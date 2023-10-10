Затримано двох рекетирів, які вимагали 11 тис. дол. у батька загиблого військовослужбовця, - Нацполіція. ФОТО

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали двох рекетирів, які вимагали 11 тисяч доларів вигаданого боргу в батька загиблого військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зловмисники погрожували фізичною розправою, тиснули психологічно та навіть змушували продати власний будинок.

Вимагачів затримали відразу після отримання коштів.

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Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.