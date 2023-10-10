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Затримано двох рекетирів, які вимагали 11 тис. дол. у батька загиблого військовослужбовця, - Нацполіція. ФОТО

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали двох рекетирів, які вимагали 11 тисяч доларів вигаданого боргу в батька загиблого військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Затримано двох рекетирів, які вимагали 11 тис. дол. у батька загиблого військовослужбовця, - Нацполіція 01

Зловмисники погрожували фізичною розправою, тиснули психологічно та навіть змушували продати власний будинок.

Вимагачів затримали відразу після отримання коштів.

Затримано двох рекетирів, які вимагали 11 тис. дол. у батька загиблого військовослужбовця, - Нацполіція 02

Також читайте: Рекетира, який вимагав майже 800 тис. грн у родини загиблого воїна та погрожував убивством, затримано в Черкасах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Автор: 

Нацполіція (15193) рекет (116) Дніпропетровська область (3763)


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Топ коментарі
+31
Таких при спробі втечі...
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10.10.2023 17:00
+20
при спробі спротиву - он волина лежить.
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10.10.2023 17:02
+18
Колись було просто - за законами воєнного часу...а потім у рів.
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10.10.2023 17:08
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Таких при спробі втечі...
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10.10.2023 17:00 Відповісти
при спробі спротиву - он волина лежить.
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10.10.2023 17:02 Відповісти
електорат владімірссанича вирішив власноруч наблизити канєц епохі бєднасті... отака ж гопота за зелену мерзоту й голосувала і собі подібних наобирали і преЗЕднтом і в парламент. місце всій цій швалі в канаві ...
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10.10.2023 19:44 Відповісти
Колись було просто - за законами воєнного часу...а потім у рів.
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10.10.2023 17:08 Відповісти
Угу,а потім у тому рові,половина невинних,або потрібно *кінці в воду*.
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10.10.2023 19:49 Відповісти
Це просто якийсь ...... .
Довбані 90-ті, тільки ще огидніші.
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10.10.2023 17:09 Відповісти
Так прийшла ж "епоха зелена "

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10.10.2023 17:11 Відповісти
Тобто вимагати гроші не у "батька загиблого військовослужбовця"злочином не є?Наголос треба ставити власне на самому злочині,а не на тому,проти кого чи хто.От читаю в новинах що в нас у Брюховичах (елітний спальний район Львова,озера,сосновий ліс) група махінаторів привласнила будову старої школи зі всіма гектарами,будівлями тощо.Мали збудувати реабілітаційний центр,а в основному виходить житло на продаж.І все б нічого,але директором того всього призначили заслуженого військового,азовця,Героя...Правоохоронці вперлися в нього...і всьо...заціпеніли...От вам наслідки отакої розстановки наголосів...
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10.10.2023 17:32 Відповісти
Така вже ваша "доля" ....
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10.10.2023 17:35 Відповісти
І це тільки квіточки.
Потім ціпеніти будуть не лише менти…
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10.10.2023 17:35 Відповісти
є відмінності, грабувати людину, яка й так вбита горем, у якої син загинув, захищаючи Україну, це крайня межа морального падіння,
ці дві потвори не просто грабували людину, це бонусом для Путлєра ще й дестабілізація суспільної ситцуації в Україні,
ці виродки вже ніколи не стануть людьми, так що краще б їх утилізували за законами воєнного часу. Наголоси мають значення, ваше порівняння недоречне, для обох випадків мусять бути різні статті
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10.10.2023 17:42 Відповісти
А у чому відмінності ?
Вбити пересічну людину/дитину - 8-12 років, вбити родича Героя - довічно ?
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10.10.2023 19:10 Відповісти
якщо вбивають під час війни людину, дитину, родича Героя, то які тут відмінності?
За наявності неспростовних доказів вбивць за законами воєнного часу варто страчувати, суспільство має право на самозахист,
відмінності стосувалися різної поведінки різних груп рекетирів
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10.10.2023 19:23 Відповісти
з повагою до Вас, не зрозуміло про які відмінності при вбивстві людей написано
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10.10.2023 19:56 Відповісти
скопіпастіть і процитуйте, де я писав про відмінності при вбивстах, я такого не писав
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10.10.2023 20:02 Відповісти


Тобто вимагати гроші не у "батька загиблого військовослужбовця"злочином не є?



є відмінності, грабувати людину, яка й так вбита горем, у якої син загинув, захищаючи Україну, це крайня межа морального падіння,

для обох випадків мусять бути різні статті
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10.10.2023 21:13 Відповісти
ну і де тут про відмінності при вбивствах
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11.10.2023 03:22 Відповісти
зрозуміло, тобто грабувати тепер треба з відмінностями, а про відмінності при вбивстві поговоримо після вбивства родича когось з загиблих Героїв
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11.10.2023 13:02 Відповісти
ви демагог, грабувати не треба взагалі, але є відмінності у важких наслідках для жертви після грабунку, тому покарання, виходячи з цього, можна встановити різне
зрештою і нині терміни за згвалтування та групове згвалтування різні, хоч тип злочину однаковий
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11.10.2023 13:36 Відповісти
Мовою я з вами пишусь однаковою, але про відмінні, різні речі. То, нічого. Головне - усе буде Україна !
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11.10.2023 21:31 Відповісти
Шановні панове-в кожному злочині шукайте економічне обгрунтування.Злочини проти сімей,де загинули на війні військові,почастішали.В убитих горем людей з*явилися кошти.З*явилися і мародери,які хочуть їх забрати.Впевнений,що військові об*єднаються і захистять своїх побратимів і після їхньої загибелі.Ті що загинули-вже нічого і нікому не заборгували.А їхні борги,які були до війни,Бог простив.
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10.10.2023 21:23 Відповісти
Що значить "вперлися" ?? Він що цар і бох ?? Чи вони не відлічають де правопорушення ??
Це якась єрунда. Він при розумі ? Нє серйозно. Якщо дорослій людині з освітою пояснюють, що її втягнули у злочин, то вона ж повинна якось реагувати ? Якщо ні ... кайданки і в*язниця.
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10.10.2023 19:13 Відповісти
Хто з цих двох колишній мент
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10.10.2023 17:33 Відповісти
А чому "колишній"? бо не при формі?!
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10.10.2023 19:26 Відповісти
мусить існувати кримінальний кодекс для особливих обставин, на час війни, зі смертною карою, для таких випадків як цей, суддівська помилка неможлива,
якщо не існує, то терміново має бути ухвалений
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10.10.2023 17:34 Відповісти
а як суддівська помилка чи можна суддю оббілувати як барана?
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10.10.2023 17:44 Відповісти
а в цьому випадку теж можлива суддівська помилка? Я швидше повірю, що корумпований суддя за щедрий бонус із зеківського "общака" створить таку "помилку".
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10.10.2023 17:48 Відповісти
для цього і придумали тривалі строки ув*язнення - можна розібратися, що до чого. Не винуватий вийде з компенсацією. Винуватий - добавлять строк.
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10.10.2023 19:15 Відповісти
На уранові рудники падлюк до кінця життя
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10.10.2023 20:11 Відповісти
 
 