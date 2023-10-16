СБУ затримала російську інформаторку, яка допомагала коригувати ворожі атаки на Херсон. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила місцеву мешканку, яка шпигувала для ворога і допомагала коригувати російські повітряні атаки на Херсон.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця "прильотів" та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний "звіт" агресору. За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така "діяльність" зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь та отримувати результати про можливі ураження. Для здійснення ударів по місту загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.

Співробітники СБУ встановили особу коригувальниці, розшукали її та затримали у власному помешканні. За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року за власної ініціативи почала працювати на ворога.

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Як повідомили у пресслужбі, фігурантка "вийшла" на адміністратора однієї з соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Подальшу комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану).

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Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.









