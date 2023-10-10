Затримано двох рекетирів, які вимагали 11 тис. дол. у батька загиблого військовослужбовця, - Нацполіція. ФОТО
На Дніпропетровщині правоохоронці затримали двох рекетирів, які вимагали 11 тисяч доларів вигаданого боргу в батька загиблого військовослужбовця.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Зловмисники погрожували фізичною розправою, тиснули психологічно та навіть змушували продати власний будинок.
Вимагачів затримали відразу після отримання коштів.
Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Топ коментарі
+31 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар10.10.2023 17:00
+20 Urs
показати весь коментар10.10.2023 17:02
+18 Алекс S. Pоман
показати весь коментар10.10.2023 17:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Довбані 90-ті, тільки ще огидніші.
Потім ціпеніти будуть не лише менти…
ці дві потвори не просто грабували людину, це бонусом для Путлєра ще й дестабілізація суспільної ситцуації в Україні,
ці виродки вже ніколи не стануть людьми, так що краще б їх утилізували за законами воєнного часу. Наголоси мають значення, ваше порівняння недоречне, для обох випадків мусять бути різні статті
Вбити пересічну людину/дитину - 8-12 років, вбити родича Героя - довічно ?
За наявності неспростовних доказів вбивць за законами воєнного часу варто страчувати, суспільство має право на самозахист,
відмінності стосувалися різної поведінки різних груп рекетирів
Тобто вимагати гроші не у "батька загиблого військовослужбовця"злочином не є?
є відмінності, грабувати людину, яка й так вбита горем, у якої син загинув, захищаючи Україну, це крайня межа морального падіння,
для обох випадків мусять бути різні статті
зрештою і нині терміни за згвалтування та групове згвалтування різні, хоч тип злочину однаковий
Це якась єрунда. Він при розумі ? Нє серйозно. Якщо дорослій людині з освітою пояснюють, що її втягнули у злочин, то вона ж повинна якось реагувати ? Якщо ні ... кайданки і в*язниця.
якщо не існує, то терміново має бути ухвалений