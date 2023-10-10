Ворог обстріляв Комишани на Херсонщині, поранено жінку, пошкоджено 30 будинків. ФОТО
Армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя періодично обстрілює, зокрема, Комишанський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок однієї з останніх ворожих атак поранено 85-річну жінку. Стан середньої тяжкості. Їй надана медична допомога. Пошкоджені майже 30 приватних будинків.
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