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Затримано банду рекетирів, які вибивали неіснуючі борги у мешканців Прикарпаття, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху жителів західних областей України.

Банда діяла під контролем "смотрящого" за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитета. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, учасники угруповання тероризували мешканців регіону, вимагали з них гроші та відбирали приватне майно. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні спори, а потім виставляли "рахунок" за мирне вирішення проблеми.

"У разі відмови - учасники банди погрожували потерпілим та їхнім сім’ям насильством і фізичною розправою, а також "конфіскацією" автомобілів та нерухомості.

За один рекетирський "наліт" фігуранти могли "вибити" з людини від 10 до 500 тис. у гривневому еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Затримано двох рекетирів, які вимагали 11 тис. дол. у батька загиблого військовослужбовця, - Нацполіція. ФОТО

Затримано банду рекетирів, які вибивали неіснуючі борги у мешканців Прикарпаття, - СБУ 01
Затримано банду рекетирів, які вибивали неіснуючі борги у мешканців Прикарпаття, - СБУ 02
Затримано банду рекетирів, які вибивали неіснуючі борги у мешканців Прикарпаття, - СБУ 03
Затримано банду рекетирів, які вибивали неіснуючі борги у мешканців Прикарпаття, - СБУ 04
Затримано банду рекетирів, які вибивали неіснуючі борги у мешканців Прикарпаття, - СБУ 05
Затримано банду рекетирів, які вибивали неіснуючі борги у мешканців Прикарпаття, - СБУ 06
Затримано банду рекетирів, які вибивали неіснуючі борги у мешканців Прикарпаття, - СБУ 07
Затримано банду рекетирів, які вибивали неіснуючі борги у мешканців Прикарпаття, - СБУ 08

Таким чином зловмисники намагались обкласти "даниною" місцевих підприємців і поступово розширювали свій вплив на прилеглі регіони України.

"А з початком повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Вони обіцяли жертвам, що заберуть до себе "на нуль", де забиратимуть зарплату в рахунок сплати боргу. При цьому, як встановила СБУ, учасники банди оформили собі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я", - додають у СБУ.

Також читайте: Рекетира, який вимагав майже 800 тис. грн у родини загиблого воїна та погрожував убивством, затримано в Черкасах, - СБУ. ФОТОрепортаж

За наявними даними, діяльність банди призводила до загострення криміногенної обстановки та негативно впливала на суспільно-політичні настрої серед мешканців Прикарпаття.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 150 тис. гривень у місцевого підприємця. Фігуранти неодноразово погрожували чоловіку, що забʼють молотками, битимуть трубами по голові, зламають ноги та зроблять інвалідом, якщо він не сплатить їм гроші.

Правоохоронці затримали двох активних учасників угруповання під час передачі їм всієї суми від потерпілого.

При обшуках у помешканнях та автомобілях учасників банди вилучено вогнепальну зброю, кастети та гроші, одержані злочинним шляхом.

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Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Автор: 

рекет (116) СБУ (12851) Івано-Франківська область (952)


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Сподіваюсь правоохоронці розкрутити зможуть як, через кого оформили довідки про непридатність до служби?
Таких історій ще буде, нажаль.....
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16.10.2023 12:18 Відповісти
Мля, сколько денег, возьмите меня в банду, Морским котиком, я очень усидчивый.
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16.10.2023 12:22 Відповісти
"Правоохоронці затримали двох активних учасників угруповання... Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми." Джерело:

"Пасивних" залишили на волі?
Нагадало (мовою оригіналу):
"Пасаділ дет Рєпку... Чєрєс 5 лєт Рєпка аткінулся і замачіл дєда..."
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16.10.2023 12:30 Відповісти
О таке знайоме, бо тільки на днях був суд приватних осіб проти військових на початку війни. Де СБУ було?
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16.10.2023 12:33 Відповісти
Було рішення РНБО,всіх кримінальних авторитетів посадити,пройшло скільки часу і нічого не міняється,як були ,,смотрящі,,так і залишились.
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16.10.2023 12:46 Відповісти
нормальных людей не рекетируют , рекетируют коррумпированых
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16.10.2023 12:48 Відповісти
як таких войовничих та здорових бугаїв ТЦК не помічало?
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16.10.2023 12:56 Відповісти
Відправте їх усіх на розмінування полів. Стоячи на колінах.
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16.10.2023 14:35 Відповісти
Перша думка що прийшла в голову після перегляду фото:"Інваліди..."
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16.10.2023 14:39 Відповісти
 
 