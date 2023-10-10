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Агент білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном України, проведе за ґратами 6,5 років. ФОТО

Житель Рівненщини, який шпигував за північним кордоном України, проведе 6,5 років за ґратами. СБУ затримала агента білоруського КДБ у результаті контрдиверсійних заходів на півночі країни.

Про це повідомили у Службі безпеки в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, агент білоруського КДБ отримав реальний термін ув’язнення. Ним виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в Україні й тривалий час проживав на Рівненщині.

"У поле зоре білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу, де брав активну участь у бойових діях в Афганістані. Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки. Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що агента затримали за місцем проживання, під час чергової спроби передачі розвідданих до Білорусі.

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Суд визнав його винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України). Йому призначено 6,5 років тюремного ув’язнення.

"За процесуального керівництва обласної прокуратури підготовлено скаргу на вирок суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду з вимогою збільшити термін ув’язнення", - додали в СБУ.

Агент білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном України, проведе за ґратами 6,5 років 01
Агент білоруського КДБ, який шпигував за північним кордоном України, проведе за ґратами 6,5 років 02

Автор: 

СБУ (12846) шпигунство (996) Рівненська область (1179)


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райсуди - пісюни! Термін лише довічний має бути! Де, мля, трибунали під час війни?
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10.10.2023 11:12 Відповісти
тю, дали б условно, і 1800грн штрафу!!!!
Я ФУЄЮ з піторів сЦудів!!!!
😡😡😡😡
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10.10.2023 11:27 Відповісти
Гарно, але мало.

Потрібно було дати не 6,5, а 16,5 років.
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10.10.2023 14:34 Відповісти
за крадіжку більше дають
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10.10.2023 11:33 Відповісти
6,5р. він шо вагітний ?!
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10.10.2023 11:36 Відповісти
"Військовослужбовець, який не прибув за наказом начальника вчасно до пункту тимчасової дислокації батальйону, отримав 5 років реального позбавлення волі...
...застосування у цьому випадку інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням не відповідатиме принципам законності та справедливості покарання та не буде достатнім і необхідним для виправлення засудженого". Джерело:
А для ворожих шпигунів відповідає значиться...
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10.10.2023 11:41 Відповісти
На Рівненщині болота і берези з соснами закінчилися? Мабуть пересохли.... Нахрєна його в тюрмі тримать? Тільки гроші переводить! Пенсіонери трохи не вдвічі дешевше державі обходяться Та ще й іншим (включаючи й армію) допомагають ....
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10.10.2023 11:44 Відповісти
мало дали. (((
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10.10.2023 12:29 Відповісти
Яйця обрізали?
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10.10.2023 14:39 Відповісти
 
 