гілляки чи ліхтарного стовпа біля міськРади!
Толку, з агентів ФСБ для України, НІЯКОГО уже небуде! Більше 32 років Незалежності України та ось такі ЖДУНИ від фсб московії в Україні
Ищите их в украинской власти! Они в том числе и те, кто придумал и организовал общую базу данных,в колючая ту, которой пользуется и планирует пользоваться ТЦК!
Так как о время войны ОБЩАЯ БАЗА и/или доступ к ней - это преступление выгодное ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВРАГУ!!!!