УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8473 відвідувача онлайн
Новини Фото
1 749 8

БЕБ вилучило з незаконного обігу електронних сигарет на 4,2 млн грн. ФОТО

На Київщині детективи Бюро економічної безпеки виявили схему з продажу контрафактних електронних сигарет та вилучило продукції на 4,2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

"Детективи встановили, що постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів на територію Київщини налагодив місцевий мешканець. Чоловік публікував інформацію про асортимент контрафактної продукції у телеграм-каналі, доставку здійснював по всій Україні.

БЕБ вилучило з незаконного обігу електронних сигарет на 4,2 млн грн 01

Також детективи БЕБ виявили один пункт роздрібної торгівлі у Київській області та складське приміщення у Києві – в них зберігався підроблений товар", - йдеться в повідомленні.

Так, з незаконного обігу вилучили 3,8 тис. електронних цигарок, 2 тис. ємностей з рідинами для електронних цигарок, понад 1,5 тис. одиниць заправок, 500 пачок тютюну для кальяну, планшет та чорнові записи.

Орієнтовна вартість продукції -  4,2 млн гривень.

БЕБ вилучило з незаконного обігу електронних сигарет на 4,2 млн грн 02

"Під час обшуку автомобіля, на якому перевозилась контрафактна продукція, організатор протиправної схеми чинив опір та здійснив наїзд на співробітника БЕБ, спричинивши йому тілесні ушкодження. Після цього водія затримали", - додали у БЕБ.

Також читайте: Арештовані сьогодні безакцизні цигарки з ОАЕ на $2 млн БЕБ планує фіктивно передати на ЗСУ, а по факту віддати замовникам контрабанди, - журналіст Плінський

Автор: 

цигарки (975) Бюро економічної безпеки (622)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який "героїзм" (((
показати весь коментар
10.10.2023 13:46 Відповісти
я щось не чув щоб БЕБ знайшов вкрадену гуманітарку і 36 мільярдів резнікова
також не чую про 31 і тепер 17 лямів вивезених баксів через кордон дружинами можновладців
чи мільярди не на часі????
мільйони важливіші???
держава не котиться в прірву
ми вже там
показати весь коментар
10.10.2023 13:47 Відповісти
Це ж гівно зроблена на базі славнозвісного "УБЕП", який в 2019 Гончарук ліквідував. Воно не призвано шукати мільярди, воно призвано "викривати" лише тих, хто конкурую з їх бізнесом. Це було завжди в цій країні так
показати весь коментар
10.10.2023 14:01 Відповісти
Неправомірно обклали е-цігарки підвищеними податками-акцизами.
А тепер лютують проти тих, хто не бажає їм оброк платити.
показати весь коментар
10.10.2023 14:28 Відповісти
Вау... Победа над ларьком!!! Шерлоки Холмсы!!! Браво!!!
показати весь коментар
10.10.2023 14:54 Відповісти
перепродадуть через свої фірмочки прокладки!
стара схема.
показати весь коментар
10.10.2023 15:08 Відповісти
ахахахаха ,це мої тапки сміються з назви ...БЕБ ,Карле ...
показати весь коментар
10.10.2023 15:50 Відповісти
Скоро ціна пачки сигарет зрівняеться з ціною пляшки горілки.
Звертаюсь до всіх присутніх курців: -- Скільки повинна коштувати пачка сигарет, щоб ви кинули палити?
показати весь коментар
10.10.2023 18:41 Відповісти
 
 