ВАКС залишив одеського бізнесмена Кауфмана під вартою з заставою у 230 млн грн. ФОТО

Вищий антикорупційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу Борису Кауфману та залишив його під вартою на умовах застави у 230 млн грн.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Там зазначили, що Кауфман наразі застави не вніс та лишається під арештом.

Інформацію про відмову Кауфману у зміні запобіжного заходу підтвердила також юридична компанія Gutovska & Partners.

"Борис Кауфман, відповідач у справі WWRT проти Бориса Кауфмана за позовом про стягнення 80 мільйонів доларів, що розглядається Таємною Радою Його Величності у Великобританії, залишається під арештом в Україні. Нещодавно Вищий Антикорупційний Суд України залишив пана Кауфмана під арештом на умовах застави у 230 млн грн. Пан Кауфман підозрюється у незаконному заволодінні Одеським аеропортом та завданні збитків державі на більше 2,5 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні.





Справу Кауфмана прокоментувала директор та мажоритарний власник акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська.

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"Ми з приємністю спостерігаємо за ростом антикорупційних ініціатив в Україні. WWRT прийняла рішення допомогти Україні в забезпеченні розслідування та справедливого розгляду справи Одеського аеропорту. Ми надамо відповідні дослідження наших англійських юристів та детективів щодо майна пана Кауфмана та його партнерів для забезпечення повернення Україні 2,5 мільярдів гривень коштів, а також інші матеріали", - зазначила Гутовська.

Як повідомлялося, йдеться про справу щодо заволодіння стратегічним об’єктом - одеським аеропортом та доходом від його діяльності.

Кауфман перебуває у слідчому ізоляторі з 7 вересня.

Згідном із висновками НАБУ та САП, збитки, спричинені злочином, становлять понад 2,5 млрд грн.

Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.