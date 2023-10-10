БЕБ вилучило з незаконного обігу електронних сигарет на 4,2 млн грн. ФОТО

На Київщині детективи Бюро економічної безпеки виявили схему з продажу контрафактних електронних сигарет та вилучило продукції на 4,2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

"Детективи встановили, що постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів на територію Київщини налагодив місцевий мешканець. Чоловік публікував інформацію про асортимент контрафактної продукції у телеграм-каналі, доставку здійснював по всій Україні.

Також детективи БЕБ виявили один пункт роздрібної торгівлі у Київській області та складське приміщення у Києві – в них зберігався підроблений товар", - йдеться в повідомленні.

Так, з незаконного обігу вилучили 3,8 тис. електронних цигарок, 2 тис. ємностей з рідинами для електронних цигарок, понад 1,5 тис. одиниць заправок, 500 пачок тютюну для кальяну, планшет та чорнові записи.

Орієнтовна вартість продукції - 4,2 млн гривень.

"Під час обшуку автомобіля, на якому перевозилась контрафактна продукція, організатор протиправної схеми чинив опір та здійснив наїзд на співробітника БЕБ, спричинивши йому тілесні ушкодження. Після цього водія затримали", - додали у БЕБ.

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