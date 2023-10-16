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До України прибула перша броньована "швидка", придбана за кошти ініціативи United24. ФОТО

Перша броньована автівка швидкої допомоги, придбана "Медичними закупівлями України" коштом, зібраним в межах ініціативи United24, вже прибула до України. Усього замовлено 13 таких автівок.

Про це повідомила пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вартість усіх замовлених автівок становить 124 млн грн.

Автомобілі призначені для евакуації поранених із лінії фронту до найближчого медзакладу. Кожна автівка відповідає балістичним стандартам НАТО, а саме стандарту STANAG 4569 рівня II.

"Серед особливостей транспорту також "автовзуття", тобто шини. Одна з їхніх характеристик – вони можуть їхати спущеними: у разі втрати тиску завдяки спеціальній конструкції швидкість варіюється від 50 до 150 км (залежно від ваги машини та якості дороги). На практиці у нашій реальності це означає: якщо шина проб’ється осколком, швидка не стане посеред поля під обстрілами. Крім того, ці авто повнопривідні – можуть їздити польовими, розбитими війною дорогами", - розповіли у МОЗ.

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Броньовані "швидкі" спеціально виготовляли під замовлення в Канаді.

"Сьогодні завдяки фандрейзинговій ініціативі Президента Володимира Зеленського UNITED24 Україна отримала перший броньований автомобіль швидкої медичної допомоги для евакуації поранених. Усього їх закуплено 13. Дякую кожному, хто підтримує нас в складний час повномасштабної війни. Ваші донати важливі. Вони, без перебільшення, рятують життя українців. Броньовані "швидкі" дозволять робити це ще ефективніше, евакуюючи поранених з найгарячіших точок фронту. Загалом кількість таких машин у світі дуже обмежена, тому їх довелося спеціально виготовляти під замовлення", - наголосив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

До України прибула перша броньована швидка, придбана за кошти ініціативи United24 01
До України прибула перша броньована швидка, придбана за кошти ініціативи United24 02
До України прибула перша броньована швидка, придбана за кошти ініціативи United24 03

Автор: 

медицина (2127) допомога (8374) швидка (267) Ляшко Віктор (1515) United24 (51)


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Топ коментарі
+15
шел второй год войны - Зе просит не писать про коррупцию, но не просит своих друзей меньше красть.
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16.10.2023 12:56
+10
Пам'ятник, блд, поставити "фандрейзинговій ініціативі Президента Володимира Зеленського".
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16.10.2023 13:01
+8
Сьогодні завдяки фандрейзинговій ініціативі Президента Володимира Зеленського UNITED24 Україна отримала перший броньований автомобіль швидкої медичної допомоги для евакуації поранених.
--------------------------------------------------------------
Инициативный ты наш, заботливый...
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16.10.2023 12:50
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Це добре але дуже замало та повільно-бо за час війни в країні з'явилось набагато більше дуже дорогих приватних авт бо вони набагато важливіші за життя захисників України...
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16.10.2023 12:49 Відповісти
Добра машина. Може врятувати багато життів в межах "золотої години". Якби встановити для неї ще бортовий засіб РЕБ від фпв-дронів ворога...
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16.10.2023 12:59 Відповісти
саме так-але їх потрібно набагато набагато більше та ше поза поза поза...вчора...
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16.10.2023 13:04 Відповісти
Це взагалі нічого на майже прикікці другого року війни. Без ілюзій, прошу.
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16.10.2023 13:30 Відповісти
Сьогодні завдяки фандрейзинговій ініціативі Президента Володимира Зеленського UNITED24 Україна отримала перший броньований автомобіль швидкої медичної допомоги для евакуації поранених.
--------------------------------------------------------------
Инициативный ты наш, заботливый...
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16.10.2023 12:50 Відповісти
Самі перші Кличко з бундесів витягнув..виклянчив якось..
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16.10.2023 13:00 Відповісти
шел второй год войны - Зе просит не писать про коррупцию, но не просит своих друзей меньше красть.
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16.10.2023 12:56 Відповісти
ви нє панімаіті- друззя ета другоє...
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16.10.2023 13:02 Відповісти
А чому такі на КРАЗі випускати не можна? Ще й робочі місця..

Сюр якійсь.
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16.10.2023 12:59 Відповісти
Пам'ятник, блд, поставити "фандрейзинговій ініціативі Президента Володимира Зеленського".
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16.10.2023 13:01 Відповісти
A svoi vypuskaty ne probuvaly ?Chy mozhe znovu ne na chasi?
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16.10.2023 13:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=m1mM-yoi5CI "Справа громад" взуває хамери!
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16.10.2023 14:18 Відповісти
 
 