Агент білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном України, проведе за ґратами 6,5 років. ФОТО

Житель Рівненщини, який шпигував за північним кордоном України, проведе 6,5 років за ґратами. СБУ затримала агента білоруського КДБ у результаті контрдиверсійних заходів на півночі країни.

Про це повідомили у Службі безпеки в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, агент білоруського КДБ отримав реальний термін ув’язнення. Ним виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в Україні й тривалий час проживав на Рівненщині.

"У поле зоре білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу, де брав активну участь у бойових діях в Афганістані. Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки. Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що агента затримали за місцем проживання, під час чергової спроби передачі розвідданих до Білорусі.

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Суд визнав його винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України). Йому призначено 6,5 років тюремного ув’язнення.

"За процесуального керівництва обласної прокуратури підготовлено скаргу на вирок суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду з вимогою збільшити термін ув’язнення", - додали в СБУ.



