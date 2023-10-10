Наслідки обстрілів Донеччини росіянами: 1 особа загинула, 4 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські окупаційні війська завдали 10 ударів по Донецькій області. 1 особа загинула, ще 4 дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Обстрілів зазнали 6 населених пунктів. Пошкоджено 6 житлових будинків і заправну колонку.

"Авіаудар завдали окупанти по Авдіївці, а після накрили місто з "Градів" і артилерії. Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок. У селі Костянтинівка Мар’їнської громади російські снаряди вбили людину.



Двоє мешканців Єлизаветівки дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу села. У Диліївці пошкоджено три приватні оселі, по одній – у Торецьку та Дачному", - йдеться в повідомленні.

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