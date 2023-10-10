"Коли зрозумів, що це батя, просто впав на коліна": Розповіді жителів села Гроза на Харківщині, де рашисти вбили понад 50 цивільних. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару РФ по селу Гроза на Харківщині наразі відомо про понад 50 вбитих цивільних. Родичі загиблих розповіли про той день.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Суспільного.

У 23-річного Олександра внаслідок російського удару по кафе загинув батько Володимир, мати Світлана та бабуся Тетяна, які пішли на поминки односельчанина - військового Андрія Козиря.

"Коли батьки йшли з дому, я дивився у вікно кухні. Вони сіли в машину, поїхали, я зробив чай, отак як зараз сидів на ліжку. Коли трапився приліт, у мене за спиною аж стіна затряслась. Я став набирати батька. Телефон був відключений. Подумав, що він його поставив на режим польоту, поки на поминках. Дзвоню знайомій з тієї вулиці, де кафе, питаю, де прилетіло. Вона відповіла, що в центрі. Я спершу подумав, що в центрі — це десь в районі. А вона каже, ні, у нас в центрі. В Грозі", - розповів він.







Олександр та його 15-річна сестра Ксюша

Після цього він поїхав до кафе, де побачив, що будівля склалася, як картонна коробка. Олександр почав допомагати витягати людей. Витягнув двох. Потім поїхав до родичів переказати, аби ті також рушали на поміч. Коли повернувся, допоміг витягнути ще чотири тіла.

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"Десь 15-20 хвилин стояв біля тіла батька і не розумів, що це він. А потім почав придивлятися до штанів, туфель, светра. Я ж бачив у вікно, в чому вони виходили. Коли зрозумів, що це батя, просто впав на коліна і… Думав, зможу сам його витягнути, але половина тіла й одна нога були під завалами. Я крикнув чоловікам, щоб помогли дістати. Ми поклали його на ноші і я зрозумів, що від тіла лишилося десь відсотків сімдесят. Ми поклали батька на землю і я ще якийсь час біля нього побув, потім більш-менш заспокоївся і пішов далі допомагати. Маму я не міг знайти, тупо не міг. Витягнув ще кілька тіл, а потім приїхали рятувальники й поліція", - каже він.



Автівка на подвір'ї Муховатих, яку Олександр забрав з місця загибелі батьків

Згодом він поїхав додому переодягнутися. Вдома була його 15-річна сестра Ксюша. Після - заїхав до дідуся. Хлопець планував повернутися з рідними на розбір завалів, але їх вже не пустили військові, що перекрили підʼїзди до кафе.





"До війни у нас в селі було десь 500 людей. Частина виїхала при окупації, потім ще виїхали коли вже наші військові зайшли, тепер ще прильот по півсотні людей. То я думаю залишилося десь 200-250 чоловік. У нас сім вулиць, на моїй — десь 40 хат. Давайте от станом на сьогодні... Три людини, чотири людини, там нікого немає вже, одинадцять, дванадцять, далі в хаті нікого не лишилося, тринадцять, чотирнадцять, пʼятнадцять, нікого не лишилося", - розповідає Олександр.





Одна з хат, в якій нікого не лишилося, знаходиться навпроти будинку Муховатих. Це хата родини Грибів.

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"У них загинуло в сімʼї десять чоловік. Андрій Козир, в честь якого були поминки, загинув на війні. В кафе були його дружина Аліна, син Денис і дочка Ліза, друг і племінник Дениса - Максим Сирокуров і його дружина Аліна, дружина Дениса - Ніна, дядько Микола Гриб, тітка Ніна Гриб, баба Галина Гриб і дід Іван Гриб", - каже Олександр.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Козир повернувся в Україну з Польщі, де був на заробітках, і мобілізувався. У березні 2022-го загинув під Попасною. Його поховали на кладовищі у Дніпрі, тому що рідне село Гроза було на той час в окупації й тіло не могли сюди доставити. Могила Андрія Козиря на кладовищі - єдина, поряд з якою тріпоче жовто-блакитний прапор.

Олександр Муховатий вчився з сином Андрія Козиря, Денисом, в одній школі. Денис також був на заробітках в Польщі до вторгнення, повернувся і теж мобілізувався. Він же займався й перепохованням батька. Між грудами каміння, яке лишилося від кафе, де були поминки, досі стирчать бавовняні хусточки, в які загортали свічки.





Сестра Миколи Гриба Галина заявила, що вдалося ідентифікувати сина Андрія Козиря - Дениса.

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"Денис був у формі, то його вдалося ідентифікувати. Його друг Іван Яременко також був у формі й з усіма нагородами, бо воював з 2014 року. Прийшов підтримати Дениса. Теж загинув. Єва Яременко — загинула. Галина Малікова — загинула. Ми не знаємо, коли ідентифікують їх тіла. Не знаємо, коли буде похорон. Від деяких тіл таке враження ніби нічого не лишилося, все в землю пішло", - зазначила вона.

Неідентифіковане досі й тіло Ігоря Козира, двоюрідного брата Андрія. Він приїхав на поминки з дружиною і восьмирічним сином Іваном. Хлопчик також загинув, тіло не опізнане, його мама в лікарні. Загинула також рідна сестра Ігоря Козира — Ольга Пащенко, та їхній батько Анатолій Козир. Їх ховатиме дружина Анатолія — Валентина. У Ольги Пащенко лишився маленький син.

Частину загиблих поховають на кладовищі в Шевченковому, оскільки деякі приїхали на поминки саме звідти. Але близько сорока людей будуть поховані у Грозі.









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