Окупанти завдали 134 удари по 23 населених пунктах Запорізької області. ФОТО

Російські загарбники минулої доби не припиняли обстрілів прифронтових міст та сіл Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"По території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Кам'янського, Степового, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст та сіл прийшлося 111 артобстрілів.

Ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоному та Степовому, 9 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Білогір'я й Малої Токмачки, а також вгатив 5 авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок артудару військовослужбовців РФ по Малій Токмачці поранення отримала 76 річна жінка.

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