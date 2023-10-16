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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Доба на Донеччині: обстріли Вугледару, Костянтинівки, ракетний удар по Авдіївці, 4 особи зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Напередодні вдень ворог завдав ракетного удару по Слов’янській громаді, поцілили поблизу підприємства, без жертв.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Юрій Мороз, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої доби  росіяни тричі обстріляли Вугледар і чотири рази Новоукраїнку - пошкодили будинок. В Очеретинській ТГ поранено 1 людину у Нетайловому, пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Новоселівці Першій, зруйновано 2 будинки у Соловйовому. У Курахівській громаді поранено 2 людини у Ганнівці, пошкоджено 4 будинки у Курахівці. Авдіївка протягом доби зазнала ракетного удару і поодиноких обстрілів.

У Костянтинівці пошкоджено 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 2 інфраструктурні об'єкти. У Торецькій ТГ пошкоджено 2 будинки у Диліївці і адмінбудівлю в Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 багатоповерхівки і 2 приватні будинки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, обстріляні Торське, Зарічне, Колодязі і Ставки Лиманської громади.

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Доба на Донеччині: обстріли Вугледару, Костянтинівки, ракетний удар по Авдіївці, 4 особи зазнали поранень 01
Доба на Донеччині: обстріли Вугледару, Костянтинівки, ракетний удар по Авдіївці, 4 особи зазнали поранень 02
Доба на Донеччині: обстріли Вугледару, Костянтинівки, ракетний удар по Авдіївці, 4 особи зазнали поранень 03
Доба на Донеччині: обстріли Вугледару, Костянтинівки, ракетний удар по Авдіївці, 4 особи зазнали поранень 04
Доба на Донеччині: обстріли Вугледару, Костянтинівки, ракетний удар по Авдіївці, 4 особи зазнали поранень 05
Доба на Донеччині: обстріли Вугледару, Костянтинівки, ракетний удар по Авдіївці, 4 особи зазнали поранень 06
Доба на Донеччині: обстріли Вугледару, Костянтинівки, ракетний удар по Авдіївці, 4 особи зазнали поранень 07

Автор: 

обстріл (28672) Донецька область (8568)


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Шокована інформацією вночі. Кореспонденти дають звіти де і що атакували, які наслідки і це коли не було реально атак і за 7 хвилин після оголошення тривоги. Дніпро суспільне. А СБУ попереджає!
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16.10.2023 10:17 Відповісти
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16.10.2023 10:32 Відповісти
 
 