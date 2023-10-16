До України прибула перша броньована "швидка", придбана за кошти ініціативи United24. ФОТО

Перша броньована автівка швидкої допомоги, придбана "Медичними закупівлями України" коштом, зібраним в межах ініціативи United24, вже прибула до України. Усього замовлено 13 таких автівок.

Про це повідомила пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вартість усіх замовлених автівок становить 124 млн грн.

Автомобілі призначені для евакуації поранених із лінії фронту до найближчого медзакладу. Кожна автівка відповідає балістичним стандартам НАТО, а саме стандарту STANAG 4569 рівня II.

"Серед особливостей транспорту також "автовзуття", тобто шини. Одна з їхніх характеристик – вони можуть їхати спущеними: у разі втрати тиску завдяки спеціальній конструкції швидкість варіюється від 50 до 150 км (залежно від ваги машини та якості дороги). На практиці у нашій реальності це означає: якщо шина проб’ється осколком, швидка не стане посеред поля під обстрілами. Крім того, ці авто повнопривідні – можуть їздити польовими, розбитими війною дорогами", - розповіли у МОЗ.

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Броньовані "швидкі" спеціально виготовляли під замовлення в Канаді.

"Сьогодні завдяки фандрейзинговій ініціативі Президента Володимира Зеленського UNITED24 Україна отримала перший броньований автомобіль швидкої медичної допомоги для евакуації поранених. Усього їх закуплено 13. Дякую кожному, хто підтримує нас в складний час повномасштабної війни. Ваші донати важливі. Вони, без перебільшення, рятують життя українців. Броньовані "швидкі" дозволять робити це ще ефективніше, евакуюючи поранених з найгарячіших точок фронту. Загалом кількість таких машин у світі дуже обмежена, тому їх довелося спеціально виготовляти під замовлення", - наголосив очільник МОЗ Віктор Ляшко.





