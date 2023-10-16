СБУ затримала російську інформаторку, яка допомагала коригувати ворожі атаки на Херсон. ФОТОрепортаж
Служба безпеки викрила місцеву мешканку, яка шпигувала для ворога і допомагала коригувати російські повітряні атаки на Херсон.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця "прильотів" та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний "звіт" агресору. За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що така "діяльність" зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь та отримувати результати про можливі ураження. Для здійснення ударів по місту загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.
Співробітники СБУ встановили особу коригувальниці, розшукали її та затримали у власному помешканні. За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року за власної ініціативи почала працювати на ворога.
Як повідомили у пресслужбі, фігурантка "вийшла" на адміністратора однієї з соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Подальшу комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері.
Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану).
Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.
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І до того часу доки Україна не відновить смертну кару перемоги над москалотою нам не бачить!
4 рази ухилянтів відбулавлюють в Україні - така собі пригода сталася...
Саме тому зрадник і вбивця у нас не боїться ні Суду Божого, ні людського, ні державного.
А має бути інакше.
А наші люди, замість направити свій гнів проти ворогів та зрадників та рвати їх, надолужать після війни, знов почавши бити морди один одному.
Зате у нас прийнято вручати свою долю і долю країни в руки ворога та іновірця, не думаючи про наслідки.
Ні, наших людей я ні з ким не плутаю.