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Ворог обстріляв Комишани на Херсонщині, поранено жінку, пошкоджено 30 будинків. ФОТО

Армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя періодично обстрілює, зокрема, Комишанський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок однієї з останніх ворожих атак поранено 85-річну жінку. Стан середньої тяжкості. Їй надана медична допомога. Пошкоджені майже 30 приватних будинків.

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Ворог обстріляв Комишани на Херсонщині, поранено жінку, пошкоджено 30 будинків 01
Ворог обстріляв Комишани на Херсонщині, поранено жінку, пошкоджено 30 будинків 02

Автор: 

обстріл (28633) Херсон (3377) Херсонська область (5786)


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