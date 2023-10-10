Наслідки обстрілів Донеччини росіянами: 1 особа загинула, 4 дістали поранення. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські окупаційні війська завдали 10 ударів по Донецькій області. 1 особа загинула, ще 4 дістали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Обстрілів зазнали 6 населених пунктів. Пошкоджено 6 житлових будинків і заправну колонку.
"Авіаудар завдали окупанти по Авдіївці, а після накрили місто з "Градів" і артилерії. Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок. У селі Костянтинівка Мар’їнської громади російські снаряди вбили людину.
Двоє мешканців Єлизаветівки дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу села. У Диліївці пошкоджено три приватні оселі, по одній – у Торецьку та Дачному", - йдеться в повідомленні.
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Ivan Ivan #403337
показати весь коментар10.10.2023 11:37 Відповісти Мені подобається 0
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