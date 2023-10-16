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СБУ затримала російську інформаторку, яка допомагала коригувати ворожі атаки на Херсон. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила місцеву мешканку, яка шпигувала для ворога і допомагала коригувати російські повітряні атаки на Херсон.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця "прильотів" та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний "звіт" агресору. За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така "діяльність" зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь та отримувати результати про можливі ураження. Для здійснення ударів по місту загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.

Співробітники СБУ встановили особу коригувальниці, розшукали її та затримали у власному помешканні. За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року за власної ініціативи почала працювати на ворога.

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Як повідомили у пресслужбі, фігурантка "вийшла" на адміністратора однієї з соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Подальшу комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану).

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Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала російську інформаторку, яка допомагала коригувати ворожі атаки на Херсон 01
СБУ затримала російську інформаторку, яка допомагала коригувати ворожі атаки на Херсон 02
СБУ затримала російську інформаторку, яка допомагала коригувати ворожі атаки на Херсон 03
СБУ затримала російську інформаторку, яка допомагала коригувати ворожі атаки на Херсон 04
СБУ затримала російську інформаторку, яка допомагала коригувати ворожі атаки на Херсон 05

Автор: 

СБУ (12851) Херсон (3381) шпигунство (997) коригування (57)


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Топ коментарі
+24
Врага нужно знать в лицо, харе ретушировать.
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16.10.2023 10:28
+18
****
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16.10.2023 10:29
+14
Бошку отстегнуть при задержании, одной-второй, - поголiв`я буде скорочуватися.
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16.10.2023 10:32
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Врага нужно знать в лицо, харе ретушировать.
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16.10.2023 10:28 Відповісти
****
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16.10.2023 10:29 Відповісти
Вбивця, масова.
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16.10.2023 10:30 Відповісти
они не заканчиваются, а только увеличиваются. Может законы нужно менять все законы устарели.
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16.10.2023 10:29 Відповісти
Бошку отстегнуть при задержании, одной-второй, - поголiв`я буде скорочуватися.
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16.10.2023 10:32 Відповісти
Цікаво: геть усі нопперапони - або хапуги, або зрадники!
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16.10.2023 10:31 Відповісти
Дык, посмотрите на их лица, когда они по ночам пересматривают свои заныканные кубышки.
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16.10.2023 10:35 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдська ублюдіна...
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16.10.2023 10:33 Відповісти
на гіляку запроданку !!!
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16.10.2023 10:36 Відповісти
На ліхтар..і транспорант на шию - за що. *ука.
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16.10.2023 10:44 Відповісти
Це якою треба кінченою паскудою що б корегувати ворожі обстріли свого міста,що з такою мерзотою робити ?
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16.10.2023 10:37 Відповісти
на гіляку, як робили з кацапськими запроданцями, комуняками, нквдистами наші діди, справжні Герої України, з ОУН УПА !!!
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16.10.2023 10:47 Відповісти
Тільки в не-Буття!
І до того часу доки Україна не відновить смертну кару перемоги над москалотою нам не бачить!
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16.10.2023 10:52 Відповісти
А на довiчному уже и не пожалуешься никому, мотай себе годы, да вылупись на небо в клеточку.
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16.10.2023 10:38 Відповісти
умовні три роки з браслетом з діамантом.
4 рази ухилянтів відбулавлюють в Україні - така собі пригода сталася...
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16.10.2023 10:45 Відповісти
"при затриманні вчинила стрілянину та була ліквідована". Коли я це побачу?
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16.10.2023 11:01 Відповісти
в горячую топку *************** суку...............................вот же животное ватное.......................................
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16.10.2023 11:10 Відповісти
Ну и что стоит при попытки бегства... А там ещё и пистолет найти, которым она хотела воспользоваться
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16.10.2023 11:25 Відповісти
Краще, якби кожного дня були новини про знищення артсистем, та РСЗО, які обстрілюють Херсон, та Херсонщину. То де вони?
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16.10.2023 11:30 Відповісти
І чому б, випадеово, не вигрузити цю суку десь на площі, серед тих, на чиї будинки вона наводила ракети?
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16.10.2023 11:30 Відповісти
Типо, вырвалась из-под стражи.
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16.10.2023 11:40 Відповісти
І що було б? Ви ні з ким наших людей не плутаєте? У нас не прийнято камінням кидати в людину, навіть в зрадницу і вбивцю.
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16.10.2023 12:11 Відповісти
Так то ж в людину. Тут цікаве питання: якщо агресивна, підла, дуже шкідлива істота має людську морду лиця, то чи можна тільки на цій підставі вважати її людиною?
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16.10.2023 12:33 Відповісти
В цьому і проблема.
Саме тому зрадник і вбивця у нас не боїться ні Суду Божого, ні людського, ні державного.
А має бути інакше.
А наші люди, замість направити свій гнів проти ворогів та зрадників та рвати їх, надолужать після війни, знов почавши бити морди один одному.
Зате у нас прийнято вручати свою долю і долю країни в руки ворога та іновірця, не думаючи про наслідки.
Ні, наших людей я ні з ким не плутаю.
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16.10.2023 12:35 Відповісти
Московицька гадюка .
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16.10.2023 11:40 Відповісти
Не, к нашему стыду - херсонская гнида. Сомневаюсь , шо соседи , чи сослуживцы не видели ее вшивость. Ото ж бо, ее окружение нужно шерстить-шерстить, не перешерстить.
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16.10.2023 11:43 Відповісти
 
 