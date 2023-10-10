Повідомлено про підозру члену "молодежного парламента лнр", який брав участь в організації псевдовиборів, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ здійснює системну роботу з ідентифікації та притягнення до відповідальності зрадників, які добровільно перейшли на бік держави-агресора та сприяють окупаційним адміністраціям на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що один з колаборантів - громадянин України Данил Деркаєв.

"Уродженець м. Довжанськ (Свердловськ) Луганської області, активно співпрацював з терористичною організацією "лнр", обіймаючи різні посади у окупаційних органах. Так, з 2015 року посібник ворога був членом дільничної виборчої комісії квазідержави. Згодом Деркаєв став членом так званого "молодіжного парламента лнр" та головував у його комісії по ЗМІ та зв’язкам з громадськістю", - йдеться у повідомленні.

У лютому 2023 року як воєнкор почав працювати у "центрі громадських зв’язків міністерства внутрішніх справ лнр".

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Пропагандист псевдореспубліки виїздив у райони бойових дій, готував та поширював фейкові антиукраїнські матеріали із виправданням та визнанням правомірною збройної агресії РФ проти України. Зокрема, про "споконвічну дружбу і братську допомогу росіян Донбасу", про "звірства нацистів над російськомовним населенням", про "каральні обстріли ЗСУ мирних міст і сіл Луганщини".











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За даними СБУ, також Деркаєв на проросійських медіаресурсах систематично публікує прокремлівські відео та тексти щодо діяльності окупаційної адміністрації та незаконних збройних формувань з метою формування громадської думки серед населення і світової спільноти про нібито легітимність окупаційної влади, законність дій представників держави-агресора.

За організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його адміністрацією слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Досудове розслідування триває.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області, тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності. Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Заходи із викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБ України у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими ГСУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.