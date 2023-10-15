Росіяни імітують будівництво укріплень на кордоні з Україною, - Центр нацспротиву. ФОТО

На заміну розкраденим бетонним укріпленням керівництво Курської області закуповує великі партії колючого дроту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням заяву Центру національного спротиву.

Підпілля в Курській області повідомляє про чергову хвилю активізації монтажу загороджень вздовж кордону області, проте звертає увагу на те, що місцеве керівництво та місцеві комерційні структури спільно розкрадають бюджет, виділений під бетонні укріплення.

До повідомлення додаються фотоматеріали й увага акцентується на тому, що замість будівництва бетонних інженерних споруд відповідно до розпоряджень російського уряду місцева влада примушує комерційні структури Курської області власним коштом закуповувати великі партії колючого дроту типу "Єгоза" та безплатно передавати будівельну техніку на потреби ЗС РФ і прикордонної федеральної служби.

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