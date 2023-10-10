Наслідки ворожого ракетного удару по Великому Бурлуку на Харківщині. ФОТОрепортаж

10 жовтня близько 8:00 ранку ворог завдав ракетного удару по смт Великий Бурлук на Харківщині. За попередньою інформацією, це була ракета С-300.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Удар прийшов на центр населеного пункту. Пошкоджено магазини, житлові будинки, адмінбудівлю та приватні автомобілі.

"Травмовано двох жінок. Також отримав контузію поліцейський. Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

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За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).