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Росіяни імітують будівництво укріплень на кордоні з Україною, - Центр нацспротиву. ФОТО

На заміну розкраденим бетонним укріпленням керівництво Курської області закуповує великі партії колючого дроту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням заяву Центру національного спротиву.

Підпілля в Курській області повідомляє про чергову хвилю активізації монтажу загороджень вздовж кордону області, проте звертає увагу на те, що місцеве керівництво та місцеві комерційні структури спільно розкрадають бюджет, виділений під бетонні укріплення.

До повідомлення додаються фотоматеріали й увага акцентується на тому, що замість будівництва бетонних інженерних споруд відповідно до розпоряджень російського уряду місцева влада примушує комерційні структури Курської області власним коштом закуповувати великі партії колючого дроту типу "Єгоза" та безплатно передавати будівельну техніку на потреби ЗС РФ і прикордонної федеральної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецькі морги переповнені російськими окупантами, - Центр нацспротиву

Росіяни імітують будівництво укріплень на кордоні з Україною, - Центр нацспротиву 01
Росіяни імітують будівництво укріплень на кордоні з Україною, - Центр нацспротиву 02
Росіяни імітують будівництво укріплень на кордоні з Україною, - Центр нацспротиву 03
Росіяни імітують будівництво укріплень на кордоні з Україною, - Центр нацспротиву 04

Автор: 

кордон (4774) росія (65360) Центр національного спротиву (820)


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Топ коментарі
+15
Наша зелень теж краде..в них змагання з мокшами - хто більше вкраде?
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15.10.2023 18:51
+12
Ага. Імітують. А потім- раз і 3 лінії оборони, які і за півроку не здолати.
Навіщо ці бадьорі реляції?
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15.10.2023 18:51
+7
Нахіба оце писати? _ Хай крадуть

Крім битви армій , ще йде битва корупцій - хто більше вкраде , але прикол в тому , що москальскі корупціонери - то наші союзники , а українська цвіль - Московії
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15.10.2023 18:50
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Рузьге!
Для захисту окрім колючоо доту не забудьте про свої славетні смердючі онучі!
Біндеравци заколдобятся!
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15.10.2023 18:43 Відповісти
Так це за допомогою своїх славетних смердючих онуч рузьге відтяпали чверть території України? До чого ж ніжні "Біндеравци" пішли.
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15.10.2023 19:09 Відповісти
ЗЄля про бетонні укріплення взагалі не париться,
береже бєтон для Великого Відродженьвництва
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15.10.2023 19:20 Відповісти
Нахіба оце писати? _ Хай крадуть

Крім битви армій , ще йде битва корупцій - хто більше вкраде , але прикол в тому , що москальскі корупціонери - то наші союзники , а українська цвіль - Московії
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15.10.2023 18:50 Відповісти
Наша зелень теж краде..в них змагання з мокшами - хто більше вкраде?
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15.10.2023 18:51 Відповісти
Давно было сказано---ещё до 14г. В кацапии воруют с прибылей---а в Украине с убытков! Отсюда и разница---очень большая.
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15.10.2023 21:25 Відповісти
челенж такой
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16.10.2023 12:35 Відповісти
Ага. Імітують. А потім- раз і 3 лінії оборони, які і за півроку не здолати.
Навіщо ці бадьорі реляції?
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15.10.2023 18:51 Відповісти
вже насміялись з тупого суровікина та його ліній, просування - сотня политих кровью метрів за тиждень
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15.10.2023 19:22 Відповісти
Колючий дріт? 🤔 А вишки з наглядачами і кулеметами де? Нє скрєпно, нє по сталіну! Вялічіє в апаснасті!
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15.10.2023 18:52 Відповісти
кацапні кацапняче робити - головне шо б наші укріплення
не були спиджені зеленими ворами.
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15.10.2023 19:01 Відповісти
вам там підсосним видніше
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15.10.2023 20:30 Відповісти
ви майбутня виборценкіня за люсю арестовича,
ви дама в преклонному році?
нічому вже не здивлюся...
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15.10.2023 20:43 Відповісти
*****, а у нас мало крадуть? Яйця по 17 грн за кілограм - вам мало. Я москалів ***** на українській землі, і мені *****, що вони роблять у себе. А от злодії, які обкрадають нас, мене хвилюють більше. Або ще новина: ДБР відкрило кримінальну справу проти командира 128 бригади ТрО полковника Водолазького за те, що у лютому-березні 2022 року робив усе, що міг, щоб організовувати оборону Дніпра. Ще раз: ПРОТИ БОЙОВОГО КОМБРИГА дбр ВІДКРИЛО КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ ЗА ОБОРОНУ ДНІПРА!!!
А Роман Свиридович пише якусь *****, що там відбувається у москалів...
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15.10.2023 19:05 Відповісти
Так от й напрошується відповідь, а чим їхня держава відрізняється від нашої?
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15.10.2023 19:53 Відповісти
Та нічим - ми також відроджуємо імперію і не відпускаємо народу з болота чи все таки ми цього не робимо?
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15.10.2023 21:12 Відповісти
У нас свобідний виїзд за кордон? У росіян - так. То про що ти говориш?)))
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16.10.2023 00:20 Відповісти
А я пняв - якби ви читали а не слухали мій комент тоді можливо ви би зрозуміли про шо я писав, а так маємо те шо маємо.
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19.10.2023 17:17 Відповісти
Зелені навіть не імітують нічого-просто пи.здять .
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15.10.2023 19:40 Відповісти
Про розкрадання, чия би мичала...
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15.10.2023 19:52 Відповісти
Треба з нашої сторони протягнути кабель з найближчої ЛЕП і під'єднати до рашистської загорожі з колючого дроту , уявляю які в них почнуться танці при продовженні робіт ))
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15.10.2023 19:58 Відповісти
я більше таку дічь не слухаю і не вірю.
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15.10.2023 20:00 Відповісти
Ну и раскрали бы. Зачем им помогать. Лол.
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15.10.2023 20:10 Відповісти
блазень навіть не намагався імітувати
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15.10.2023 20:33 Відповісти
колючий дріт - це добре. Згодиться для побудови нових зон та концтабору для незгодних з політикою партії.
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15.10.2023 20:38 Відповісти
 
 